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Bolivia devaluaría su moneda "como un mecanismo financiero para sostener las arcas públicas"

Bolivia devaluaría su moneda "como un mecanismo financiero para sostener las arcas públicas"

Sputnik Mundo

El Ministerio de Economía de Bolivia informó que es inminente la unificación cambiaria para terminar con las diferentes cotizaciones del dólar. Con ello, el... 18.06.2026, Sputnik Mundo

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Días atrás, en una reunión con empresarios y emprendedores, el presidente boliviano Rodrigo Paz comentó que el país sudamericano estaba en negociaciones con el FMI para obtener un préstamo de 5.000 millones de dólares. Según diversos medios, una condición para la llegada de las divisas pasa por unificar los tipos de cambio, que actualmente fluctúan entre los 6,96 pesos bolivianos (la cotización oficial del dólar) hasta los 9,94 con el tipo de referencia patrocinado por el Banco Central de Bolivia (BCB). Devaluación mediante, el nuevo precio del dólar rondaría los 10 pesos bolivianos. Si bien el Gobierno aún no oficializó el inminente acuerdo con el organismo internacional, sí deslizó que posiblemente "en los próximos días" la cotización oficial del dólar se incrementaría en un 40%. "El objetivo final de la política cambiaria es unificar el tipo de cambio, porque esa ha sido una herencia de [los expresidentes] Luis Arce y Evo Morales: el desorden cambiario; tener cuatro, cinco tipos de cambio diferente operando en el país", dijo a la prensa el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.Según Espinoza, la unificación cambiaria "puede pasar en las próximas semanas o en los próximos días, todo depende de que las condiciones se vayan dando", agregando que este tipo de decisiones "no se preanuncia" debido a las consecuencias que el uso especulativo de esta información podría generar en los mercados.¿Un camino necesario para sostener las arcas públicas?Además de los 8.000 millones de dólares solicitados por Bolivia a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también habría que sumar los 3.000 millones del FMI. Todo ello, dice a Sputnik el economista Horacio Villegas, representa "compromisos de deuda por 11.000 millones de dólares en seis meses en lo que va de mandato [de Rodrigo Paz]". Pero la cosa no es tan simple. El analista explica que la suma deberá contar previamente con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para Villegas, tradicionalmente las políticas aplicadas por el FMI en Bolivia "han ido en contrasentido de las políticas de soberanía nacional en el manejo de los recursos naturales. "Este tema no va a ser la excepción ahora. Existe una política de querer endeudar a todos los países de Sudamérica para que tengamos dependencia hacia estas entidades", añade.Los efectos de la devauaciónPara el economista, "los costos de importación obviamente se van a incrementar, en primer lugar. Segundo, la deuda en pesos bolivianos que la población tiene, de igual manera aumentará, y esto va a afectar principalmente a las arcas de las gobernaciones, de las alcaldías, que tienen un presupuesto para invertir en obras públicas".Todo ello, aseguró, derivará en que "la inflación sea aún más alta", sobre todo en los combustibles.Una situación delicadaEl economista Fernando Romero recordó a Sputnik, que durante su campaña para la presidencia, Rodrigo Paz había dicho que no iba a recurrir a organismos de crédito internacional, como el FMI, algo que negó incluso a comienzos del año ya una vez que estaba en el poder.Sin embargo, el analista resaltó la importancia de que "exista un solo tipo de cambio, porque en este momento hay inclusive tres: el valor referencial, el valor del tipo de cambio oficial y evidentemente también valor del paralelo, que ha regido en los últimos años el mercado del dólar".Para Romero, en el Gobierno "van a procurar unir el paralelo con el oficial, pero en ese caso necesitas una importante cantidad de recursos que permitan fortalecer las reservas internacionales".Sobre la anunciada devaluación, el economista consideró que "la moneda boliviana ya se viene depreciando hace bastante tiempo", y recordó que en mayo de 2025 el dólar paralelo ha llegado inclusive a más de 20 pesos bolivianos. "La propuesta del Gobierno es unificar, pero a través de bandas cambiarias. Donde exista algún comportamiento alcista, por un incremento de la demanda, ahí puede intervenir el Banco Central. Creo que es una opción interesante, pero la misma también se cae de madura si no existe el respaldo financiero correspondiente", observa el experto.El factor de las protestas obreras y campesinasActualmente intentan dialogar el presidente Rodrigo Paz y los sectores movilizados que, desde hace 48 días, piden su renuncia mediante protestas y bloqueos en todo el país. La Central Obrera Boliviana (COB) presentó su pliego petitorio, que incluye la exigencia de cumplir sus promesas de campaña. Una de ellas era, justamente, no recurrir al FMI ni a organismos de crédito.Para Villegas, el Gobierno boliviano podría comprometerse a dejar a un lado lo avanzado con el FMI, con tal de recuperar la paz nacional para, posteriormente, volver a recurrir a este instrumento de otra manera subrepticia.Romero, en cambio, sugiere que "no puede haber diálogos con condiciones, ni un diálogo forzado ni bajo presiones", ya que la COB, afirma, "debe defender los derechos del sector obrero, que en todo caso no representa ni siquiera el 10% de la fuerza laboral del país y no se le puede atribuir tanto poder"."El Gobierno tiene que decir cuál es la mejor herramienta de política monetaria y cambiaria. Si ve pertinente prestarse recursos del FMI, no debe ceder ante los reclamos. Porque, de lo contrario, el Gobierno no gobernaría y quien lo haría sería la COB", concluye.

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