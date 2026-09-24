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Bolivia requiere "contar con socios estratégicos" para la atracción de inversiones, dice analista

Bolivia requiere "contar con socios estratégicos" para la atracción de inversiones, dice analista

Sputnik Mundo

Durante tres días, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se encontraron cientos de compañías extranjeras y nacionales, que analizaron posibilidades de... 24.09.2026, Sputnik Mundo

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Pese a la incertidumbre que rodea a la economía boliviana, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este) se reunieron 600 empresas de 20 países para evaluar oportunidades de inversión en diversos ámbitos, desde la agroindustria, pasando por la minería, hasta el desarrollo de nuevas tecnologías. Organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), las intenciones de negocios superaron este año los 100 millones de dólares.En varias ocasiones, el Gobierno de Rodrigo Paz y otros sectores políticos señalaron que la Constitución vigente desde 2009, aprobada durante el mandato de Evo Morales (2006-2019), era restrictiva para la operación de empresas extranjeras para el país, mientras se brindaban facilidades al desarrollo de industrias estatales.Por ello, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se avanza en la reforma de la Constitución, para modificar este y otros aspectos de la normativa boliviana. A la vez, el Gobierno afirmó que dejará de financiar a decenas de empresas estatales que serían deficitarias.Las empresas participantes en la rueda de negocios de este año se dedican a rubros como alimentos y bebidas; agrícola, pecuario y hortofrutícola; construcción y decoración; agroquímicos; envases y embalajes; minería y siderurgia; tecnologías de la información y comunicación; farmacia y medicamentos; veterinaria, así como equipos eléctricos y electrónicos, entre otros.El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) participó de esta rueda de negocios. Su gerente general, Gary Rodríguez, la evaluó como "positiva, pese a que los 53 días de bloqueos (en mayo y junio pasados) y la conflictividad que llevó al Gobierno a dictar el Estado de Excepción prorrogado hasta fin de año, pudieron desalentar la participación empresarial".En diálogo con Sputnik, Rodríguez valoró "las intenciones de negocio concretadas, así como el interés de hacer negocios con Bolivia, en medio de un complejo momento". Además, destacó que la participación de empresas extranjeras "da cuenta de un manifiesto interés en explorar la posibilidad de hacer negocios con Bolivia".Un inmenso potencialLa atracción de inversiones extranjeras es uno de los puntales del Gobierno de Paz. En este aspecto, el gerente de IBCE manifestó que Bolivia "tiene un inmenso potencial por desarrollar, tanto en lo que hace a la producción de bienes tangibles como de servicios, el turismo entre ellos".Pero "un escenario de conflictividad, por una parte, y normativas que no dan la seguridad jurídica necesaria y los estímulos que otros países ofrecen, no ayudan a generar confianza y la decisión de invertir en el país".Por ello, Rodríguez sostuvo que "el Gobierno debe dar señales inequívocas de hacia dónde debe ir el país, en cuanto a garantizar la seguridad jurídica, el respeto de la propiedad privada, el compromiso de la fe del Estado en los contratos internacionales, la estabilidad macroeconómica del país, la libre disponibilidad de divisas, la libertad de exportación, la repatriación de utilidades para empresas extranjeras, todo lo cual debe refrendarse con leyes, incluso con una urgente reforma parcial de la Constitución".Según el sitio web de esta Rueda de Negocios Internacional, este año participaron empresas de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Italia, Francia, Alemania, Venezuela, Uruguay, Perú, Panamá, México, España, Cuba, Colombia, China, Chile, Brasil, Bolivia y Argentina."El país que menos inversión ha recogido"El economista Jaime Bravo Sandoval explicó a Sputnik el impacto de este encuentro: "Es uno de los eventos más importantes que tiene el país, a nivel de exponer a productores, a empresas, a personas dedicadas a diferentes rubros en Bolivia".La rueda de negocios se realiza desde 1991. "Durante los últimos años ha tenido un movimiento que ha ido en crecimiento y eso es bueno, es saludable, porque habla de que hay sectores que están dispuestos a invertir en Bolivia, hay empresas que le ponen el hombro a la economía y, por supuesto, requieren las condiciones más adecuadas para el desarrollo de sus negocios".Pero "Bolivia lamentablemente no es un país que se caracterice por dar condiciones adecuadas ni al empresariado local y menos al internacional. Es un país que ha sufrido tres nacionalizaciones de hidrocarburos (en 1937, 1969 y 2006) y esto pesa al momento de tomar una decisión respecto a traer recursos hacia Bolivia, a invertir en diferentes rubros o segmentos".Bravo se mostró a favor de modificar la Constitución, porque "hay una serie de artículos que ponen impedimentos y candados específicos para que un inversionista extranjero llegue al país".Sin embargo, "hace mucho tiempo que Bolivia en el tema gasífero, en el tema energético, no hace ningún esfuerzo, y la tecnología progresa todos los días, por lo cual hemos quedado obsoletos en esa parte".Bravo destacó otra limitante que tiene Bolivia: "Es el país que menos inversión ha recogido de la región en los últimos ocho años. Pero no solo eso, sino que parece que nos esforzamos por espantarla, generando conflictos, bloqueos, marchas, no generando condiciones impositivas adecuadas para que puedan traer los recursos al país, sino todo lo contrario".Por eso, "creo que es importante que haya un acuerdo social donde participen no solo los movimientos sociales con capacidad de generar movilización y paralización, sino también los grupos empresariales, microempresarios, agroindustria, transporte, minería, en un marco de entendimiento que permita que Bolivia se convierta en un actor fundamental para traer recursos frescos al país, para cuadrar la devolución del circuito financiero virtuoso que debería tener la economía y generar empleo".Desde la CAINCO comentaron que este año se superarán los 100 millones de dólares en intenciones de inversiones. Sería una cifra superior a la registrada en la rueda de negocios de 2025 (99,4 millones) y de 2024 (95,2 millones de dólares).Este encuentro se desarrolló entre el 21 y 23 de septiembre, en coincidencia con las fechas de realización de la Feria de Exposiciones de Santa Cruz (Expocruz), que finalizará el próximo 27 de septiembre.

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