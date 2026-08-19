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Sheinbaum acusa de doble discurso a la DEA: "Unas veces dicen un tema; otras dicen otro"

Sheinbaum acusa de doble discurso a la DEA: "Unas veces dicen un tema; otras dicen otro"

Sputnik Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda los elogios que lanzó el director de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en... 19.08.2026, Sputnik Mundo

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Durante la conferencia, el jefe de la agencia estadounidense antidrogas llamó "socio de confianza" y "buen amigo" a García Harfuch.

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