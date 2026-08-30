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"Sepan que estamos firmes": Maduro envía fotos y un mensaje desde la prisión estadounidense

"Sepan que estamos firmes": Maduro envía fotos y un mensaje desde la prisión estadounidense

Sputnik Mundo

En la cuenta de la red social X del presidente venezolano Nicolás Maduro, secuestrado en enero de 2026 por EEUU y desde entonces encarcelado, salieron nuevas... 30.08.2026, Sputnik Mundo

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En la publicación, Maduro envía "abrazos para siempre" de parte de él y de su esposa, Cilia Flores, señalando que ambos "están firmes". De igual manera, agradeció "por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición"."Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá", cierra el mensaje.En las imágenes con fecha del 25 de junio, el mandatario aparece sonriendo y vestido con ropa deportiva gris claro.El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se le imputan.Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.

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