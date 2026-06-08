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México registra en un día el menor número de homicidios dolosos desde hace una década
México registra en un día el menor número de homicidios dolosos desde hace una década
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El pasado 7 de junio se contabilizaron 28 víctimas de homicidio doloso en todo México, la cifra diaria más baja en los últimos 10 años y del actual Gobierno de... 08.06.2026, Sputnik Mundo
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Guanajuato (centro) registró cuatro asesinatos, mientras Baja California y Sinaloa (norte) reportaron tres casos cada uno. Otras entidades presentaron entre uno y dos homicidios durante la jornada."El 7 de junio se registraron 28 víctimas de homicidio doloso en todo el país, la cifra más baja reportada en la presente administración, destacó el Gabinete de Seguridad federal.
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México registra en un día el menor número de homicidios dolosos desde hace una década

22:13 GMT 08.06.2026 (actualizado: 22:24 GMT 08.06.2026)
© AP Photo / Felix MarquezMiembros de la Guardia Nacional atienden una emergencia en una carretera de Veracruz, México
Miembros de la Guardia Nacional atienden una emergencia en una carretera de Veracruz, México - Sputnik Mundo, 1920, 08.06.2026
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El pasado 7 de junio se contabilizaron 28 víctimas de homicidio doloso en todo México, la cifra diaria más baja en los últimos 10 años y del actual Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con datos preliminares oficiales.
Guanajuato (centro) registró cuatro asesinatos, mientras Baja California y Sinaloa (norte) reportaron tres casos cada uno. Otras entidades presentaron entre uno y dos homicidios durante la jornada.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ofrece una conferencia de prensa con su imagen de Gobierno de fondo (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 06.06.2026
América Latina
La izquierda en Ciudad de México "ha mostrado cuál es su límite" tras casi 30 años en el poder, advierte experto
6 de junio, 04:15 GMT
"El 7 de junio se registraron 28 víctimas de homicidio doloso en todo el país, la cifra más baja reportada en la presente administración, destacó el Gabinete de Seguridad federal.
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