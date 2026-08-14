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Proyecto de Paz para atraer inversiones "ayudaría a reducir la incertidumbre" en Bolivia, dice experto

Proyecto de Paz para atraer inversiones "ayudaría a reducir la incertidumbre" en Bolivia, dice experto

Sputnik Mundo

El Ministerio de Economía entregó a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley de Inversiones, dirigido a facilitar el ingreso de capitales... 14.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-14T03:10+0000

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El Gobierno de Rodrigo Paz entregó a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley de Inversiones, una de las normativas esenciales para que el presidente pueda desarrollar su plan económico. Con esta iniciativa, el Ejecutivo intentará dejar a un lado las restricciones y controles instalados durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la llegada de capitales extranjeros. En el Parlamento, lejos de aplaudir la llegada del texto, las bancadas de la Alianza Libre y la Alianza Unidad (segunda y tercera fuerza en volumen de votos) expresaron observaciones y disconformidad con la propuesta.Hasta finales de 2026, el Gobierno nacional requerirá a la Asamblea para la aprobación de varias normativas, sobre todo en hidrocarburos y minería, con el fin de motorizar la explotación de estos y otros recursos con el objetivo de resolver el principal problema del país: la falta de divisas ante la notable reducción de su aparato productivo.Sectores empresariales evaluaron como positiva la propuesta de ley, aunque con matices. Algunos de ellos —como Rolando Kempff, de la Federación de Empresarios Privados de La Paz— observaron que no va a ser suficiente con la aprobación, mientras no se ofrezcan garantías al transporte de productos. Dichos comentarios se referían a los 53 días de bloqueos nacionales en exigencia de la renuncia del presidente, ocurridos durante mayo y junio pasados, que afectaron seriamente al empresariado y la industria en general.En este sentido, asambleístas consideraron que de nada serviría una ley mientras no se legisle en contra de los bloqueos para transmitir confianza al normal desarrollo de las actividades en el país. En la Alianza Libre, por ejemplo, recordaron que es necesaria una reforma de la Constitución para generar un panorama favorable a la llegada de capitales.Sin embargo, en el Gobierno de Paz aseguraron que una reforma constitucional podría tomar hasta dos años, lo cual consumiría la mayor parte del mandato de Paz, mientras las inversiones siguen sin llegar. En la Asamblea sostuvieron que hay en total cuatro proyectos de ley, que revisarán en las próximas semanas para extraer las mejores partes (a su consideración) de cada uno. En este escenario, el empresariado exportador es uno de los sectores más interesados en el desarrollo de estas y otras normativas. Una ley necesaria"Sin duda, es un paso positivo en función de recuperar la confianza a nivel internacional, dada la necesidad de atraer capital, tecnología y conocimiento de gestión para aprovechar el enorme potencial dormido que tiene el país y, con ello, generar empleo, ingresos, divisas y combatir la pobreza", dijo a Sputnik el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodriguez.Sin embargo, señaló que aún no está claro si esta normativa servirá para superar los "candados constitucionales" existentes: "El Gobierno dice que sí (servirá), pero habrá que ver qué dicen los inversionistas, particularmente en el campo del arbitraje".Rodríguez se refirió así al rol del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), una institución del Banco Mundial para dirimir conflictos en caso de que un Estado tenga un pleito con alguna transnacional por sus actividades en el territorio nacional. La Constitución aprobada en 2009, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), dejó establecido en su artículo 366 que ningún organismo extranjero puede intervenir en estos casos, con lo cual un potencial desacuerdo entre las partes se resuelve mediante la Justicia boliviana.Pero en los hechos, durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025), Bolivia atendió a los reclamos formulados por varias empresas ante el CIADI a raíz del periodo de estatización de empresas iniciado en la década de 2000. Paz continúa esta senda. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, dijo que no debería haber resquemores en torno a este asunto, porque al momento de firmar un contrato quedaría en claro que cualquier diferencia será resuelta en instituciones internacionales como el CIADI, aunque también el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) poseen mecanismos similares.En un acto en el departamento de Tarija, el presidente Paz sostuvo: "A mí no me importa si el dólar viene de la derecha o la izquierda. Quiero que el dólar aterrice en Bolivia y genere industria, empleo, desarrollo". Y defendió su proyecto: "Es una ley para que vengan inversiones a Bolivia, a cada una de las regiones, sin discurso ideológico".En definitiva, para el IBCE y demás instituciones empresariales, la potencial ley "ayudaría a reducir la incertidumbre en el país, aumentaría la previsibilidad del entorno, la seguridad jurídica, la estabilidad y la confianza del inversionista nacional o extranjero, permitiendo desarrollar proyectos postergados por falta de todo aquello", dijo Rodriguez.Y acentuó: "Bolivia tiene la urgente necesidad de inversión extranjera directa, repatriar capitales que salieron del país por miles de millones ante la inestabilidad política, social y económica del pasado, para lo cual –lo decimos siempre– debe ofrecer todas las garantías y las mejores condiciones en términos de incentivos a la actividad privada".Para el gerente del IBCE, esta ley sería un primer paso. Aún sería necesario "implementar con urgencia las nuevas leyes de Hidrocarburos, de Minería, de Electricidad y Energías Alternativas. Además, la cada vez más reclamada Ley Antibloqueos y de Libre Exportación, sin dejar de lado una reforma de la Justicia, la Desburocratización y Modernización del Estado", y también una reforma laboral, mencionó.El clima en el LegislativoEn la Asamblea, Paz no deberá enfrentar solamente la oposición de Libre, liderada por el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), quien disputó con el ahora presidente el balotaje en octubre de 2025. También su exaliado, Samuel Doria Medina, quien tenía a su gente de confianza en cargos clave del Gobierno (como el Ministerio de la Presidencia), dio a entender en sus redes sociales que al oficialismo le espera una dura lucha en el Legislativo.Doria Medina mencionó que el proyecto de ley pasó directamente del Ministerio de Economía al Parlamento, sin siquiera contar con el visto bueno del gabinete.El economista Martín Moreira dijo a Sputnik que además "esta ley de Inversiones no se ha socializado con los actores directos: los trabajadores, la población civil, la gente que va a estar atada a empresas por contratos de hasta 30 años. Considero que esta ley debería socializarse ante este estamento, que somos los bolivianos".Durante los gobiernos del MAS, decenas de empresas públicas fueron creadas, muchas de las cuales actualmente no brindan ganancia. Paz sostuvo que el Estado no habilitará un peso más para las corporaciones estatales deficitarias. Según Moreira, "esta ley de Inversiones da seguridad jurídica a las transnacionales que vengan al país a comprar empresas públicas".El Gobierno de Paz expresó en varias ocasiones su preocupación por la falta de divisas en Bolivia. Por ello, a Moreira le llama "muchísimo la atención que en la ley de Inversiones no se establezca que los inversionistas que vengan a Bolivia tienen que dejar en el país por lo menos el 70% de los dólares que generen. Pero no hay ninguna restricción".De esta manera, si un inversionista es exitoso en territorio boliviano, "va a poder sacar todos los dólares junto con todo lo que está exportando del país y no va a dejar nada en Bolivia". Para el economista, el actual proyecto de ley se enmarca en el plan gubernamental de achicar el Estado, que fue avalado por el electorado en 2025. Para Moreira, "el ajuste no tendría que venir por los más chicos, por los más vulnerables. Tendría que venir por los más grandes. Hay que ajustar al grande para ir bajando poco a poco. Creo que esa debería ser la política de todo país".

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