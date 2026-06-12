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Gobierno de Paz enfrenta un nuevo escándalo tras decomiso de drogas en Chile provenientes de Bolivia
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Autoridades chilenas detectaron 108 toneladas de droga en un cargamento de madera proveniente de Bolivia con destino a Europa. El Gobierno que encabeza Rodrigo... 12.06.2026, Sputnik Mundo
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En el puerto de Arica, autoridades de Chile aseguraron un cargamento de 108 toneladas de drogas procedente de Bolivia, en lo que describieron como una incautación histórica. Las sustancias estaban camufladas en maderas finas de la Amazonía boliviana, cuyo destino era Europa y otras regiones. El Gobierno de Rodrigo Paz se mostró desconcertado con el anuncio y remarcó que en ningún momento recibió informes de los organismos chilenos sobre el caso, del cual se enteró a través de los reportes de prensa. El arco opositor boliviano de todo el espectro político observó la falta de acción del Ejecutivo para combatir al narcotráfico.El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expresó la voluntad de Paz para trabajar en conjunto con las autoridades chilenas para identificar a los responsables de estos delitos e invitó a los principales actores políticos del país a designar sus representantes para participar de la investigación, con la intención de garantizar la transparencia y demostrar el compromiso del Ejecutivo para enfrentar este delito transnacional.Para que se tome dimensión de la cifra incautada, se debe considerar que durante todo 2025, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) decomisó 37 toneladas de cocaína, apenas un tercio de lo hallado en Arica. En mercados europeos, las 108 toneladas se venderían por más de 8.000 millones de dólares.Diego Giacoman, especialista en políticas de lucha contra las drogas, graficó a Sputnik que para fabricar 108 toneladas de cocaína se requerirían 22.000 hectáreas de hoja de coca, prácticamente la totalidad de cultivos permitidos por ley en Bolivia para consumo tradicional.Oviedo señaló que en Chile no solamente se detectó cocaína. Las maderas también estaban embebidas en ketamina, lidocaína y cafeína, sustancias que se usarían para incrementar el volumen de lo traficado."Una estrategia seria"El vicepresidente Edmand Lara, quien está distanciado del Gobierno de Paz, escribió en sus redes: "No podemos normalizar que sean otros países los que descubran la droga que partió de nuestro territorio. Bolivia necesita una estrategia seria, instituciones fortalecidas y una acción firme contra el narcotráfico, sin encubrimientos ni privilegios para nadie".Según las primeras investigaciones, la droga fue hallada en un cargamento de 1.080 toneladas de madera. Mediante un procedimiento químico se las introdujo en los listones, aprovechando su porosidad. Una vez que llegaran a su destino, se las extraería también con el uso de químicos.Este método permitió pasar las drogas camufladas sin que fueran detectadas por los escáneres ni mediante una inspección visual. Fue necesaria la participación de perros entrenados para detectar los estupefacientes en las maderas.Las autoridades chilenas señalaron a 15 empresas de la industria forestal boliviana. Este 11 de junio, la Policía realizó procedimientos en dos de ellas, ubicadas en el departamento amazónico de Pando (norte). Empresarios de este sector solicitaron que se investigue fehacientemente para dar con los responsables con el fin de no dañar su imagen.El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) y líder de la Alianza Libre, la segunda fuerza política de Bolivia, rechazó participar de la investigación y sobre todo la invitación al expresidente Morales, sobre quien pesa una orden de detención y que es señalado por el Gobierno como financiador de los "narcoterroristas" que desde hace 42 días mantienen bloqueadas las principales carreteras del país.Quiroga definió como "patética" la propuesta de Oviedo y aseguró que el Gobierno le tiene "miedo" a Morales. "Con el señor Evo Morales en el tema narcotráfico, una sola cosa: lo tomo preso y lo ayudo a extraditar" a Estados Unidos, declaró.Finalmente, Morales (2006-2019) respondió a Oviedo que el daño a la imagen del país es causado por las denuncias de narcotráfico de los últimos meses, ya señaladas en la publicación de Quiroga. "Estos son los hechos que dañan la imagen del país y terminan haciendo que los bolivianos sean tratados con sospecha en las fronteras", dijo el expresidente.La gran logística"Cuando hablamos de transporte de droga, tenemos que ver si las redes de narcotráfico pueden mover cantidades ingentes de cocaína. Esto no funciona solo, tenemos que ver el tema logístico. Para que esta madera pueda salir de Bolivia, tiene que cumplir muchos requisitos, en los que están involucradas muchas instituciones del Estado que pertenecen a muchos ministerios", dijo en diálogo con Sputnik el analista Martín Moreira.Comentó que, entre otros, participa "el Ministerio de Desarrollo Productivo y Medioambiente, que da la certificación para talar esos árboles. Normalmente, el tajibo, el almendrillo y el curupaú son muy apreciados en Europa". Otras instituciones del Estado otorgan el certificado de exportación aparte de la Aduana, que otorga los permisos correspondientes.Moreira detalló que "solo el embarque de madera cuesta 4,5 millones de euros. Para ello, fueron talados de 2.000 a 3.000 árboles en 2.000 hectáreas". Para el analista, es fundamental que la investigación indague "la posible participación de autoridades del Ejecutivo en este ilícito".Giacoman, por su parte, evaluó que la droga posiblemente provendría de Perú, porque Bolivia prácticamente no daría abasto para llenar tal cargamento. Esta operación "muestra una capacidad logística que no es usual. El tipo de equipamiento, de instalaciones que se necesitarían para incorporar la droga en esa cantidad de madera, pero además el tiempo que implicaría, porque la Policía chilena dice que esta madera ha ido llegando entre enero y abril de este año".En este sentido, "el objetivo no debe ser la selva, sino el sistema bancario. Asfixiar financieramente a los blanqueadores de capital desarticula la logística de exportación mucho más rápido que decomisar hoja de coca".También consideró que se deben fomentar y proteger las exportaciones legales. "El crimen organizado utilizó la industria forestal porque es un sector con alta demanda y procesos de exportación masivos. La respuesta no es criminalizar a los exportadores madereros, sino todo lo contrario: el Estado puede subsidiar y financiar la certificación internacional de trazabilidad de los exportadores legales de madera, soya y minerales".Por ello recomendó "implementar tecnología blockchain en aduanas y escáneres moleculares financiados mediante alianzas público-privadas para proteger la economía legal, encareciendo y complicando la infiltración criminal. Si el Estado fortalece al empresario formal, debilita el escudo logístico del narcotráfico".
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Gobierno de Paz enfrenta un nuevo escándalo tras decomiso de drogas en Chile provenientes de Bolivia

