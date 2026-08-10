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Fallas en logística retrasa la distribución de combustible en Bolivia, dicen autoridades

Fallas en logística retrasa la distribución de combustible en Bolivia, dicen autoridades

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La falta de diésel y gasolina en el país sudamericano es uno de los problemas que más aquejan a la población. 10.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-10T04:30+0000

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Sin embargo, la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reiteró que sí hay carburantes, solo que su dispersión por el territorio ha tenido varios obstáculos. El funcionario precisó que existen más de 180 cisternas en proceso de descarga, misma que podría concluirse en las siguientes horas. No obstante, la población sigue sin tener acceso a estos bienes, afectando no solo sus traslados, sino su bolsillo, ya que repercute también en el precio de los alimentos, dado que los transportistas no pueden cumplir con sus rutas.

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