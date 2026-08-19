Sheinbaum acusa de doble discurso a la DEA: "Unas veces dicen un tema; otras dicen otro"

La presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda los elogios que lanzó el director de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, al secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se realizó en Buenos Aires.
"Unas veces dicen un tema y otras veces dicen otro tema. Lo importante para nosotros en este evento era que el mundo entero conociera qué es lo que estamos haciendo en México (...) y cuál es nuestra relación con EEUU, de respeto a la soberanía", dijo la mandataria en rueda de prensa.
Durante la conferencia, el jefe de la agencia estadounidense antidrogas llamó "socio de confianza" y "buen amigo" a García Harfuch.