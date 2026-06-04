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El inminente estado de excepción en Bolivia será "un terrible error político", dice experto

El inminente estado de excepción en Bolivia será "un terrible error político", dice experto

Sputnik Mundo

El presidente boliviano Rodrigo Paz envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley que regula la aplicación del estado de excepción a nivel... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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El presidente Rodrigo Paz entregó a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley que reglamenta el estado de excepción, el cual se deberá tratar en ambas cámaras en los próximos tres días. En el Gobierno aseguraron que se trata de un "plan de acción humanitaria", destinado a salvaguardar a la población, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, donde la escasez de alimentos, combustible y medicinas se impone desde hace más de un mes.El 2 de junio por la noche se percibía que algo se cocinaba en la Casa Grande del Pueblo. Renunció el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, y la de Educación, Beatriz García. En lugar de Salinas asumió Ernesto Justiniano, quien hasta la fecha se había desempeñado como viceministro de Sustancias Controladas. El presidente Paz destacó los operativos exitosos contra el narcotráfico que realizó junto a la oficina antidrogas de Estados Unidos, la DEA.Paz presentó el proyecto de ley y, a la vez, volvió a invitar a dialogar a las dirigencias de las organizaciones movilizadas, fundamentalmente la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Campesina de La Paz Tupak Katari, que impulsan gran parte de los más de 100 puntos de bloqueo registrados en todo el país.El proyecto de ley, al cual tuvo acceso Sputnik, establece un límite de 90 días para la declaración del estado de excepción, que puede tener influencia en las áreas del territorio boliviano que se determinen. Hasta el momento, las protestas tienen más fuerza en La Paz, Oruro y Cochabamba, donde miles de manifestantes exigen la renuncia del presidente.A la vez, convocó nuevamente a los sectores movilizados: "El diálogo es el que soluciona, pero también la Constitución permite, bajo la lógica de acciones humanitarias, poder resolver el momento tan difícil, tan duro, que están viviendo especialmente La Paz y El Alto. Esta es la batalla de todas las batallas", sostuvo el presidente.¿Error político?En diálogo con Sputnik, el analista Álex Contreras consideró que con seguridad este proyecto será aprobado por las cámaras de Senadores y Diputados. "Hasta el día viernes (5 de junio), el presidente Paz tendrá la posibilidad de tener en vigencia esta ley en el país".Contreras destacó destacó que Paz tiene apoyo del Poder Judicial y Legislativo para esta nueva iniciativa: "Tienen una base sólida en la ley, en la Constitución. La Fiscalía se pronunció e indicó que también acompañará. Está recurriendo a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y diferentes iglesias para que sean parte de esos operativos".Pero "no están tomando en cuenta precisamente al movimiento nacional popular. Creo que es el error del Gobierno de Paz en estos seis meses: tener una lectura equivocada de la realidad nacional".Comentó que el actual respaldo que tiene el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa obedece a que en las manifestaciones también se exige la renuncia de todos los legisladores. "Un Gobierno debe estar respaldado políticamente en la Asamblea y tiene que tener el respaldo social en las calles. Caso contrario, va a tener muchos problemas". Por ello indicó que "la lectura que tiene el Gobierno es muy técnica, es muy tecnócrata, no es política".Lo evitableEl analista Carlos Moldiz coincidió con Contreras al señalar que "la implementación efectiva de un estado de excepción implicaría necesariamente muertos, heridos y vulneración de derechos humanos fundamentales. En este sentido, es importante recordar que cada vez que se dan muertes en Bolivia no se trata de un hecho inevitable".El analista ahondó que para imponer el orden en Bolivia, Paz no tiene solamente el apoyo de la Justicia y la Legislatura, sino que también "tiene sobre todo el respaldo de una potencia en declive, pero potencia al final, que está parapetada en lo que considera su patio trasero. Ellos no pretenden de ninguna manera perder el control sobre lo que ven como su área natural de influencia. Entonces el Gobierno tiene todo el respaldo mediático, político y del Gobierno de Estados Unidos".Moldiz comparó el actual panorama con el vivido a finales de 2019, con el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

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