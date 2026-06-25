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¿Qué sigue para el Gobierno de Paz en materia económica tras el fin de los bloqueos en Bolivia?

¿Qué sigue para el Gobierno de Paz en materia económica tras el fin de los bloqueos en Bolivia?

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Finalizadas las protestas contra el Gobierno que se extendieron por 53 días, el sector empresarial cuantifica pérdidas por más de 3.000 millones de dólares... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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La economía boliviana no venía bien desde 2023, cuando comenzó la escasez de divisas que aún afecta al país. En ese momento, el entonces presidente Luis Arce (2020-2025, hoy preso en la cárcel de San Pedro) gestionó préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos de crédito internacional.Pero los legisladores afines al expresidente Evo Morales, también los asambleístas de la entonces oposición –los cuales conforman en la actualidad la primera y segunda fuerza en la Asamblea Legislativa Plurinacional– no los aprobaron sino hasta que asumió Rodrigo Paz, en noviembre de 2025.Durante su campaña presidencial, el ahora mandatario se había comprometido a no recurrir a organismos de crédito. Que no haya cumplido esa promesa fue uno de los argumentos de las organizaciones que pidieron la renuncia del presidente en los dos últimos meses.Luego de los 53 días de bloqueos, las finanzas de Bolivia no están mejor de ninguna manera. Al contrario, el Gobierno se comprometió a viabilizar alivios tributarios y el otorgamiento de créditos accesibles a los productores y medianos empresarios afectados por los cortes de carreteras.Aunque el Gobierno no lo oficializó, trascendieron declaraciones públicas del presidente Paz, según las cuales está a punto de desembolsarse un crédito de 3.300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo el compromiso de devaluar el peso boliviano en un 40%, de modo que la nueva cotización de la moneda norteamericana ronde las 10 unidades por divisa verde.Perspectivas lúgubres"La perspectiva macroeconómica del país era bastante lúgubre para este año. El propio Gobierno había previsto una recesión por encima del -1% del PIB (producto interno bruto). Organismos internacionales hablaban de una recesión económica del -3% para 2026. Esto, previo al conflicto político-social de mayo y junio", evaluó en diálogo con Sputnik el economista Omar Velasco.El experto consideró que los bloqueos, que semanas atrás superaron la centena en todo el país, "han profundizado esta situación de descalabro macroeconómico".Según el Gobierno y cámaras empresariales, durante el conflicto se perdieron más de 3.000 millones de dólares. Pero Velasco realizó otro cálculo. Dijo que la cifra oficial parecía "completamente desmesurada. En principio, hay que ver que Bolivia produce por día alrededor de 150 millones de dólares de actividad económica".Velasco comentó que los sectores económicos más afectados fueron el comercio, el transporte, el turismo, la hotelería, alojamientos, la industria manufacturera y agropecuaria. Aunque aún se debe definir la cifra precisa, "de todas maneras son pérdidas millonarias. Creo que el sector con mayor impacto fue el comercio exterior, las exportaciones".Sin embargo, advirtió que "no es cierto que todas las exportaciones bolivianas se han visto perjudicadas, porque tomando datos de enero a abril de este año, se puede ver que el 44% de todas las exportaciones bolivianas tienen como medio de transporte las carreteras". Velasco afirmó que el 20% salen por vía férrea y el 30% por vía aérea.El economista remarcó que están los costos del bloqueo, pero también están los costos del desbloqueo o de la desmovilización. "Son los compromisos financieros que el Gobierno de Paz ha asumido con los distintos sectores movilizados en el afán de levantar las protestas".Mencionó que con el sector del transporte, por ejemplo, "se ha acordado la implementación de un plan de reparación vial de las vías afectadas por más de 1.000 millones de bolivianos (144,8 millones de dólares), la indemnización de autos deteriorados por el uso de la gasolina contaminada en otros 100 millones y otros 100 millones en un fondo de créditos al sector del transporte para que puedan eventualmente reemplazar sus motorizados".Para desmovilizar al magisterio, que en un principio también acompañaba las movilizaciones, se comprometieron otros 1.000 millones. Sin contar los acuerdos asumidos con alcaldes municipales, mineros y la Central Obrera Boliviana (COB).Velasco recordó que un mes atrás, en una reunión con empresarios y emprendedores paceños, "el presidente Paz hizo una confesión al país. Señaló que ya venía negociando un potencial acuerdo con el FMI. Se ha conocido que el monto estaría rondando los 3.300 millones de dólares".Un año difícilDesde el sector empresarial también ofrecieron su diagnóstico sobre esta situación: "La gestión 2026 no se presentaba fácil a los ojos de los organismos internacionales, habiendo pronosticado el Banco Mundial y el FMI una caída económica de por lo menos -3% para este año. Eso, hasta antes de los terribles bloqueos que azotaron al país por más de 50 días", dijo a Sputnik el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.El panorama ahora es "muy complicado, no solamente por una paz precaria que lleva a una incertidumbre política y a una inseguridad que implica una fuerte pérdida de confianza en los agentes económicos, muy golpeados por la crisis en curso, que tiende a profundizarse".El gerente del IBCE formuló recomendaciones para recuperar la alicaída economía boliviana: "Con una pérdida agregada de 3.000 millones de dólares en los sectores agropecuario-agroindustrial, forestal-maderero, manufacturero, exportador, importador, sector de turismo, transporte, comercio y servicios, además de la baja de la recaudación por parte del Estado, lo que corresponde ahora hacer, para recuperar la economía, tiene que ver con tres cosas".En primer lugar, "que no se permita ningún bloqueo adicional más adelante, porque eso sería fatal para la economía. Segunda: que se sancione a quienes bloquearon al país, porque se trata de un delito, tanto en el campo económico como en el humano, porque ha habido muertes de ciudadanos inocentes porque los bloqueadores no dejaron pasar a las ambulancias, medicamentos, oxígeno, insumos, alimentos", entre otros ítems.Y como tercera medida, "que el trabajo público-privado con los gremios sea efectivo. Ya están haciendo conocer sus propuestas; por ejemplo, la CNI (Cámara Nacional de Industrias) habla de un fondo para no perder empleos, de un bono excepcional de Bs. 1.000 a las familias vulnerables para recuperar la demanda".Mientras, "el Gobierno lanzó un alivio tributario que podría profundizarse. El Gobierno ya aprobó la reprogramación de deudas y ASOBAN (la Asociación de Bancos) respondió positivamente".Pero "a ello hay que sumar medidas para dar liquidez al sector productivo, comercial y de servicios, porque el daño ha sido generalizado". En este sentido, la gestión de Paz debería concentrarse "en políticas para facilitar la inversión, la producción, la libre exportación, la sustitución competitiva de importaciones, la generación de empleos, para lo cual debe trabajar codo a codo con el sector privado, y, por ejemplo, crear un Fondo Económico y Social para recuperar la economía y crear empleos, lo cual podría estar sustentado con cooperación externa".

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