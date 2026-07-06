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Gobierno de Bolivia anuncia que continuará investigación contra Evo Morales por bloqueos de carreteras

Gobierno de Bolivia anuncia que continuará investigación contra Evo Morales por bloqueos de carreteras

Sputnik Mundo

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que las autoridades mantendrán las averiguaciones para identificar y procesar a los responsables de los... 06.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-06T03:45+0000

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El funcionario enfatizó que las pesquisas incluyen formalmente al expresidente Evo Morales. "Todos los que tienen que rendir cuentas a la Justicia tienen que estar sin excepción alguna", dijo Oviedo en una entrevista radiofónica, quien añadió que esperaba que el exmandatario "no se siguiera ocultando". En ese sentido, exhortó al exmandatario a "dar la cara" y abandonar su presunto resguardo en la localidad de Lauca Ñ, recordando además que el exmandatario tiene pendiente un proceso penal paralelo por supuestos delitos de trata de personas y abuso de menores."[Evo Morales] tiene que rendir cuentas de lo que ha sucedido en los 50 días. Ahora está diciendo que él no hizo nada, pero acuérdense todos ustedes de que incluso llamó al derrocamiento del presidente [Rodrigo] Paz Pereira. Fue un golpe de Estado fallido", ahondó.

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