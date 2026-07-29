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Fiscalía boliviana emite orden de aprehensión contra Evo Morales por bloqueos

Fiscalía boliviana emite orden de aprehensión contra Evo Morales por bloqueos

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"Ordena al funcionario policial asignado al caso o autoridad policial, para que aprehenda y conduzca a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra La... 29.07.2026, Sputnik Mundo

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La decisión viene tras la denuncia del Comité Cívico Pro Santa Cruz en relación con los 53 días de bloqueos de carreteras y movilizaciones en el país.Según el documento, a Morales se le atribuye la presunta comisión de los siguientes delitos:El expresidente boliviano aseguró en respuesta que el proceso en su contra tiene como objetivo desviar la atención de la "profunda crisis económica y social" que atraviesa el país sudamericano."No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre", expresó en X.

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