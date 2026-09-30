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Seguidores de Morales en Bolivia no están en las condiciones para "generar una gran movilización", afirma un experto

Seguidores de Morales en Bolivia no están en las condiciones para "generar una gran movilización", afirma un experto

Sputnik Mundo

Aunque rige el estado de excepción, el expresidente Evo Morales y sus seguidores dieron hasta el 3 de octubre al Gobierno de Rodrigo Paz para anular medidas... 30.09.2026, Sputnik Mundo

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El expresidente Evo Morales y sus seguidores dieron un "ultimátum" al Gobierno de Rodrigo Paz para que retrocediera con una serie de medidas que consideraron dañinas para el pueblo boliviano, como el retiro de la subvención al diésel y el inminente cierre de empresas públicas deficitarias, entre otras. Si hasta el 3 de octubre Paz no cediera, los campesinos del Trópico de Cochabamba (centro) y de otras partes del país se movilizarán nuevamente contra el Ejecutivo, pese a la vigencia del estado de excepción.Desde el Gobierno boliviano llamaron a Morales a la reflexión y al diálogo, antes de promover una escalada del conflicto que afectaría a la población. El comandante de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, sostuvo que los militares y la policía "están listos para defender al pueblo y hacer que se lo respete"."Que la población tenga la seguridad de que estamos para hacer cumplir el estado de excepción y las leyes; estamos desplazados en toda Bolivia", señaló.Si bien el presidente manifestó una actitud conciliadora, también se refirió a Morales con dureza: "Si tiene algo que decir, siéntese a la mesa a negociar. ¿Por qué quiere confrontar? ¿Por qué quiere violencia? ¿Para que le borren sus casos de violación, de pedófilo?", dijo el presidente en conferencia de prensa.Sobre Morales pesa una orden de detención en el marco de un proceso por trata agravada de personas, esto ante los señalamientos de que habría tenido un vínculo en 2015 con una menor de edad, con quien habría tenido una hija. Una segunda orden de aprehensión se liberó en junio pasado, por su participación en las protestas que pidieron ilegalmente –a decir de la Justicia– la renuncia de Paz durante los 53 días de movilizaciones, en mayo y junio de este año.Blindado por miles de seguidores, Morales lideró una reunión los pasados 26 y 27 de septiembre en la población de Lauca Ñ, en el trópico cochabambino. "Estamos dando un ultimátum, si no abrogan las normas de privatizaciones, de entrega de recursos naturales a las transnacionales, decretos inconstitucionales. Si no es de buenas, va a ser a malas", sostuvo el expresidente (2006-2019).Los 53 días de movilizaciones concluyeron con una victoria política parcial de Paz, quien obtuvo el apoyo en la Asamblea Legislativa Plurinacional para mantener el estado de excepción hasta finales de 2026. Transición complejaEn diálogo con Sputnik, el analista Carlos Saavedra evaluó que Bolivia "está en un momento de transición bien complejo. Con una transición en lo económico, porque la subida del precio del diésel para la población se va a empezar a sentir ahora".El Gobierno nacional eliminó la subvención al diésel, que cada semana costaba al Estado 55 millones de dólares. "Es una medida dura, pero creo que ya era inevitable. Con el contexto internacional y las escasas reservas monetarias que ya tenía Bolivia, se veía venir esta medida", dijo el analista.Puso como ejemplo el paro de sindicatos de transporte convocado para este 27 de septiembre, que solamente tuvo acatamiento en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Sucre. El grueso de los choferes decidió mantener las operaciones con normalidad y concurrir este 28 de septiembre a la reunión convocada por el Gobierno.Para el analista, "el acatamiento al paro fue muy parcial porque la economía, especialmente de los sectores populares, está muy debilitada". Y agregó: "A pesar de que hay una estrategia política que viene especialmente desde el Chapare para intentar arrinconar al Gobierno, siento que el bloque popular no está en la misma sintonía".Saavedra enfatizó: "Aunque haya un descontento muy duro con el Gobierno de Paz, especialmente en los sectores populares, tampoco hay condiciones o predisposición para generar una gran movilización, porque su economía está muy golpeada".El experto no dejó de lado la variable del estado de excepción, que incluye "el riesgo de que pueda haber un enfrentamiento civil, militar, policial, que al final es lo que nadie quiere, porque la conflictividad se tiene que intentar resolver a través de generación de consensos mínimos".Pero el riesgo de llegar a un enfrentamiento violento se puede gestionar y convertir en un factor de negociación: "Hoy día Evo no tiene una bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso ya una de las variables de negociación política no existe". Por ello, aseguró que "el evismo y el bloque de izquierda han cometido un error histórico, que ha sido no tener una presencia fuerte en la Asamblea Legislativa Plurinacional".Entonces, "cuando no tienes la Asamblea, cuando no tienes control de otras instituciones, cuando tienes un poder local también muy reducido, entonces te queda, obviamente, la calle. Por eso la apuesta central de Evo es la calle como instrumento para generar condiciones para la negociación o para una batalla final por la tenencia del poder".El análisis en el trópicoEl analista Gabriel Villalba dijo a Sputnik que "la consigna del ampliado en Lauca Ñ fue clara y contundente: abrogación de los decretos supremos contrarios a la economía popular, contrarios a la soberanía nacional, contrarios a la dignidad nacional y con un nuevo ofrecimiento de las empresas estratégicas del Estado y de modificación constitucional".Villalba comentó que en el ampliado las familias campesinas se manifestaron a favor de retirar a sus hijos de los cuarteles para evitar que repriman a sus padres. En Bolivia, la mayoría de soldados provienen de áreas rurales.El analista explicó que si se reiteran las movilizaciones, se intentará llegar "al centro del poder, que es La Paz, y montar una especie de cerco a la Plaza Murillo hasta tomar el centro del poder, que viene a ser el Palacio Quemado o la Casa Grande del Pueblo".Consideró que en esta ocasión tienen a favor la caída en la popularidad de Paz registrada en los últimos meses. "Las condiciones económicas están siendo tan abrumadoras, tan brutales contra el bolsillo del boliviano que, por supuesto, una movilización de esa magnitud no tendría que quedar simplemente en la demostración de la musculatura política, sino mantener el objetivo de deponer al Gobierno como tal", explicó.Villalba observó que el evismo apuntará a tener más llegada a las poblaciones urbanas, lo cual faltó en las movilizaciones de los 53 días.

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