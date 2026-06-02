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Pemex y Petrobras firmarán un acuerdo para la exploración en aguas profundas en México
Pemex y Petrobras firmarán un acuerdo para la exploración en aguas profundas en México
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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que el acuerdo entre Petróleos Mexicanos y Petrobras se firmará en las próximas semanas. Al respecto, detalló... 02.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-02T22:32+0000
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"¿Por qué es importante este acuerdo? Porque Petrobras es experta en exploración y producción de aguas profundas y también es experta en una técnica que solo ellos tienen para poder analizar si en yacimientos ya explotados, que ya son campos maduros, que ya sale muy poco petróleo, como Cantarel, por ejemplo, en la profundidad, a mayor profundidad, puede haber petróleo. Ellos tienen estas técnicas. Entonces, vamos a firmar, espero este mes ya, el acuerdo con Petrobras", dijo.La mandataria detalló que la firma del acuerdo contempla la producción de hasta un millón de barriles de petróleo."Desde mi perspectiva, lo que tenemos que garantizar es la producción de petróleo para el país, nuestro consumo interno, porque también hay consideraciones ambientales y por eso nosotros, para la generación eléctrica, lo que estamos planteando es ampliar las fuentes renovables de energía", añadió.
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Pemex y Petrobras firmarán un acuerdo para la exploración en aguas profundas en México

22:32 GMT 02.06.2026
© Foto : Cortesía de la Presidencia de México Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
© Foto : Cortesía de la Presidencia de México
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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que el acuerdo entre Petróleos Mexicanos y Petrobras se firmará en las próximas semanas. Al respecto, detalló que el fin de dicha colaboración tendrá como fin el incremento de la producción petrolífera nacional.
"¿Por qué es importante este acuerdo? Porque Petrobras es experta en exploración y producción de aguas profundas y también es experta en una técnica que solo ellos tienen para poder analizar si en yacimientos ya explotados, que ya son campos maduros, que ya sale muy poco petróleo, como Cantarel, por ejemplo, en la profundidad, a mayor profundidad, puede haber petróleo. Ellos tienen estas técnicas. Entonces, vamos a firmar, espero este mes ya, el acuerdo con Petrobras", dijo.
Sheinbaum se reúne con la directora de Petrobras para analizar una posible alianza con Pemex - Sputnik Mundo, 1920, 24.04.2026
Sheinbaum se reúne con la directora de Petrobras para analizar una posible alianza con Pemex
24 de abril, 20:14 GMT
La mandataria detalló que la firma del acuerdo contempla la producción de hasta un millón de barriles de petróleo.
"Desde mi perspectiva, lo que tenemos que garantizar es la producción de petróleo para el país, nuestro consumo interno, porque también hay consideraciones ambientales y por eso nosotros, para la generación eléctrica, lo que estamos planteando es ampliar las fuentes renovables de energía", añadió.
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