Mundo
MINUTO A MINUTO: El sismo de magnitud 7,4 deja varios heridos y daños en Colombia
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260810/fallas-en-logistica-retrasa-la-distribucion-de-combustible-en-bolivia-dicen-autoridades----1174606707.html
Fallas en logística retrasa la distribución de combustible en Bolivia, dicen autoridades
Fallas en logística retrasa la distribución de combustible en Bolivia, dicen autoridades
Sputnik Mundo
La falta de diésel y gasolina en el país sudamericano es uno de los problemas que más aquejan a la población. 10.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-10T04:30+0000
2026-08-10T04:30+0000
economía
ypfb
bolivia
combustible
📈 mercados y finanzas
diésel
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/11/1173101453_0:5:1024:581_1920x0_80_0_0_94025688a4ab75e1914a1798a54cc6bd.jpg
Sin embargo, la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reiteró que sí hay carburantes, solo que su dispersión por el territorio ha tenido varios obstáculos. El funcionario precisó que existen más de 180 cisternas en proceso de descarga, misma que podría concluirse en las siguientes horas. No obstante, la población sigue sin tener acceso a estos bienes, afectando no solo sus traslados, sino su bolsillo, ya que repercute también en el precio de los alimentos, dado que los transportistas no pueden cumplir con sus rutas.
https://noticiaslatam.lat/20260717/hemos-regresado-al-mismo-momento-persisten-problemas-economicos-en-bolivia-pese-al-estado-de-1174317823.html
bolivia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/11/1173101453_125:0:928:602_1920x0_80_0_0_2caf652f6440de2ab26406d7b00907e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ypfb, bolivia, combustible, 📈 mercados y finanzas, diésel
ypfb, bolivia, combustible, 📈 mercados y finanzas, diésel

Fallas en logística retrasa la distribución de combustible en Bolivia, dicen autoridades

04:30 GMT 10.08.2026
© AP Photo / Juan KaritaTrabajadores petroleros caminan por el interior de la nueva planta de gas natural en Bolivia
Trabajadores petroleros caminan por el interior de la nueva planta de gas natural en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 10.08.2026
© AP Photo / Juan Karita
Síguenos en
La falta de diésel y gasolina en el país sudamericano es uno de los problemas que más aquejan a la población.
Sin embargo, la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reiteró que sí hay carburantes, solo que su dispersión por el territorio ha tenido varios obstáculos.
"Hoy contamos con seis millones de litros en Senkata (oeste), un volumen suficiente para abastecer el mercado", declaró ante la prensa el presidente de la firma, Sebastián Daroca.
Población de Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 17.07.2026
América Latina
"Hemos regresado al mismo momento": Persisten problemas económicos en Bolivia pese al estado de excepción
17 de julio, 21:30 GMT
El funcionario precisó que existen más de 180 cisternas en proceso de descarga, misma que podría concluirse en las siguientes horas.
No obstante, la población sigue sin tener acceso a estos bienes, afectando no solo sus traslados, sino su bolsillo, ya que repercute también en el precio de los alimentos, dado que los transportistas no pueden cumplir con sus rutas.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала