Defensa de Bolivia acusa que protestas estarían vinculadas al narco

Según el funcionario, algunos grupos que impulsan los bloqueos carreteros habrían escalado sus acciones hacia métodos más violentos, con el objetivo de generar inestabilidad y presionar al Gobierno.Las movilizaciones comenzaron a inicios de mayo, impulsadas por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana y sectores afines al expresidente Evo Morales. Los bloqueos han provocado desabasto en varias regiones, pérdidas económicas superiores a 2.340 millones de dólares y al menos 10 fallecimientos, según cifras oficiales. Además, el Gobierno de Bolivia promulgó una ley que permitiría la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas bajo determinadas condiciones.
El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó que las protestas que desde hace más de un mes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz han adquirido una dimensión que va más allá del ámbito interno, al asegurar que existen presuntos lazos con "estructuras vinculadas al narcotráfico que buscan debilitar al Estado".
Según el funcionario, algunos grupos que impulsan los bloqueos carreteros habrían escalado sus acciones hacia métodos más violentos, con el objetivo de generar inestabilidad y presionar al Gobierno.
Las movilizaciones comenzaron a inicios de mayo, impulsadas por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana y sectores afines al expresidente Evo Morales. Los bloqueos han provocado desabasto en varias regiones, pérdidas económicas superiores a 2.340 millones de dólares y al menos 10 fallecimientos, según cifras oficiales.
Además, el Gobierno de Bolivia promulgó una ley que permitiría la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas bajo determinadas condiciones.
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