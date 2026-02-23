https://noticiaslatam.lat/20260223/operativo-contra-mencho-es-un-gran-logro-internacional-para-el-gobierno-mexicano-afirma-analista-1171685427.html

Este 22 de febrero, las Fuerzas Armadas del país latinoamericano desplegaron un operativo en Tapalpa, Jalisco (occidente del territorio mexicano) para arrestar al jefe criminal."Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén 'N' Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación", explicó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.Esto causó bloqueos y ataques en la zona occidental y el centro del territorio mexicano, por lo que las autoridades desplegaron estrategias para salvaguardar la integridad de la población. Asimismo, se cancelaron vuelos y viajes vía terrestre, así como eventos recreativos.En este mismo tenor, el especialista en temas de seguridad Víctor Hernández resaltó en charla con esta agencia que, en su opinión, "el evento más importante de la historia militar contemporánea y también de la historia de la guerra contra el narcotráfico" en México.Un mensaje para EEUU De acuerdo con Ramos Muñoz, quien es experto en negociaciones de política exterior, consideró que el operativo contra Mencho tiene una dedicatoria especial hacia Estados Unidos, país que tenía a Oseguera como uno de sus objetivos prioritarios a capturar.Y es que, en la operación, las autoridades mexicanas resaltaron la cooperación bilateral con Washington."Demuestra, hasta cierto punto, el compromiso de nuestro país en la materia para tratar de contrarrestar los amagos de una posible intervención militar de EEUU, que si bien no se ve factible, partiendo de la interdependencia económica que tiene México con [Washington], sí funcionaba de manera estratégica por parte del Gobierno estadounidense para ejercer presión hacia el territorio mexicano", mencionó.Un objetivo mediáticoSegún Hernández, la muerte del dirigente del grupo criminal sí es relevante, pero no tiene un impacto real en el Cártel Jalisco Nueva Generación.En este tenor, el experto en temas de seguridad Alberto Guerrero Baena destacó en diálogo con este medio que los liderazgos dentro de una agrupación como el CJNG son relevantes, pero hay otros aspectos a revisar."El tema de los liderazgos sí es importante, pero el gran problema de todo esto es que el Cártel Jalisco no opera como un [grupo] que esté vinculado a un solo liderazgo: [labora] como una empresa criminal que tiene varias franquicias y que tiene diferentes formas de operar y es mucho más que una sola cabeza", sentenció.Una nueva estructuraAnte los eventos de este 22 de febrero, los analistas estimaron que las acciones violentas continuarán a lo largo del país. No obstante, vislumbraron que existirán nuevas estrategias tanto de parte del Gobierno mexicano como de los cárteles.En cuanto a las autoridades, Guerrero Baena prevé que existirá un reajuste, con miras hacia más temáticas.En entrevista para Sputnik, el experto en temas de seguridad, Víctor Sánchez, puntualizó que, por parte de los grupos del crimen, habrá movimientos en sus estructuras, específicamente por la presencia del CJNG que se extiende en la mayor parte de los estados del país latinoamericano.Para el analista, las pugnas pueden darse entre esta organización con agrupaciones como los cárteles de Sinaloa o Santa Rosa de Lima."Es decir que, de una u otra manera, en los territorios que hoy el Cártel Jalisco Nueva Generación está disputando como zonas de pugna, busque cualquiera de estas agrupaciones incursionar y tratar de ganar algunos territorios", dijo.