03:26 GMT 12.06.2026
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - Sputnik Mundo, 1920, 12.06.2026
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Sebastián Ochoa
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Autoridades chilenas detectaron 108 toneladas de droga en un cargamento de madera proveniente de Bolivia con destino a Europa. El Gobierno que encabeza Rodrigo Paz admitió que no tenía conocimiento del desarrollo de este ilícito y convocó al arco opositor a participar de la investigación, propuesta que fue rechazada.
En el puerto de Arica, autoridades de Chile aseguraron un cargamento de 108 toneladas de drogas procedente de Bolivia, en lo que describieron como una incautación histórica. Las sustancias estaban camufladas en maderas finas de la Amazonía boliviana, cuyo destino era Europa y otras regiones.
El Gobierno de Rodrigo Paz se mostró desconcertado con el anuncio y remarcó que en ningún momento recibió informes de los organismos chilenos sobre el caso, del cual se enteró a través de los reportes de prensa. El arco opositor boliviano de todo el espectro político observó la falta de acción del Ejecutivo para combatir al narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expresó la voluntad de Paz para trabajar en conjunto con las autoridades chilenas para identificar a los responsables de estos delitos e invitó a los principales actores políticos del país a designar sus representantes para participar de la investigación, con la intención de garantizar la transparencia y demostrar el compromiso del Ejecutivo para enfrentar este delito transnacional.

"Quiero hacer una puntualización y quiero decirles a don [Jorge] 'Tuto' Quiroga, a Evo Morales y al vicepresidente [Edmand] Lara que nombren un representante cada uno de ellos para que acompañe este equipo de verificación internacional y dejen de denigrar, de dar una mala imagen del país, indicando que de aquí han salido toneladas de cocaína", dijo Oviedo en conferencia de prensa. A las pocas horas, los tres líderes desahuciaron la propuesta gubernamental.

Para que se tome dimensión de la cifra incautada, se debe considerar que durante todo 2025, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) decomisó 37 toneladas de cocaína, apenas un tercio de lo hallado en Arica. En mercados europeos, las 108 toneladas se venderían por más de 8.000 millones de dólares.
Diego Giacoman, especialista en políticas de lucha contra las drogas, graficó a Sputnik que para fabricar 108 toneladas de cocaína se requerirían 22.000 hectáreas de hoja de coca, prácticamente la totalidad de cultivos permitidos por ley en Bolivia para consumo tradicional.
Oviedo señaló que en Chile no solamente se detectó cocaína. Las maderas también estaban embebidas en ketamina, lidocaína y cafeína, sustancias que se usarían para incrementar el volumen de lo traficado.

