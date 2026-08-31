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Relación con EEUU se conduce "con responsabilidad, firmeza y sentido de Estado": canciller de México

Relación con EEUU se conduce "con responsabilidad, firmeza y sentido de Estado": canciller de México

Sputnik Mundo

Roberto Velasco, canciller de México, destacó durante su intervención en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del partido oficialista Morena su reciente... 31.08.2026, Sputnik Mundo

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Al respecto, dijo que en el marco de la estrategia nacional de seguridad, se ha logrado el aseguramiento de más de 518 toneladas de drogas y de más de 32.000 armas de fuego; además, se han detenido a más de 63.000 personas. Por otra parte, destacó el trabajo de los 53 consulados mexicanos en EEUU, una red que dijo "ha estado a la altura del reto que estamos viviendo".

https://noticiaslatam.lat/20260829/drones-derribados-por-eeuu-en-la-frontera-con-mexico-eran-usados-para-labores-de-vigilancia-1174860056.html

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