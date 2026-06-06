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Policía bueno vs. malo: la ambivalencia detrás de la presión de EEUU a México en temas de seguridad

Policía bueno vs. malo: la ambivalencia detrás de la presión de EEUU a México en temas de seguridad

Sputnik Mundo

El tema de la seguridad y combate al narcotráfico ha enfriado la histórica relación entre México y Estados Unidos, sobre todo ante las amenazas de una... 06.06.2026, Sputnik Mundo

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Sin embargo, a pesar de la dureza de la Casa Blanca en contra del gobierno mexicano —el cual, asegura, está cooptado por completo por el narcotráfico—, también ha reconocido los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum.Esta semana, el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Markwayne Mullin, afirmó durante una audiencia en la Cámara de Representantes que estaba "impresionado" por los resultados que le mostró Sheinbaum durante su reciente visita. Además, destacó la amplia cooperación que han mostrado las autoridades del país latinoamericano para combatir al narcotráfico.Incluso, abogó por el respeto de la soberanía mexicana, tan sólo dos días después de que la presidenta encabezó un mitin en el que denunció que las acusaciones penales contra funcionarios mexicanos eran parte de un acto de injerencia extranjera impulsado por la ultraderecha estadounidense.Mullin afirmó que le presentaron cifras récord de incautaciones de drogas, dinero y armas, así como capturas de líderes criminales, como una forma de demostrar la voluntad por atajar el tema de la inseguridad.Este posicionamiento contrasta con la rígida postura que ha mostrado la Casa Blanca en los últimos meses, incluso tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. A pesar de ser un objetivo prioritario para el gobierno estadounidense, la respuesta oficial ante su muerte fue pedir reforzar las estrategias de seguridad.Apenas una semana antes de la audiencia de Mullin, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó a los miembros del gabinete que "irían a la guerra contra los cárteles", lo que revivió las alertas por posibles incursiones militares en distintos territorios de la región, en sintonía con los ataques a embarcaciones que presuntamente transportaban droga.En su participación, que contrasta completamente con el posicionamiento de Mullin, Hegseth no dio detalles de cómo se desplegaría este enfrentamiento y se limitó a decir que sería a través del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Washington y en la que reúne a distintos gobiernos latinoamericanos.La contradicción es visibleEsta ambivalencia y contradicción entre los discursos de funcionarios de alto nivel son parte de una estrategia de intimidación parecida a la del "policía bueno y el policía malo", asegura en entrevista para Sputnik el especialista en temas de seguridad nacional, David Saucedo.El experto no descarta que este tipo de contrastes sean impulsados por el propio Gobierno mexicano, pidiendo matizar ciertas declaraciones, con el fin de demostrar que existe una relación de cooperación con sus contrapartes estadounidenses.Para el analista, el endurecimiento de la estrategia de seguridad responde a que, en el pasado, México había logrado establecer una dinámica en la que, ante las quejas de Washington, podía extraditar a ciertos líderes criminales o mostrar incautaciones de droga para demostrar las acciones en materia de combate al narcotráfico.Sin embargo, esto cambio y EEUU exige un "esfuerzo sostenido" para desmantelar estas redes criminales a nivel estructural y la posibilidad de desplegar más agentes de seguridad en territorio mexicano.Saucedo considera que el principal problema en esta colaboración es que México nunca estableció con EEUU metas precisas sobre las operaciones de combate al narcotráfico, por lo que no se puede saber qué resultados se esperan y, por tanto, Washington nunca estará satisfecho.A principios de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, en lo que va del sexenio, se ha detenido a 52.628 personas por delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos, 85 funcionarios públicos de distintos niveles.Una relación tensaEn entrevista para Sputnik, el consultor en temas de seguridad y gobernanza global, Ghaleb Krame, destacas que este contraste de posicionamientos desde EEUU responde más a una desconfianza explícita en el actuar de las autoridades mexicanas.Para el investigador, el caso del exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, detenido en Los Ángeles en octubre de 2020 y liberado tras una petición del Gobierno mexicano, sigue siendo un tema que no olvida EEUU, pues su liberación estaba condicionada a que fuera procesado en la nación latinoamericana y, aunque ocurrió tal proceso, el militar fue exonerado.Con este antecedente, y a pesar de los resultados palpables obtenidos por García Harfuch, EEUU no dejará de presionar para juzgar en sus tribunales a quienes considera responsables del tráfico de drogas, insiste Krame.Los especialistas consultados estiman que, en estos momentos, la relación bilateral está tensa por el tema de seguridad y prevén que se vivirán momentos complicados en el futuro próximo ya que, a pesar de los esfuerzos mexicanos por demostrar avances en la materia, la posibilidad de que no se procese a los 10 funcionarios mexicanos acusados en EEUU será tema de controversia.En el caso de Ghaleb Krame, vislumbra que existen elementos para creer que la relación se desgastará tanto al grado que podríamos ver la salida de embajadores y cónsules, sobre todo, si el gobierno federal no extradita a personajes de interés como lo es el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya."Es quizá en uno de los momentos más complicados que ha habido en la historia de México con EEUU, quizás solo en la época de Miguel de la Madrid (1982-1988) cuando el embajador norteamericano era John Gavin, se vivió una situación similar de aspereza, de fricción, de declaraciones mutuas, de descalificaciones. Es un momento complejo", concluye Saucedo.

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