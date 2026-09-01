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Claudia Sheinbaum presenta su informe presidencial: ¿cuál es el balance de su segundo año de Gobierno?

Claudia Sheinbaum presenta su informe presidencial: ¿cuál es el balance de su segundo año de Gobierno?

Sputnik Mundo

Entre los señalamientos de que México está gobernado por el narcotráfico y un contexto económico global complejo, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta este... 01.09.2026, Sputnik Mundo

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Como cada año, la jefa del Poder Ejecutivo dará a conocer el documento en el que enlistará los logros alcanzados por su administración, en un momento donde la política externa trastoca a la interna, a unos meses de que el mandato actual enfrente su primer reto electoral, con los comicios intermedios de 2027.Ha sido un año complicado para Sheinbaum. La presión mediática de Washington para combatir el narcotráfico pasó de la narrativa a las acusaciones contra 10 políticos en funciones, entre ellos, el gobernador con licencia de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.Rocha Moya causó un cisma al interior del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Sin previo aviso, y tras casi cuatro meses fuera del gobierno por la acusación penal que pesa en su contra en tribunales estadounidenses, decidió regresar a la gubernatura, un hecho que apenas duró un par de horas, luego de que los gobernadores y Morena condenaran el acto.Una semana después, el senador Inzunza anunció su salida de la bancada morenista en medio de los señalamientos del partido para que, al igual que Rocha Moya, pidiera licencia y no alimentara la narrativa de que se encubre a sospechosos.Los hechos anteriores se dieron en el mismo año en el que el Gobierno federal presume una reducción histórica de los homicidios dolosos y el abatimiento del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.La tensión diplomática se da en un contexto en el que Estados Unidos ha hecho público no renovar el T-MEC en los términos en los que se esperaba. Al mismo tiempo, Washington mantiene su política arancelaria contra todo el mundo, justo en la época en la que fue coanfitrión de la Copa del Mundo junto con sus socios, Canadá y México.Sputnik consultó a especialistas en política, economía, seguridad y diplomacia para conocer su opinión respecto a los resultados que presentará la presidenta en su informe.Fortalecida frente a una oposición débilEn una entrevista para Sputnik, el historiador y analista político Lorenzo Meyer opina que Sheinbaum llega al informe fortalecida, a pesar del desgaste que ha significado contrarrestar la presión de EEUU y el uso del tema para las narrativas de sus opositores.A pesar de ello, la presidenta mantiene una aprobación cercana al 70%, mientras que la oposición llega a la elección intermedia como una fuerza política débil "sin líderes capaces de movilizar a la gente", destaca el académico.El doctor en Relaciones Internacionales destaca que la relación con Washington ha sido difícil y ha afectado de manera directa la política interna mexicana, sobre todo después de las acusaciones que hizo el Departamento de Estado en contra de políticos locales.El autor de El poder vacío (Debate, 2019) recuerda que esto ocurre en un contexto complejo en la geopolítica, agravado luego del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios de año.En este contexto, se inscribe la decisión de Washington de profundizar el bloqueo económico en contra de Cuba, al promover un boicot energético que mantiene a La Habana al borde de una crisis humanitaria.Pese a ello, Meyer considera que el actuar de la jefa de Estado mexicana ha sido el adecuado para enfrentar estos hechos, a los que se suma el reposicionamiento de la derecha en América Latina, dejándola prácticamente con un aliado ideológico en la región: Brasil."Ella es más de la política profesional. Pero ahora es quizá el tipo de liderazgo que se necesita. Ya pasó el momento inicial, el de la cultura del viejo régimen; entonces ahora viene el de administración y fortalecimiento del nuevo", concluye.El éxito diplomáticoSobre la presión diplomática, el doctor Enrique Catalán refiere para este medio que, en el último año, la "política exterior ha sido restringida, pero exitosa". Esto es porque, a pesar del poco espacio de maniobra que permite la coyuntura, se ha logrado defender las posturas nacionales sin perder demasiado.El internacionalista con especialidad en la relación México-EEUU apunta que la mandataria del país latinoamericano ha optado por una posición pragmática en temas de política exterior, como demostró su acercamiento a Perú tras el triunfo de Keiko Fujimori, una acción que descongeló una relación en pausa luego del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, en 2022.Con relación a EEUU, el internacionalista describe que se ha mantenido un discurso nacionalista y de defensa de la soberanía que, sin caer en la sumisión, no ha podido sostenerse debido a las propias condiciones geopolíticas en las que se da la relación bilateral.Entre las cuestiones negativas, además de las acusaciones contra políticos mexicanos, el académico enlista acciones como el retiro de visas a personajes de relevancia pública como parte de las acciones de Washington para coaccionar a México tanto en materia de seguridad como en lo económico, provocando que se cierren oportunidades con países como China, a quien el país latinoamericano impuso aranceles a inicios de 2026."Le