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México registra en un día el menor número de homicidios dolosos desde hace una década

México registra en un día el menor número de homicidios dolosos desde hace una década

Sputnik Mundo

El pasado 7 de junio se contabilizaron 28 víctimas de homicidio doloso en todo México, la cifra diaria más baja en los últimos 10 años y del actual Gobierno de... 08.06.2026, Sputnik Mundo

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Guanajuato (centro) registró cuatro asesinatos, mientras Baja California y Sinaloa (norte) reportaron tres casos cada uno. Otras entidades presentaron entre uno y dos homicidios durante la jornada."El 7 de junio se registraron 28 víctimas de homicidio doloso en todo el país, la cifra más baja reportada en la presente administración, destacó el Gabinete de Seguridad federal.

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