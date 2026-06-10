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Cabildo en La Paz exige el fin de los bloqueos y la declaración del estado de excepción en Bolivia

Cabildo en La Paz exige el fin de los bloqueos y la declaración del estado de excepción en Bolivia

Sputnik Mundo

Miles de ciudadanos se reunieron en el centro de la capital paceña para rechazar los cortes de carreteras, que mantienen al país bloqueado desde hace 40 días... 10.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-10T04:57+0000

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En la plaza San Francisco, de la ciudad de La Paz, se reunieron miles de ciudadanos paceños para exigir el fin de los bloqueos, la instauración del estado de excepción y la aprehensión del expresidente Evo Morales, entre otras demandas acordadas por un cabildo multisectorial, con fuerte presencia de las iglesias católica y evangélica. Bolivia ya cumplió 40 días de cortes de carreteras en todo el país, que en esta y otras ciudades ya ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas.El panorama en la plaza San Francisco era notoriamente disruptivo con lo vivido en gran parte del país. Este 8 y 9 de junio, los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas se concentraron en el área metropolitana de la ciudad de La Paz, en los municipios de Vinto, en la carretera Oruro-Cochabamba, y la avenida Petrolera, en la zona sur, que lleva a la ciudad de Sucre. En ambos casos lograron imponerse los uniformados.Pero el conflicto está lejos de calmarse. Llegaron a la ciudad de La Paz una veintena de buses del norte de Potosí, repletos de campesinos e indígenas dispuestos a batirse con las fuerzas de seguridad. Este 10 de junio bajarán desde la ciudad de El Alto junto a la Federación Campesina Tupak Katari y la Central Obrera Boliviana (COB).El cabildo de La Paz concluyó con siete puntos: declaratoria del estado de excepción; renuncia de dirigentes de la COB liderada por Mario Argollo; aprehensión de Morales (2006-2019) y su extradición a Estados Unidos; diferimiento de tres a seis meses para todos los deudores de bancos; ley antibloqueo; retiro de la personería de la COB y, finalmente, la renuncia del vicepresidente Edmand Lara."Es hora de que esta patria se levante"Finalizado el acto, se acercó a Sputnik Ernesto Ukumari, quien se definió como "un ciudadano enojado con esta situación". "Evalúo de manera muy positiva este cabildo. Fue muy valiente, porque hemos salido a enfrentar a esos que nos están viniendo a ahogar, los que nos quitan el alimento, nos quitan el oxígeno, la salud, el derecho al trabajo", expresó.Ukumari coincidió con los planteos del Cabildo, sobre todo lo referido al estado de excepción, la captura de Morales y la renuncia de Lara. Sobre el vicepresidente, quien está enemistado con el presidente Rodrigo Paz desde su asunción, seis meses atrás, sostuvo: "Lara es un traidor. Yo lo defendí, luché por él, porque he creído en él y en su lucha. Pero ahora me siento traicionado".En los últimos días, el vicepresidente convocó a varios sectores a dialogar, con el objetivo de que la paz volviera al país. Aunque no lo logró, incluso el presidente Paz valoró su esfuerzo por tender lazos de entendimiento.Un activista que no se identificó dijo a este medio: "Estamos sufriendo como ciudadanía paceña la asfixia de dirigentes que lamentablemente están velando por sus intereses políticos personales. Estos dirigentes no representan ni el 10% de la población".El reclamo del estado de excepción era unánime entre los asistentes. Alberto Astorga, referente de Plataformas Ciudadanas y exdiputado, señaló directamente a Morales como responsable de los 40 días de bloqueo. Sostuvo que él y sus seguidores en las protestas "cometen un acto de sedición que va contra la Constitución. En ese sentido, pedimos la declaración del estado de excepción en el país"."Una respuesta institucional"Por la mañana, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, participó de una actividad con la cúpula de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar de La Paz. "Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado actuará con legalidad; frente a quienes intenten someter al país mediante la violencia, actuará con firmeza, y frente a quienes pretendan quebrar el orden democrático, las Fuerzas Armadas cumplirán su misión constitucional con disciplina, serenidad y patriotismo", dijo. "Esta no será una respuesta improvisada, será una respuesta institucional, democrática y de Estado".Justiniano sostuvo que en las protestas "hay componentes transnacionales, financiamientos oscuros, intereses criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico que buscan debilitar al Estado, fracturar la convivencia democrática y someter a la población mediante el miedo".Y agregó: "Cuando no pudieron doblegar al país con los bloqueos, algunos sectores decidieron escalar. Pasaron del bloqueo a la violencia, de la piedra a la bala. Y ahora pretenden utilizar métodos de terror, movimientos de rebelión y acciones de sedición para imponer por la fuerza lo que no pueden conseguir por la vía democrática".El ministro se refirió a la medida implementada por las organizaciones del Trópico de Cochabamba, bastión de Morales, donde rodearon cuarteles militares ante la posibilidad de que salgan a desbloquear.Morales le respondió al Gobierno por medio de la Radio Kawsachun Coca: "Presidente, ministros, no me voy a escapar. Agárrenme aquí o mátenme aquí. Se los digo de frente, no voy a escapar".

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