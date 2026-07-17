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¿Qué tanto influye la muerte de "Mencho" en la reducción de violencia en el occidente de México?

¿Qué tanto influye la muerte de "Mencho" en la reducción de violencia en el occidente de México?

Sputnik Mundo

Tras la caída del dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, esta organización criminal inició una reestructuración, lo... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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Han pasado cinco meses desde el operativo de seguridad en el que fuerzas federales capturaron a uno de los criminales más buscados del mundo, lo que a su vez detonó una agresiva respuesta por parte de los sicarios del CJNG en distintos puntos del país, principalmente en la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco."El Mencho" murió durante su traslado a la Ciudad de México y, desde entonces, la entidad donde surgió el grupo ha reportado una disminución en la incidencia criminal.De acuerdo con el análisis de organizaciones como México Evalúa, basado en cifras oficiales, los niveles de violencia letal en Jalisco disminuyeron 20% entre enero y mayo de este año, en comparación con el mismo período de 2025.Los homicidios dolosos bajaron 41% durante los primeros seis meses del año con 409, frente a los 693 reportados en el mismo período del 2025, según los datos ofrecidos por el coordinador del Gabinete de Seguridad Estatal, Roberto Alarcón Estrada.A pesar de estos indicadores, las autoridades locales anunciaron recientemente que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se realizaría un simulacro inédito para cerrar todas las entradas y salidas del estado, como una forma de entrenar a las fuerzas de seguridad para cualquier eventualidad de la magnitud que se registró en febrero, cuando los sicarios del CJNG realizaron más de 250 bloqueos carreteros.Consultados por Sputnik sobre el operativo de seguridad, la Sedena señaló que este simulacro se realizó con la finalidad de "eficientar los mecanismos de coordinación interinstitucional con los tres órdenes de Gobierno".Golpe crítico al CJNGEn entrevista para este medio, el experto en temas de seguridad, Rogelio Barba Álvarez, comentó que parte de este cambio en Jalisco responde a dos factores: la organización del Mundial de Fútbol en la capital del estado y la reestructuración de la organización criminal.En este sentido, el investigador señaló que el otrora dirigente del CJNG tenía el poder suficiente para desplazar a otra organizaciones criminales y, al mismo tiempo, "mantener el poder interno entre ellos mismos", sin que surgiera escisiones marcadas como sí ocurre en el Cártel de Sinaloa, en la cual, al caer uno de sus dirigentes históricos como lo es Ismael Mayo Zambada, se inician agresivas guerras intestinas que inciden en los niveles de violencia en las entidades donde operan.El investigador opinó que, una vez que se terminé este ajuste interno, es posible que los niveles de violencia criminal incrementen, ya que estimó que el CJNG "va a demostrar el músculo" que aún tiene dentro de las organizaciones criminales mexicanas.Días atrás, el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés) actualizó su Guía Antiterrorista y colocó al hijastro de Nemesio Oseguera, Juan Carlos Valencia el 03, como el nuevo jefe de la organización criminal.Valencia era uno de los cuatro posibles sucesores de Mencho, junto a Julio Alberto Castillo, alias el Chorro (yerno de Oseguera Cervantes), Hugo Gonzalo Mendoza, conocido como el Sapo, y Audias Flores Silva, el Jardinero, quien fue detenido el 27 de abril en Nayarit (occidente).El testamento criminal de "Mencho"El simulacro de reacción operativa realizado por la Sedena el 13 de julio se concentró principalmente en siete puntos de ingreso a la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de "evaluar la capacidad de respuesta ante contingencias áreas de seguridad y protección civil".Para Barba Álvarez, este operativo responde a que no existía de manera plena una estrategia de seguridad para controlar situaciones de alto riesgo, como la que se vivió en febrero cuando se capturó al Mencho y la cual detonó una respuesta violenta en al menos 19 entidades federativas del país, superando al llamado Culiacanazo.Con este mote se refiere a la reacción criminal registrada en Culiacán, en octubre de 2019, cuando fuerzas federales capturaron a Ovidio Guzmán, el Ratón. Horas después, Guzmán fue liberado para evitar una convulsión social, según explicó en su momento el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).En este contexto, el expertó consideró que parte del "testamento criminal" que dejó Oseguera Cervantes fue demostrar la capacidad destructiva con la que cuenta el CJNG. Ante ello, refirió que los simulacros como los realizados durante este mes ayudarán a coordinar, de manera precisa, cómo y cuáles serán las instituciones de seguridad encargadas de controlar situaciones como las vividas en febrero."Debe de haber una coordinación entre las policías y el mando lo debe tener quien tiene más formación, más técnica, y obviamente es el Gobierno Federal. Porque nos dejaron aislados, desnudos, diría yo, frente a un operativo que no dio resultados", declaró el académico.Sobre la posibilidad de que este tipo de simulacros se vuelven cotidianos en las entidades donde existe mayor presencia del crimen organizado, el analista no descartó esta posibilidad.

https://noticiaslatam.lat/20260525/gobierno-mexicano-subastara-el-terreno-en-donde-fue-abatido-el-mencho-1173592052.html

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