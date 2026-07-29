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Fiscalía boliviana emite orden de aprehensión contra Evo Morales por bloqueos
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"Ordena al funcionario policial asignado al caso o autoridad policial, para que aprehenda y conduzca a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra La... 29.07.2026, Sputnik Mundo
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La decisión viene tras la denuncia del Comité Cívico Pro Santa Cruz en relación con los 53 días de bloqueos de carreteras y movilizaciones en el país.Según el documento, a Morales se le atribuye la presunta comisión de los siguientes delitos:El expresidente boliviano aseguró en respuesta que el proceso en su contra tiene como objetivo desviar la atención de la "profunda crisis económica y social" que atraviesa el país sudamericano."No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre", expresó en X.
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Fiscalía boliviana emite orden de aprehensión contra Evo Morales por bloqueos

22:01 GMT 29.07.2026
© AP Photo / Jorge SaenzEl expresidente de Bolivia, Evo Morales.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales. - Sputnik Mundo, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Jorge Saenz
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"Ordena al funcionario policial asignado al caso o autoridad policial, para que aprehenda y conduzca a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra La Corrupción al señor Juan Evo Morales Ayma", reza el texto de la orden.
La decisión viene tras la denuncia del Comité Cívico Pro Santa Cruz en relación con los 53 días de bloqueos de carreteras y movilizaciones en el país.

Según el documento, a Morales se le atribuye la presunta comisión de los siguientes delitos:
Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado
Terrorismo
Atentado contra la seguridad de los medios de transporte
Asociación delictuosa
Instigación pública a delinquir
Atentado contra la seguridad de los servicios públicos
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El expresidente boliviano aseguró en respuesta que el proceso en su contra tiene como objetivo desviar la atención de la "profunda crisis económica y social" que atraviesa el país sudamericano.

"No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre", expresó en X.
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