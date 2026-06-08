México registra en un día el menor número de homicidios dolosos desde hace una década

Guanajuato (centro) registró cuatro asesinatos, mientras Baja California y Sinaloa (norte) reportaron tres casos cada uno. Otras entidades presentaron entre uno y dos homicidios durante la jornada."El 7 de junio se registraron 28 víctimas de homicidio doloso en todo el país, la cifra más baja reportada en la presente administración, destacó el Gabinete de Seguridad federal.
El pasado 7 de junio se contabilizaron 28 víctimas de homicidio doloso en todo México, la cifra diaria más baja en los últimos 10 años y del actual Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con datos preliminares oficiales.
Guanajuato (centro) registró cuatro asesinatos, mientras Baja California y Sinaloa (norte) reportaron tres casos cada uno. Otras entidades presentaron entre uno y dos homicidios durante la jornada.