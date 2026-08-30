Esta ciudad latinoamericana se mantiene como líder en salarios promedio en la región
© AP Photo / Marco UgarteVista de la Ciudad de México
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Un reciente informe del Deutsche Bank Research Institute, titulado "Mapeando los precios globales", reveló que la Ciudad de México se consolida como la urbe de la región con el mayor sueldo mensual neto promedio.
El análisis, que compara 69 metrópolis a partir de indicadores de remuneración, costo de vida y poder adquisitivo, ubica a la Ciudad de México en el puesto 57 del escalafón internacional, con un salario mensual promedio de 1.059 dólares.
A la capital mexicana le siguen en el ámbito latinoamericano Sao Paulo (Brasil), con un ingreso promedio neto de 853 dólares mensuales; Buenos Aires (Argentina), con $842; Santiago de Chile, con $798; Bogotá (Colombia), con $718, y Río de Janeiro (Brasil), con $594.
A pesar de encabezar la tabla en Latinoamérica, las urbes del continente continúan distantes de los mercados consolidados, situándose todas por debajo de los 1.100 dólares mensuales e integrando los puestos inferiores del listado mundial (del 57 al 65).
A pesar de encabezar la tabla en Latinoamérica, las urbes del continente continúan distantes de los mercados consolidados, situándose todas por debajo de los 1.100 dólares mensuales e integrando los puestos inferiores del listado mundial (del 57 al 65).
El estudio de Deutsche Bank pone de manifiesto trayectorias dispares en la región durante la última década. Bogotá registró el mayor crecimiento acumulado en la remuneración promedio con un repunte del 74%, seguida por Ciudad de México (+52,4%) y Sao Paulo (+32%).
En contraste, metrópolis como Río de Janeiro (-12,6%), Santiago de Chile (-5,4%) y Buenos Aires (-5%) evidenciaron retrocesos en el mismo período.
En contraste, metrópolis como Río de Janeiro (-12,6%), Santiago de Chile (-5,4%) y Buenos Aires (-5%) evidenciaron retrocesos en el mismo período.
Los analistas de la institución financiera advirtieron que las disparidades de ingresos no deben interpretarse de manera aislada, dado que variables como el tipo de cambio, la inflación acumulada y el costo de vida modifican el poder de compra real de la población local.
Asimismo, indicaron que las diferencias estructurales en productividad laboral, niveles de inversión privada, composición económica y tasas de formalidad laboral son los pilares de este diferencial.
Asimismo, indicaron que las diferencias estructurales en productividad laboral, niveles de inversión privada, composición económica y tasas de formalidad laboral son los pilares de este diferencial.
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