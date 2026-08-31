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Relación con EEUU se conduce "con responsabilidad, firmeza y sentido de Estado": canciller de México
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Roberto Velasco, canciller de México, destacó durante su intervención en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del partido oficialista Morena su reciente... 31.08.2026, Sputnik Mundo
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Al respecto, dijo que en el marco de la estrategia nacional de seguridad, se ha logrado el aseguramiento de más de 518 toneladas de drogas y de más de 32.000 armas de fuego; además, se han detenido a más de 63.000 personas. Por otra parte, destacó el trabajo de los 53 consulados mexicanos en EEUU, una red que dijo "ha estado a la altura del reto que estamos viviendo".
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Relación con EEUU se conduce "con responsabilidad, firmeza y sentido de Estado": canciller de México

03:52 GMT 31.08.2026
© Foto : X - @r_velascoaRoberto Velasco, canciller de México
Roberto Velasco, canciller de México - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
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Roberto Velasco, canciller de México, destacó durante su intervención en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del partido oficialista Morena su reciente reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien abordó los logros alcanzados contra el tráfico de drogas y de armas, y la delincuencia organizada transnacional.
Al respecto, dijo que en el marco de la estrategia nacional de seguridad, se ha logrado el aseguramiento de más de 518 toneladas de drogas y de más de 32.000 armas de fuego; además, se han detenido a más de 63.000 personas.
Migrantes en la frontera entre EEUU y México (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 29.08.2026
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Drones derribados por EEUU en la frontera con México eran usados para labores de vigilancia
29 de agosto, 22:42 GMT
Por otra parte, destacó el trabajo de los 53 consulados mexicanos en EEUU, una red que dijo "ha estado a la altura del reto que estamos viviendo".
"Hemos dado atención y seguimiento al fallecimiento de 17 connacionales en operativos o en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ante cada caso hemos actuado: 20 acciones legales ante fiscalías estatales y de condado, gestiones ante el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, una denuncia ante el Departamento de Justicia y diálogo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México no dejará pasar un solo caso de este tipo", ahondó.
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