"Una estrategia seria"

El vicepresidente Edmand Lara, quien está distanciado del Gobierno de Paz, escribió en sus redes: "No podemos normalizar que sean otros países los que descubran la droga que partió de nuestro territorio. Bolivia necesita una estrategia seria, instituciones fortalecidas y una acción firme contra el narcotráfico, sin encubrimientos ni privilegios para nadie".
Según las primeras investigaciones, la droga fue hallada en un cargamento de 1.080 toneladas de madera. Mediante un procedimiento químico se las introdujo en los listones, aprovechando su porosidad. Una vez que llegaran a su destino, se las extraería también con el uso de químicos.
Este método permitió pasar las drogas camufladas sin que fueran detectadas por los escáneres ni mediante una inspección visual. Fue necesaria la participación de perros entrenados para detectar los estupefacientes en las maderas.
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10 de junio, 03:31 GMT
Las autoridades chilenas señalaron a 15 empresas de la industria forestal boliviana. Este 11 de junio, la Policía realizó procedimientos en dos de ellas, ubicadas en el departamento amazónico de Pando (norte). Empresarios de este sector solicitaron que se investigue fehacientemente para dar con los responsables con el fin de no dañar su imagen.
El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) y líder de la Alianza Libre, la segunda fuerza política de Bolivia, rechazó participar de la investigación y sobre todo la invitación al expresidente Morales, sobre quien pesa una orden de detención y que es señalado por el Gobierno como financiador de los "narcoterroristas" que desde hace 42 días mantienen bloqueadas las principales carreteras del país.
Quiroga definió como "patética" la propuesta de Oviedo y aseguró que el Gobierno le tiene "miedo" a Morales. "Con el señor Evo Morales en el tema narcotráfico, una sola cosa: lo tomo preso y lo ayudo a extraditar" a Estados Unidos, declaró.
Finalmente, Morales (2006-2019) respondió a Oviedo que el daño a la imagen del país es causado por las denuncias de narcotráfico de los últimos meses, ya señaladas en la publicación de Quiroga. "Estos son los hechos que dañan la imagen del país y terminan haciendo que los bolivianos sean tratados con sospecha en las fronteras", dijo el expresidente.

La gran logística

"Cuando hablamos de transporte de droga, tenemos que ver si las redes de narcotráfico pueden mover cantidades ingentes de cocaína. Esto no funciona solo, tenemos que ver el tema logístico. Para que esta madera pueda salir de Bolivia, tiene que cumplir muchos requisitos, en los que están involucradas muchas instituciones del Estado que pertenecen a muchos ministerios", dijo en diálogo con Sputnik el analista Martín Moreira.
Comentó que, entre otros, participa "el Ministerio de Desarrollo Productivo y Medioambiente, que da la certificación para talar esos árboles. Normalmente, el tajibo, el almendrillo y el curupaú son muy apreciados en Europa". Otras instituciones del Estado otorgan el certificado de exportación aparte de la Aduana, que otorga los permisos correspondientes.
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9 de junio, 22:11 GMT
Moreira detalló que "solo el embarque de madera cuesta 4,5 millones de euros. Para ello, fueron talados de 2.000 a 3.000 árboles en 2.000 hectáreas". Para el analista, es fundamental que la investigación indague "la posible participación de autoridades del Ejecutivo en este ilícito".
Giacoman, por su parte, evaluó que la droga posiblemente provendría de Perú, porque Bolivia prácticamente no daría abasto para llenar tal cargamento. Esta operación "muestra una capacidad logística que no es usual. El tipo de equipamiento, de instalaciones que se necesitarían para incorporar la droga en esa cantidad de madera, pero además el tiempo que implicaría, porque la Policía chilena dice que esta madera ha ido llegando entre enero y abril de este año".

El especialista compartió algunas propuestas para enfrentar el narcotráfico con seriedad en el país: "Las políticas de control no pueden seguir midiéndose en hectáreas erradicadas manualmente o campesinos detenidos, mientras los capitales fluyen libremente. El Estado boliviano necesita fortalecer, con cooperación técnica internacional de alto nivel, sus instituciones de investigación financiera".

En este sentido, "el objetivo no debe ser la selva, sino el sistema bancario. Asfixiar financieramente a los blanqueadores de capital desarticula la logística de exportación mucho más rápido que decomisar hoja de coca".
También consideró que se deben fomentar y proteger las exportaciones legales. "El crimen organizado utilizó la industria forestal porque es un sector con alta demanda y procesos de exportación masivos. La respuesta no es criminalizar a los exportadores madereros, sino todo lo contrario: el Estado puede subsidiar y financiar la certificación internacional de trazabilidad de los exportadores legales de madera, soya y minerales".
Por ello recomendó "implementar tecnología blockchain en aduanas y escáneres moleculares financiados mediante alianzas público-privadas para proteger la economía legal, encareciendo y complicando la infiltración criminal. Si el Estado fortalece al empresario formal, debilita el escudo logístico del narcotráfico".
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