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Nueva orden de aprehensión contra Evo Morales "es parte de un show" jurídico, considera un especialista

Nueva orden de aprehensión contra Evo Morales "es parte de un show" jurídico, considera un especialista

Sputnik Mundo

La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por su supuesta participación en los 53 días de bloqueos... 31.07.2026, Sputnik Mundo

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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, dijo que acompañará la ejecución de las órdenes de aprehensión siempre y cuando se tengan las condiciones de seguridad necesarias. Sectores empresariales y políticos le dieron una semana al Gobierno de Rodrigo Paz para hacer efectiva la captura, pero en la Casa Grande del Pueblo se pronunciaron con cautela.El estado de excepción estará vigente hasta septiembre en Bolivia. Esta medida fue declarada justamente para sofocar las protestas en las que habría participado Morales (2006-2019), en las cuales se pedía la renuncia del actual mandatario.Varias declaraciones públicas y posteos en la red social X supuestamente mostrarían el rol del exjefe de Estado en esos días. En una de sus intervenciones, Morales dio 90 días a Paz para llamar a elecciones, aunque actualmente niega haber pedido su renuncia.Esta es la segunda orden de aprehensión que acumula Morales. A finales de 2024 se emitió la primera, a raíz de un juicio que se le sigue por el presunto delito de trata agravada de personas, ya que cuando era presidente, en 2015, habría tenido una relación con una menor de edad, con quien habría tenido una hija.Desde 2024, Morales está recluido en el Trópico de Cochabamba (centro). Ahí lo apoyan decenas de comunidades y poblaciones campesinas. Mientras tanto, en la Administración boliviana no encuentran la manera de ejecutar los mandamientos de aprehensión, sin que ello conlleve una escalada de violencia que podría salirse de control.El supuesto rol de MoralesLos delitos de terrorismo y alzamiento armado que se le imputan a Morales prevén penas de hasta 30 años de prisión. La denuncia fue realizada el 1 de julio por el Comité pro Santa Cruz, una institución que representa a los poderes empresariales y políticos del oriente boliviano, la región con mayor impulso productivo y económico.Posteriormente se sumó a la denuncia el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, sostuvo que Morales "tiene que venir a explicar cuál fue su rol en los 53 días [de protestas], a explicar por qué dio las declaraciones que dio, por qué se hizo responsable. Porque él dijo que estaba a cargo prácticamente de las acciones"."Morales ha tomado los recaudos para ponerse un cerco humano y no queremos poner en riesgo la vida de las personas", agregó. El expresidente se expresó en sus redes sociales: "No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos".Evitar el conflictoEn diálogo con Sputnik, el analista Jaime Iturri negó la posibilidad de una intervención armada en el trópico cochabambino, a pesar de que la declaratoria del estado de excepción le da ventajas legales al Gobierno para actuar.La reciente ruptura de Rodrigo Paz con Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad —tercera fuerza en la Asamblea Legislativa—, deja al actual mandatario en una situación de debilidad política, según el especialista.Para Iturri, la nueva orden de aprehensión "es parte de un show, porque no están funcionando las [supuestas] acusaciones de pederastia, o de que ha tenido una hija con una chica, o que ha hecho trata y tráfico. Hay que entenderlo en una política más global".Agregó que esta línea fue establecida por el Gobierno de Estados Unidos con el denominado Escudo de las Américas. "Es la política que Marcos Rubio ha dado cuando se ha reunido con 66 cancilleres para definir al nuevo enemigo como el terrorismo. Una cosa es hacer bloqueos, que se han hecho en este país durante años y muchas veces; otra cosa muy diferente es que eso sea terrorismo".Iturri desarrolló: "El cargo de terrorismo tiene dos características. Primero, posibilita una pena mucho más grande. Y segundo, va a haber financiamiento para la lucha contra el terrorismo". ¿Otro caso de 'lawfare'?A pesar de este caso, que Villalba denominó como lawfare, "hoy la única figura política en realidad opositora es Evo Morales. Y gran parte de la población está comparando los 12 años de Evo Morales con todo esto que estamos viviendo: las innumerables filas para conseguir diésel, la falta de dólares y su incremento diario".Para el analista, actualmente el país sudamericano orbita en torno a "una vertiente conservadora que se inclina hacia lo privado y que considera que tiene que venir el FMI (Fondo Monetario Internacional), tiene que venir el Banco Mundial, tienen que venir empresas transnacionales. A esa lógica estamos volviendo".Según Villalba, ante este contexto Morales "es la figura que quieren aplacar. Por eso es tan importante anular la figura de Evo Morales para estos actores judiciales".

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