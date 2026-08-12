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El Gobierno de Paz no puede explicar "el nuevo país que se quiere", dice experta

El Gobierno de Paz no puede explicar "el nuevo país que se quiere", dice experta

Sputnik Mundo

El Gobierno de Rodrigo Paz tuvo un arranque accidentado por enfrentamientos con sectores campesinos y obreros. Con el país bajo estado de excepción por un mes... 12.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-12T04:41+0000

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El presidente Rodrigo Paz cumplió nueve meses en el Gobierno, marcados por turbulencias y momentos de aparente calma. En sus primeros tiempos tuvo que enfrentar conflictos con organizaciones campesinas y sindicatos, como el de la Federación Tupak Katari y la Central Obrera Boliviana (COB), durante 53 días. En contraste, el mandatario tuvo un acercamiento importante con los nueve gobernadores, así como con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).Analistas consultados por Sputnik evaluaron que el endeudamiento externo no es la solución para la crisis económica del país; sin embargo, señalaron que con estos y otros recursos, Paz tiene la oportunidad de estabilizar las cuentas mientras resuelve el principal dilema: la falta de ingresos por el parate del aparato productivo, especialmente debido a la baja extracción y comercio de hidrocarburos.Ante este escenario, el presidente prepara un paquete de leyes a entregar hasta finales de año a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde no cuenta con la fuerza mayoritaria. Bolivia lleva casi dos meses bajo estado de excepción, decretado por Paz el pasado 20 de junio para frenar las movilizaciones de los 53 días. La medida no se percibe en las ciudades, salvo algunos operativos realizados en La Paz y El Alto para detener a dirigentes vinculados con los bloqueos que mantuvieron la parálisis nacional durante mayo y junio. El decreto se mantendrá vigente hasta septiembre próximo.Ruptura en la coaliciónEl Gobierno de Paz acaba de romper su vínculo con la Alianza Unidad, la tercera fuerza en la Asamblea Legislativa, bajo el liderazgo del empresario Samuel Doria Medina. El ahora opositor aportó en su momento tres ministros: el de Economía, el de la Presidencia y la de Turismo.En diálogo con Sputnik, la analista Susana Bejarano evaluó que la ruptura entre Paz y Doria Medina hará más complicada la aprobación de las leyes que el Ejecutivo necesita del Legislativo.Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), líder de la Alianza Libre (segunda fuerza de oposición en la Asamblea), fue tajante con Paz. "El Gobierno debe decidir de una buena vez si quiere ser la última Administración de la decadencia masista o el primer Gobierno del cambio. Ya pasaron nueve meses; el tiempo de promesas termina. Es hora de decidir, legislar, actuar, limpiar y cambiar Bolivia. Hoy el país merece felicidades, y necesita un rumbo claro", escribió en su cuenta de X.En este sentido, Bejarano consideró que "el antimasismo partidario está fuera del Gobierno. 'Tuto' nunca entró al Gobierno, y Samuel rompe con el Gobierno con unas críticas muy fuertes, sobre todo con respecto a la economía".El Gobierno "quiere instalar su nuevo modelo, pero en realidad hay que ver qué dicen esas leyes que prepara y qué es lo que ellos presentan como nuevo modelo. Nadie en el Gobierno puede explicar el nuevo país que se quiere".Pero "cuando se revisa esa documentación, hay determinadas acciones que son para reafirmar lo existente, ponerle otro nombre a cuestiones que nos retrotraen al momento del neoliberalismo. "Entonces me parece que no hay un replanteamiento del país, sino más bien una reedición del país en el que las élites políticas gobernaban hasta 2005", diagnosticó.Una ventaja que tiene el Gobierno en la Asamblea Legislativa es que "prima una mirada hacia el neoliberalismo. Los legisladores comparten miradas políticas en cuanto a la gestión económica y eso le facilita mucho el camino", agregó.Bejarano mencionó una encuesta de Ipsos Ciesmori publicada el pasado 5 de agosto, según la cual la aprobación de Paz cayó en picada del 65% al 32% en solo ocho meses (de noviembre de 2025 a julio de 2026), con un aumento de la desaprobación del 18% al 55% en las principales ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz."Esta encuesta tiene un sesgo favorable, porque se hizo en ciudades del eje central, con internet, que normalmente son los lugares donde mejor le va a Paz, antes que zonas periurbanas o rurales. El desplome es impresionante", evaluó."Una campaña política internacional activa"Por su parte, el analista Marcelo Arequipa dijo a Sputnik que la mayor fortaleza de Paz en estos nueve meses estuvo en su política internacional, de acercamiento a varios países y organismos. "Ha tenido una campaña política internacional activa. A la cabeza del presidente se han llevado a cabo una serie de reuniones y actividades para marcar la diferencia con gobiernos anteriores del masismo. Este primer punto probablemente fue provechoso para Rodrigo".Pero "cuando uno se fija a nivel ya local, hay varias cosas que aún están pendientes y no generan convencimiento de que el Gobierno está encarando acciones serias y estructurales para el país", comentó el analista.Para el analista, el estado de excepción que vive Bolivia "está siendo una falsa tregua que le están dando al Gobierno de Paz". Pero "el Gobierno no lo está sabiendo aprovechar. Porque mientras las organizaciones sociales y sindicales probablemente se están volviendo a articular, el Gobierno de Paz debería haber implementado rápidamente decisiones y acciones que den a la opinión pública una señal de esperanza, de que las condiciones o la situación van a mejorar".Sin embargo, "no tenemos eso, que podría ser favorable al Gobierno en la perspectiva de que las protestas vuelvan a emerger" pasado el estado de excepción, ahondó el especialista."Los sindicatos y los movimientos sociales en el país son instituciones históricas. No son instituciones formales, como el Legislativo. Son instituciones que forman parte de la historia democrática de este país. Sinceramente, no creo que ponerle un epitafio ahora mismo a las organizaciones sociales sea lo más adecuado", añadió, ya que "ellas se reconstituyen, se reorganizan, se rearticulan y se resignifican a sí mismas".Regreso del fondoEl Gobierno de Paz y el FMI acaban de cerrar un acuerdo por un préstamo de 1.900 millones de dólares, a desarrollar hasta 2029. En un primer momento, el Ejecutivo boliviano apuntaba a recibir $5.000 millones. Pero –como cada uno informó por su lado– a partir de la firma de este documento, Bolivia tendrá mejores condiciones para pedir créditos al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.Si se da este escenario, "el hueco que vamos a tener va a ser todavía mucho más profundo en términos económicos. Veo que el FMI parece haber aprendido de la experiencia al pedirle a Bolivia que cuide mucho de la protección social cuando hay este tipo de créditos, porque de lo contrario se pueden generar enormes desequilibrios y la percepción de que los que menos tienen pagan la crisis", advirtió el analista. Esto es "altamente contraproducente para cualquier Gobierno y ya lo ha advertido el FMI".No es sencillo el panorama que Paz debe revertir. Ya en 2024 la economía se contrajo en 1,12% y en 2025 un 1,58%. Según organismos como el FMI, la caída en 2026 será del 3%.Para enfrentar esta coyuntura, las reservas internacionales son de 3.600 millones de dólares, de las cuales solamente 472 millones de dólares son divisas líquidas, mientras el 85% restante está en oro.

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