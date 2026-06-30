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"Un pronunciamiento más político que comercial": el trasfondo del memorando firmado entre Pemex y Petrobras

"Un pronunciamiento más político que comercial": el trasfondo del memorando firmado entre Pemex y Petrobras

Sputnik Mundo

La empresa brasileña y la paraestatal mexicana acordaron establecer una cooperación estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar de manera... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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Ambas firmas detallaron que el acuerdo tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de renovación. Sin embargo, este no constituye un compromiso vinculante de inversión ni crea sociedad, consorcio o empresa conjunta entre las partes.De acuerdo con lo informado por Petróleos Mexicanos (Pemex), el memorando de entendimiento incluye el desarrollo de oportunidades en las áreas de exploración y producción y de procesos industriales, así como el intercambio de experiencias sobre aspectos regulatorios e institucionales del sector.En tanto, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, indicó que esta acción va "en beneficio de las empresas, de los países y de sus pueblos", ya que establece un marco de colaboración estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar, de manera conjunta, proyectos potenciales e integrales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. El acuerdo busca "nuevos descubrimientos y oportunidades de optimización e incremento de producción en aguas profundas, áreas de aceite pesado y extrapesado, campos maduros y potencial presal en el golfo de México, y en actividades relacionadas con procesos industriales como refinación y petroquímica", señaló el funcionario mexicano. ¿Qué tanto habrá de cooperación? Este tipo de memorandos no son nuevos, y los anteriores no han dado frutos ni han agrandado la colaboración en materia de hidrocarburos entre las naciones latinoamericanas, dijo en entrevista para Sputnik Enrique González Calvillo, experto en temas comerciales Brasil-México."Desde luego sería muy interesante para Pemex, pero aquel acuerdo que se suscribió con [Felipe] Calderón y con Lula [Da Silva] con mucha pompa realmente no hubo nada, no pasó nada y yo me temo que este sea un nuevo caso de lo mismo", advirtió. Y es que, explicó, hoy por hoy las barreras para que haya una asociación real entre las empresas petroleras se tendrían que hacer cambios a la ley, dado que la misma reforma energética promovida por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) pone frenos a este tipo de alianzas. Un movimiento fuera del sector Por estos factores, agregó González Calvillo, el memorando firmado entre las empresas parece ser más una jugada política que comercial. Con él coincide Rajan Vig, fundador de la empresa independiente de comercialización de petróleo Indimex, quien en charla con este medio ponderó que, si bien Brasil podría ser un socio más confiable para México, lo cierto es que el documento signado es limitado."El memorando tal cual es un acuerdo de cooperación, no un contrato de inversión (...). Si no hay compromiso de inversión no se crea sociedad ni empresa conjunta", expuso. "Yo creo que este memorando es más político que, quizás, financiero", abundó.El empresario petrolero ponderó que en estos momentos tanto Sheinbaum como Lula tienen su propia narrativa ante un Estados Unidos poco confiable, pese a la codependencia que tiene con México en materia de hidrocarburos. De acuerdo con Vig, si en verdad surge una asociación entre Pemex y Petrobras, sería la empresa brasileña la que tendría una ventaja considerable, porque tiene una ventaja competitiva en aguas profundas, mientras que la paraestatal mexicana llega con una urgencia tecnológica importante. "[Pemex] no tiene la capacidad fiscal ni técnica para revivir, por ejemplo, los campos maduros como Cantarell, ni para explorar en aguas profundas", indicó. Por ello, una alianza real con Petrobras podría ser realmente atractiva para el país, además de que las actuales administraciones tienen una visión política más tendiente hacia la izquierda.

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