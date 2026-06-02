Pemex y Petrobras firmarán un acuerdo para la exploración en aguas profundas en México
© Foto : Cortesía de la Presidencia de México Claudia Sheinbaum, presidenta de México
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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que el acuerdo entre Petróleos Mexicanos y Petrobras se firmará en las próximas semanas. Al respecto, detalló que el fin de dicha colaboración tendrá como fin el incremento de la producción petrolífera nacional.
"¿Por qué es importante este acuerdo? Porque Petrobras es experta en exploración y producción de aguas profundas y también es experta en una técnica que solo ellos tienen para poder analizar si en yacimientos ya explotados, que ya son campos maduros, que ya sale muy poco petróleo, como Cantarel, por ejemplo, en la profundidad, a mayor profundidad, puede haber petróleo. Ellos tienen estas técnicas. Entonces, vamos a firmar, espero este mes ya, el acuerdo con Petrobras", dijo.
La mandataria detalló que la firma del acuerdo contempla la producción de hasta un millón de barriles de petróleo.
📄🛢🇲🇽 Pemex y Petrobras firmarán un acuerdo para la exploración en aguas profundas en México— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 2, 2026
🔼 Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que el acuerdo entre Petróleos Mexicanos y Petrobras se firmará en las próximas semanas. Al respecto, detalló que el fin de dicha… pic.twitter.com/iHpq2KYQsX
"Desde mi perspectiva, lo que tenemos que garantizar es la producción de petróleo para el país, nuestro consumo interno, porque también hay consideraciones ambientales y por eso nosotros, para la generación eléctrica, lo que estamos planteando es ampliar las fuentes renovables de energía", añadió.
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