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Paz encabeza su primer Día de la Independencia afirmando que "una nueva Bolivia está naciendo"

Paz encabeza su primer Día de la Independencia afirmando que "una nueva Bolivia está naciendo"

Sputnik Mundo

Este 6 de agosto, Bolivia cumplió 201 años desde su fundación. En la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre, el presidente Rodrigo Paz dio un informe de... 07.08.2026, Sputnik Mundo

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Este fue el primer Día de la Independencia con Rodrigo Paz en la presidencia de Bolivia. Con nueve meses en la Casa Grande del Pueblo, logró sofocar las protestas violentas de sus detractores, que se extendieron durante 53 días entre mayo y junio pasado. Salió de este conflicto fortalecido y, en la ciudad de Sucre, en la previa a la conmemoración de los 201 años de ruptura de cadenas con la Corona española, consensuó con los nueve gobernadores un plan para descentralizar el Estado y dar mayores recursos (y responsabilidades) a los departamentos nacionales.Durante los 19 años de Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), entre 2006 y 2025, la conmemoración de la gesta independentista en la plaza 25 de Mayo, en la capital, tenía una fuerte impronta popular. Empleados públicos y representantes de organizaciones sociales de todo el país ocupaban el espacio desde el amanecer para dar su apoyo al presidente en turno, ya sea Evo Morales (2006-2019) o Luis Arce (2020-2025).En esta ocasión, la plaza lucía mayormente vacía, con la participación limitada a autoridades nacionales, departamentales, representantes del cuerpo diplomático, más policías y periodistas. Algunas decenas de vecinos se acercaron para presenciar los actos oficiales.La plaza 25 de Mayo debe su nombre al primer grito libertario de América, como reseña la historia, en 1809. En Buenos Aires, durante 1810, la conmemoración de esa manifestación sucrense dio inicio a la revolución contra la Corona española, que determinó la liberación de las actuales Argentina, Chile y Perú. Bolivia pudo desligarse de las imposiciones de la nación ibérica en 1825."Una nueva Bolivia está naciendo"En el Día de la Independencia de Bolivia, desde las 7:00 de la mañana (GMT -4), se replicaron las ofrendas florales de diversas instituciones del país. Finalizada esta actividad, se procedió al izamiento de la bandera boliviana, la chuquisaqueña y la wiphala en el frontis de la Casa de la Libertad, lugar de la firma del acta de la Independencia y donde funcionó el primer Congreso de la República.A las 9:00 de la mañana, los presentes participaron de la ceremonia del Te Deum en la catedral capitalina. Este acto ya contó con la participación del presidente. Una hora después, Paz dio su discurso en la Casa de la Libertad, ante los diputados y senadores que se hicieron allí presentes. Su alocución se extendió por una hora con veinte minutos, que destinó a marcar los logros y desafíos de su gestión, la cual todavía no llega al año.El presidente remarcó que en noviembre de 2025 asumió la presidencia en un país "sin institucionalidad, sin gas, sin dólares, sin confianza en la justicia, sin combustible, centralista, burocrático y profundamente corrupto".Además, lanzó un "tiro por elevación" al Gobierno de Morales, quien había establecido para sus mandatos los principios del pueblo aymara: ama suwa (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo). "Fallaron moralmente y traicionaron el ama suwa, ama llulla y ama quella, porque fueron ladrones, mentirosos y flojos", sentenció.Los frutos de DávilaSputnik presenció las actividades patrias en la ciudad de Sucre y consultó con los presentes sobre su perspectiva en torno al discurso presidencial.Gustavo Dávila, presidente del Tribunal Supremo Electoral, compartió con este medio sus sensaciones llegado el año 201 de la independencia nacional. En un año, "como TSE, desarrollamos cinco procesos democráticos. Ahora tenemos dos retos importantes: la modificación de la Ley Electoral y la realización del nuevo padrón electoral".Todas las autoridades del Legislativo, Ejecutivo y Judicial fueron elegidas con Dávila como integrante del TSE, primero como vocal y ahora como presidente. "En realidad, nos sentimos orgullosos, porque aquí nos encontramos con autoridades electas nacionales y subnacionales bajo un proceso administrado por nosotros".Manfred Pérez es senador por el departamento de Chuquisaca del Partido Demócrata Cristiano (PDC), la sigla con la cual Paz llegó al poder. Sin embargo, dicha asociación no mantiene un criterio orgánico. La ideología de sus legisladores va desde tendencias afines al presidente hasta exmilitantes del MAS.Humberto Guarayo es legislador de Chuquisaca por el pueblo yampara. En diálogo con Sputnik, resaltó los nuevos bríos del modelo autonómico, en auge dos décadas atrás: "En estos últimos años ha quedado rezagado el proceso autonómico. Es importante que los departamentos trabajemos en un proceso positivo". Así, recordó que Chuquisaca aún no tiene un Estatuto Autonómico aprobado, como ya lo tienen otros cinco departamentos.Samuel Flores, también legislador por la nación Qhara Qhara, situada entre Chuquisaca y Potosí, dijo a Sputnik que escuchó el discurso de Paz "con mucha expectativa. Es un desafío para los gobiernos, municipios y territorios indígenas que apuestan por la autonomía".Marlene Miranda, diputada por Santa Cruz del PDC, aseguró a este medio que el mensaje de Paz "estuvo lleno de esperanza, con mucha ilusión de poder trabajar. Nosotros, como legisladores, estamos en ese camino. Bolivia no debe perder las esperanzas de que vamos a salir adelante por voluntad y con beneficio de Dios".

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