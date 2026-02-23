Operativo contra 'Mencho' "es un gran logro internacional" para el Gobierno mexicano, afirma analista
Los actos delictivos tras el arresto y muerte de Nemesio Oseguera, alias 'Mencho', se extendieron por Jalisco (occidente).
© AP Photo / Alejandra Leyva
Las acciones para detener al dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el 'Mencho', representó una victoria no solo a nivel local, sino global, para el Gobierno mexicano, consideró un experto consultado por Sputnik.
Este 22 de febrero, las Fuerzas Armadas del país latinoamericano desplegaron un operativo en Tapalpa, Jalisco (occidente del territorio mexicano) para arrestar al jefe criminal.
"Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén 'N' Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación", explicó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.
Esto causó bloqueos y ataques en la zona occidental y el centro del territorio mexicano, por lo que las autoridades desplegaron estrategias para salvaguardar la integridad de la población. Asimismo, se cancelaron vuelos y viajes vía terrestre, así como eventos recreativos.
"Sin duda, es el mayor golpe que tendrá en materia del crimen organizado este sexenio. Es un gran logro internacional", refirió el especialista mexicano Rubén Ramos Muñoz.
En este mismo tenor, el especialista en temas de seguridad Víctor Hernández resaltó en charla con esta agencia que, en su opinión, "el evento más importante de la historia militar contemporánea y también de la historia de la guerra contra el narcotráfico" en México.
Un mensaje para EEUU
De acuerdo con Ramos Muñoz, quien es experto en negociaciones de política exterior, consideró que el operativo contra Mencho tiene una dedicatoria especial hacia Estados Unidos, país que tenía a Oseguera como uno de sus objetivos prioritarios a capturar.
Y es que, en la operación, las autoridades mexicanas resaltaron la cooperación bilateral con Washington.
"Demuestra, hasta cierto punto, el compromiso de nuestro país en la materia para tratar de contrarrestar los amagos de una posible intervención militar de EEUU, que si bien no se ve factible, partiendo de la interdependencia económica que tiene México con [Washington], sí funcionaba de manera estratégica por parte del Gobierno estadounidense para ejercer presión hacia el territorio mexicano", mencionó.
Y, de esta manera, las autoridades mexicanas "tienen margen de maniobra para demostrar a la Administración estadounidense que no necesita la intervención [del país norteamericano] para poder atender los asuntos internos mexicanos, así como fortalecer, en cierta medida, la soberanía nacional", subrayó el analista.
Un objetivo mediático
Según Hernández, la muerte del dirigente del grupo criminal sí es relevante, pero no tiene un impacto real en el Cártel Jalisco Nueva Generación.
"Es más un objetivo mediático que real. O sea, el Mencho sí es la cabeza de Cártel Jalisco y es el narco que más décadas se han tardado en localizar, pero es la más horizontal y la más descentralizada de las organizaciones criminales mexicanas", apuntó.
En este tenor, el experto en temas de seguridad Alberto Guerrero Baena destacó en diálogo con este medio que los liderazgos dentro de una agrupación como el CJNG son relevantes, pero hay otros aspectos a revisar.
"El tema de los liderazgos sí es importante, pero el gran problema de todo esto es que el Cártel Jalisco no opera como un [grupo] que esté vinculado a un solo liderazgo: [labora] como una empresa criminal que tiene varias franquicias y que tiene diferentes formas de operar y es mucho más que una sola cabeza", sentenció.
Una nueva estructura
Ante los eventos de este 22 de febrero, los analistas estimaron que las acciones violentas continuarán a lo largo del país. No obstante, vislumbraron que existirán nuevas estrategias tanto de parte del Gobierno mexicano como de los cárteles.
En cuanto a las autoridades, Guerrero Baena prevé que existirá un reajuste, con miras hacia más temáticas.
"Lo importante de todo esto es ver cuál va a ser el reacomodo del Gobierno mexicano ante esta circunstancia, pero para mí, el gran tema es la parte económica. Esa es la parte que verdaderamente le duele al Cártel Jalisco y eso es un tema que tendrían que estar trabajando ya Omar García Harfuch [titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana] con su estrategia de inteligencia financiera", ponderó.
En entrevista para Sputnik, el experto en temas de seguridad, Víctor Sánchez, puntualizó que, por parte de los grupos del crimen, habrá movimientos en sus estructuras, específicamente por la presencia del CJNG que se extiende en la mayor parte de los estados del país latinoamericano.
Para el analista, las pugnas pueden darse entre esta organización con agrupaciones como los cárteles de Sinaloa o Santa Rosa de Lima.
"Es decir que, de una u otra manera, en los territorios que hoy el Cártel Jalisco Nueva Generación está disputando como zonas de pugna, busque cualquiera de estas agrupaciones incursionar y tratar de ganar algunos territorios", dijo.