siguen apostando a que EEUU es la potencia hegemónica y desarrollada cuando, si no va en decadencia, porque todavía no es posible afirmarlo de forma contundente, por lo menos está estancado", dice Catalán, al referirse a la decisión de cerrar las puertas a un tratado con China.El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) comentó que, muy a pesar de las diatribas estadounidenses, la nación latinoamericana ha logrado sostener posiciones políticas e ideológicas como el respaldo brindado a Cuba y, al mismo tiempo, concreta acuerdos comerciales con la Unión Europea o entendimientos en materia petrolera como pasó con Petrobras y Brasil, el único país, además de La Habana, con un gobierno afín a su ideología política en la región.Los avances y pendientesEn el ámbito de la seguridad pública, México ha reportado grandes pasos en la materia, aunque delitos contra la extorsión y la desaparición de personas persisten como temas pendientes, asegura en entrevista para Sputnik el doctor José María Ramos.Ramos explica que, si bien la estrategia en el ramo ha buscado confrontar directamente a los criminales, muchos de estos resultados se explican por la presión política estadounidense, la cual, y muy a pesar de ciertos discursos presentes sobre la infiltración del crimen organizado en el Estado, no ha impedido mantener una buena comunicación y coordinación con las autoridades mexicanas.El investigador del Colegio de la Frontera (Colef) resalta la reducción de homicidios dolosos durante los últimos dos años —48% de acuerdo con las autoridades—, así como los aseguramientos de droga y desmantelamientos de laboratorios clandestinos como muestra de que el Estado mexicano ha fortalecido sus estrategias contra el narcotráfico y la migración irregular —esta última se posiciona en niveles no vistos desde hace 50 años—.En este sentido, Ramos opina que el actual gobierno administra y se enfrenta a lo que calificó como "la segunda gran cruzada contra las drogas en EEUU" con resultados que incluso fueron reconocidos por el director de la DEA, Terry Cole, cuando se reunió en Argentina con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aunque al mismo tiempo se insiste en el llamado "narcoestado".No obstante, el investigador advierte que el combate frontal a estas estructuras criminales no es suficiente si no se atienden las causas estructurales de la violencia y la demanda de drogas de la población estadounidense.Ramos agrega que, si bien la caída del Mencho a principios de año tuvo un efecto en la reducción de delitos de alto impacto, el hecho se inscribe dentro de la constante presión de EEUU en la materia y que incluye la acusación contra funcionarios mexicanos, la cual podría ser un tema permanente en lo que resta de la administración, esto si no se garantiza la impartición de justicia."El reto que tiene el Estado es cómo fortaleces el Estado de derecho, cómo generas mejores investigaciones a partir de las cuales puedas decir a EEUU: "¿Sabes qué? Esta persona no está vinculada o, en su defecto, está vinculada, por lo cual implica su extradición", concluyó Ramos.El crecimiento económico, pendienteA pesar de los indicadores positivos en la materia —la baja inflación, la apreciación del peso y el aumento al salario mínimo—, la economía mexicana muestra señales de desaceleración que evidencian su dependencia con el mercado estadounidense, sostiene en entrevista para Sputnik el doctor Jenner Torrez.El investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) señala que, aun cuando la industria de servicios y el sector primario muestran un aumento, otros como el crecimiento del PIB en el segundo trimestre —1,4% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía— y la baja actividad económica indican un proceso de desaceleración económica.Para el académico, parte de estos resultados también evidencian la incertidumbre que genera a inversionistas extranjeros la posibilidad de entrar a dicho mercado, a través de México, en el contexto de la renegociación del T-MEC.Torrez dice que, contrario a lo que se menciona en público, el proceso de negociación del acuerdo trilateral parece complicarse, ya que Canadá ha tomado una posición más hostil, dejando la posibilidad a la firma de acuerdos bilaterales.Más allá del futuro de este tratado comercial, el especialista criticó que existan proyectos como el Plan México —un proyecto económico a mediano y largo plazo para impulsar actividades como el nearshoring en la nación— que parecen partir de estimaciones demasiado optimistas que no se cumplen al momento de implementarse.En este contexto, y sin un plan concreto para industrializar al país, Torrez vislumbra que asociaciones como la de Petrobras y Pemex, anunciada este año, se quedan como iniciativas de carácter simbólico e ideológico más que como una solución económica que sí pueda aportar al crecimiento local."México también tiene que redistribuir su política energética, saliendo de esta idea monoproductiva respecto del sector o de los combustibles fósiles y buscar nuevas opciones de generación de energía eléctrica, sobre todo en este contexto donde muchos de los elementos de soberanía responden al comportamiento que tenga el mercado de los energéticos", sostiene.Pese al diagnóstico, el investigador espera que en el informe se muestre una visión optimista de este ámbito, con el fin de calmar la incertidumbre del empresariado y con indicadores de una "economía incipiente" que, si bien ha sorteado la guerra arancelaria, mantiene los niveles de crecimiento desde el sexenio anterior.

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