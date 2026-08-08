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El Gobierno boliviano debe recuperar la confianza de la gente para combatir el crimen organizado: experto

El Gobierno boliviano debe recuperar la confianza de la gente para combatir el crimen organizado: experto

Sputnik Mundo

En los últimos siete días, una decena de personas fueron asesinadas en Santa Cruz (este) en el marco del enfrentamiento entre el Primer Comando de la Capital... 08.08.2026, Sputnik Mundo

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En la última semana, en el departamento de Santa Cruz se registraron 10 asesinatos relacionados con el accionar de bandas narco. Según el Gobierno boliviano, la nación es escenario de una "guerra" entre organizaciones criminales brasileñas: el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho. En el último encuentro entre el mandatario boliviano y su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en abril, acordaron trabajar en conjunto para proteger la frontera que comparten, así como las poblaciones amenazadas por los criminales.El 29 de julio, una banda armada entró a una estancia en el municipio cruceño de San Matías, fronterizo con Brasil. Allí fueron asesinados Manuel Égüez Hurtado, Denys Espinoza Pedraza, Luis A. Rapp y Rildo Pillay. Al día siguiente, un grupo de policías que investigaba los crímenes fue emboscado en esa zona. Entonces, fue asesinado el subteniente Gerson Salazar, de 21 años, y otros dos uniformados fueron heridos.En la misma fecha, en el municipio de Yapacaní (este), fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes decapitados junto a un mensaje: "Para todo secuestrador, va a acabar así", por lo cual se sumarían estos crímenes a la ola delictiva de las organizaciones en disputa.Otros asesinatos aislados continuaron hasta este 5 de agosto, cuando en el centro cruceño un ciudadano brasileño fue asesinado en la vía pública: el décimo crimen reciente con el sello narco.El Gobierno boliviano reforzó la zona con 200 policías de grupos de élite, quienes cuentan con el apoyo de militares. Asimismo, del lado brasileño, aumentaron los patrullajes con 600 uniformados de la Policía Federal. El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, concurrió al velatorio del policía asesinado.Asimismo, las fuerzas policiales bolivianas se asentarán en el vecino país para mejorar la coordinación y el intercambio de información.Oviedo anunció que, hasta finales de agosto, se iniciará el plan "Fronteras Seguras" en las poblaciones que "son puntos por los cuales sale la droga e ingresan los malhechores. Vamos a hacer actos conjuntos entre la Policía boliviana y la Policía brasileña".La Administración boliviana destacó que, en los últimos ocho meses, fueron capturados 18 capos del narcotráfico y fueron incautadas 283 toneladas de drogas. "Estamos en una guerra entre dos organizaciones criminales de Brasil que se disputan un corredor para exportar droga. Organizaciones que, además, están catalogadas por Estados Unidos como asociaciones narcoterroristas", sostuvo Oviedo.El apoyo internacionalEn 2008, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) expulsó del país a la DEA, la agencia antidrogas de EEUU, y declaró la "nacionalización" de la lucha contra las drogas. Por eso se apoyó en instituciones de la Unión Europea, también fortaleció el vínculo y el intercambio con las fuerzas policiales de Sudamérica.Al asumir la presidencia, Paz decidió el retorno de la DEA, mientras mantiene la cooperación con instituciones internacionales iniciada en los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).Fruto de este intercambio, en noviembre de 2025 llegó a Bolivia el fiscal anticorrupción español, José Grinda, para aportar a la formación de autoridades en la Escuela de Jueces del Estado, del Tribunal Supremo de Justicia. En diálogo con Sputnik, compartió sus impresiones sobre el notable incremento de la violencia relacionada con el accionar de bandas delincuenciales."En Bolivia hay organizaciones criminales, no solo brasileñas, que se han instaurado desde hace años. Durante mucho tiempo ha habido una omisión, un no mirar, no solo por parte de la Policía, del Ministerio Público, del Órgano Judicial, sino una omisión propiciada por un país que vivía en un estado de tranquilidad", añadió el especialista.¿A qué se debe la prevalencia de estas organizaciones criminales en el país? "Es una conjunción. No es una cuestión solo de legislación, porque Bolivia tiene una legislación muy fuerte contra la represión de sustancias controladas", respondió Grinda.Sin embargo, "entiendo que hay una falta de legislación, de medidas de investigación. No hay intervención de comunicaciones, incluso hay personas que consideran que sería inconstitucional intervenir comunicaciones. Hay una legislación de medidas de investigación especiales realmente muy tenue".Sin embargo, el fiscal español, que permanecerá en la Escuela de Jueces hasta 2029, evidenció que, en Bolivia "hay voluntad. Me he encontrado gente de la Policía, del Ministerio Público y del Órgano Judicial con muchas ganas de actuar, con mucha rabia por el tiempo perdido".Una colaboración eficazPara Grinda, es positivo el acercamiento entre Da Silva y Paz para combatir a estas organizaciones en conjunto. "Mi consideración de Brasil como fuerza policial y como Ministerio Público es muy buena. Lleva muchos años haciendo muy buena labor y puede colaborar eficazmente con Bolivia en ese sentido".Ahora, el territorio boliviano es escenario de una lucha entre el PCC y el Comando Vermelho por el poder. "Cuando llegué a Bolivia, en varios sectores me han expresado su gran preocupación por las organizaciones criminales totalmente implantadas, que en [la nación sudamericana] iban a empezar a luchar por el poder"."Esa triple especialización será lo único que detenga esos asesinatos. El crimen organizado es muy sensible cuando el Estado se organiza. Creo que por un tiempo las organizaciones criminales no han respetado a Bolivia", resaltó.Grinda comentó que llegó contratado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP)."Me han dicho que me ponga a disposición del Órgano Judicial, del Ministerio Público y de la Policía. Hay un proyecto específico de fortalecer la Fiscalía Superior de Crimen Organizado. Es un gran proyecto y esperemos que funcione. Por lo menos, que le dé miedo a las organizaciones criminales".Según el fiscal Grinda, es fundamental recuperar la confianza de la población para enfrentar a estas organizaciones, las cuales "están tan confiadas a pesar de que mucha gente, mucha ciudadanía sabe mucho sobre ellas. Pero la gente tiene un doble problema: la falta de confianza ante la posible corrupción de la función pública, además del miedo lógico a que directamente te maten".Para el fiscal hay solución: "Cuando vine a Bolivia me dijeron que todo estaba horrible. Pero está mejor de lo que me contaron, aunque está mucho peor de lo que debiera ser. La desconfianza de la ciudadanía es lógica. Espero que haya un salto y que Bolivia deje de normalizar el crimen organizado, para mandarlo afuera".

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