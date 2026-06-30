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"Orden de la realidad": ¿qué representa la liberación del precio del dólar en Bolivia?

"Orden de la realidad": ¿qué representa la liberación del precio del dólar en Bolivia?

Sputnik Mundo

Desde 2011 se mantenía inmóvil el tipo de cambio, en 6,96 pesos bolivianos por dólar. Pero desde 2023, el conflicto político al interior del Movimiento Al... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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Luego de 15 años, finalmente el país sudamericano modificó la cotización de su dólar oficial. Sin hablar de devaluación, pasó de costar 6,96 pesos bolivianos a 9,73. Según el Gobierno, con esta medida pretende unificar los diversos precios de la divisa aparecidos en los últimos años. ¿Qué implicará para la población esta medida, que en la práctica es una devaluación en torno al 30%?Analistas consultados por Sputnik coincidieron en que definitivamente repercutirá en los precios de diversos productos nacionales e importados, entre ellos alimentos, medicamentos y combustibles."El nuevo tipo de cambio no crea una nueva realidad: la ordena. Muchos precios ya se habían ajustado con el dólar paralelo que se utilizaba", dijo el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. Por ello, en el Gobierno aseguraron que ya no variarán más los precios.En la ciudad de Cochabamba (centro), el presidente Rodrigo Paz opinó que la nueva cotización moverá el comercio exterior.Según Espinoza, "tras 53 días de intento de golpe de Estado y de ataque a la economía familiar, está claro que necesitamos todavía más recursos. Por lo tanto, cualquier fuente de financiamiento va a ser bienvenida, entre ellas la del FMI", dijo en referencia a las manifestaciones de sectores campesinos, obreros y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que bloquearon el país durante mayo y junio.Bolivia registra la falta de dólares desde 2023, por una crisis económica derivada de la crisis política al interior del entonces gobernante MAS, que finalmente quedó afuera del Gobierno en 2025. Por la ausencia de la divisa, en 2024 en los mercados callejeros llegó a costar más de Bs. 20.El ministro indicó que el Gobierno podría intervenir en caso de que se descontrole el comercio de la divisa. "El valor del dólar no se va a regir en base a intervenciones del Banco Central de Bolivia (BCB), por lo menos no en grandes intervenciones. Por eso no hace falta tener una gran cantidad de reservas, a pesar de que hoy tenemos más que hace cinco años. Ahora está cerca de los 4.000 millones". Pero la mayoría de la suma está en oro. En contante y sonante solamente se disponen 700 millones de dólares.Oferta y demandaEn diálogo con Sputnik, la economista Roxana Azeñas consideró que "no es una devaluación, porque hemos cambiado de régimen de tipo de cambio. Pasamos de uno fijo a uno flexible. Eso quiere decir que lo estamos liberalizando para que sea definido por la libre oferta y demanda".La experta consideró que primó en esta decisión "el lobby que hacen la agroindustria y los exportadores con el Gobierno. Quieren que las exportaciones supuestamente ganen competitividad. Pero la competitividad no viene de un tipo de cambio. Podemos tener los precios más bajos del mundo, pero si los productos no son de calidad, no te van a comprar". Y comentó que la inversión privada está estancada desde los gobiernos de Morales y Jeanine Áñez (2019-2020).Desde el BCB anunciaron que cada día a las 20:00 horas locales (00:00 GMT) presentarán la cotización, cuyo costo estará atado a la compra y la venta.Azeñas advirtió que "un tipo de cambio que beneficia a las exportaciones, va a tener un efecto contrario en las importaciones. Las importaciones se van a hacer más caras. Y eso sí nos afecta fuertemente, porque somos un país dependiente en muchos aspectos de las importaciones, incluso de alimentos".Entonces, "cuando estas importaciones llegan al mercado, los precios son más elevados. Eso hace que los productos nacionales con los cuales compiten también eleven sus precios. Por lo tanto, se va a generar un efecto de inflación en la economía en general".Por otro lado, "bajará el poder adquisitivo de la gente, que podrá comprar menos con los pesos bolivianos, porque los precios han subido. Peor aún para algunas pequeñas empresas que compran insumos importados", dijo la experta.La gran preguntaPara el economista Fernando Romero, la modificación del régimen cambiario fue una decisión positiva."Después de 15 años de un tipo de cambio fijo –el cual era insostenible– era necesario un reajuste en el sistema cambiario boliviano. La gran pregunta es por qué no se lo hizo antes", dijo a Sputnik.Comentó que el tipo de cambio fijo a 6,96 pesos bolivianos quedó obsoleto por "la fuerte reducción de las reservas internacionales –actualmente inferiores a 4.000 millones de dólares, con apenas alrededor de 700 millones disponibles en divisas–, el incremento del déficit fiscal, la caída de las exportaciones de gas natural y la creciente demanda de dólares. Estos factores hicieron que dicho esquema dejara de ser sostenible"."Ningún régimen cambiario es exitoso si persisten desequilibrios estructurales. Mientras Bolivia continúe registrando déficits fiscales elevados, caída de exportaciones tradicionales, escasa inversión extranjera y limitadas reservas internacionales, el tipo de cambio tenderá a depreciarse gradualmente. En consecuencia, la flexibilidad cambiaria es una herramienta importante, pero no sustituye a las reformas económicas necesarias", advirtió.Más allá de la expresión de deseos de Paz de incrementar las exportaciones y, por consiguiente, el ingreso de dólares al país, Romero evaluó: "Se debe implementar un programa integral para incrementar el ingreso de dólares. Esto implica incentivar las exportaciones, atraer inversión extranjera directa, acelerar proyectos mineros e hidrocarburíferos, promover el turismo y facilitar la repatriación de capitales productivos"."El problema central de Bolivia no es únicamente el precio del dólar, sino la insuficiente generación de divisas. Por ello es necesario simplificar trámites para exportadores, garantizar seguridad jurídica y crear incentivos para que las divisas ingresen formalmente al sistema financiero. Un mayor flujo de dólares fortalecería el mercado cambiario y reduciría la presión sobre el tipo de cambio oficial", puntualizó.

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