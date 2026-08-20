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Golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación: detienen a presuntos integrantes en México

Golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación: detienen a presuntos integrantes en México

Sputnik Mundo

El Gobierno mexicano informó a través de un comunicado que suman 12 detenidos tras las acciones emprendidas en el estado de Michoacán (occidente), esto luego... 20.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-20T03:45+0000

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"Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes", especificó el Gabinete de Seguridad mediante un boletín.Entre los detenidos figuran Heraclio 'N', apodado 'Tío Lako', uno de los líderes del cártel, así como su esposa y su hija."Además, [alias "Tío Lako"] es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Rubén Oseguera Cervantes (a), 'Mencho'", agregó la Secretaría de la Defensa (Sedena) en un boletín.Tras las detenciones, se registraron diversas interrupciones en las vías de comunicación estatales, que activaron la respuesta de las autoridades locales y federales.

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