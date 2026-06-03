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Bloqueos en Bolivia causarían que la contracción económica sea "aún mayor a lo proyectado", dice experto

Bloqueos en Bolivia causarían que la contracción económica sea "aún mayor a lo proyectado", dice experto

Sputnik Mundo

Bolivia inició su segundo mes de protestas lideradas por sectores obreros y campesinos que piden la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, a seis meses de su... 03.06.2026, Sputnik Mundo

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Miles de ciudadanos de El Alto realizaron un cabildo en el cual exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Dirigentes de juntas vecinales, de pueblos indígenas, campesinos y de la Central Obrera Boliviana (COB) se reunieron en inmediaciones de la Ceja de El Alto y el ingreso a la autopista, donde mantienen un bloqueo desde hace más de 30 días.También estuvo presente el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, sobre quien pesaba una orden de captura por delitos relacionados con los bloqueos, pero la Justicia decidió removerla para facilitar el diálogo con el Gobierno, lo cual aún no prospera.Hasta el momento se registran más de 100 puntos de bloqueo en todo el país. En ciudades como La Paz y El Alto es evidente la escasez de alimentos, como carne de pollo y res. Lo mismo se empieza a percibir en capitales departamentales como Cochabamba, también asediada por las protestas. Los únicos departamentos que aún no tienen cortes de carreteras son Beni y Tarija.Con 33 días de manifestaciones, la economía boliviana resiente los efectos de forma más profunda conforme pasan los días. Las perspectivas de recuperación son cada vez más duras. El economista Fernando Romero indicó a Sputnik que, pasada esta crisis política, se necesitarán medidas especiales de parte del Gobierno para auxiliar a los empresarios nacionales y exportadores.El Alto, la fortalezaDesde hace un mes, El Alto es una fortaleza controlada únicamente por sus habitantes. Bloqueos en todas las rutas, sobre todo en la que une a La Paz con el departamento de Oruro, hacen al nuevo paisaje de esta ciudad, la segunda más grande del país. Barricadas hechas con bloques de cemento y demás mobiliario público vuelven infranqueables las calles alteñas. La única vía de transporte que persiste es el teleférico, cuyo tendal de cabinas por cable trajina entre ambas ciudades.Representantes de los 14 distritos de El Alto, más otras organizaciones movilizadas, realizaron un multitudinario cabildo en el puente sobre la autopista que une a la urbe con La Paz, situada a 10 kilómetros hacia abajo.Feliciano Vegamonte, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), enfatizó que las medidas de presión radicales se mantendrán hasta lograr la renuncia de Paz.Días atrás, la Asamblea Legislativa Plurinacional abrogó una ley que limitaba las posibilidades del Gobierno para declarar el estado de excepción. Con esta herramienta de nuevo a su plena disposición, el Ejecutivo aseguró que apuesta por el diálogo para resolver el conflicto, antes que mediante la imposición de la fuerza.Para Vegamonte, "si Paz quiere bañarse con la sangre del pueblo, que lo haga, pero el pueblo movilizado acá le dice de frente a Rodrigo Paz que lo único que va a apaciguar al país va a ser su renuncia. No hay otra forma ni otra salida".Porque "el pueblo está cansado de mentiras y de engaños. Han pasado seis meses (desde que asumió Paz la presidencia) y no ha podido arreglar la economía estructural del país".2.000 millones de dólaresLejos de arreglarse, el aparato productivo boliviano se deteriora con el avance de las protestas. Romero dijo a Sputnik que el panorama es "muy complicado, porque más de un mes de protestas ha representado 2.000 millones de dólares en pérdidas económicas. Esto no excluye a nadie. Directa o indirectamente todos los sectores económicos productivos han sufrido pérdidas económicas en mayor o menor magnitud, tanto el sector público como el privado, el formal como el informal".El economista recordó que anteriores proyecciones del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) auguraban una retracción de la economía del 3% para este 2026. "Si los bloqueos y los conflictos sociales siguen, la contracción económica podría ser aún mayor a lo proyectado por estos organismos internacionales".Para Romero, hay un dato fundamental: "Se han destruido prácticamente las cadenas de producción y comercialización. Eso hace que caiga la productividad, la producción y, asimismo, la captación de recursos e inversiones, así como la generación de empleo".Esta situación "afecta a todos: al lechero, al productor avícola, a los productores del Trópico, a comerciantes, transportistas. No tienen solo afectación económica, sino social. En este periodo han fallecido cinco personas, en su mayoría porque no pudieron llegar al centro de salud. Esto genera un estrés importante en la sociedad, especialmente en La Paz, donde se siente el desabastecimiento de combustibles, de alimentos y de medicamentos".Por ello, "además del riesgo económico, hay un riesgo humano", consideró el economista.Y explicó que "el sector exportador ya ha superado pérdidas por 700 millones de dólares, pérdidas de contratos, de posibles negocios, porque ¿quién va a querer comprar a productores bolivianos si no pueden cumplir compromisos comerciales a tres o seis meses?".De todos modos, "si aquí se levantan los bloqueos, no va a haber borrón y cuenta nueva. Hay un golpe económico y nos va a tomar tiempo volver a cierta normalidad".Por ello, cuando Bolivia recupere la calma, el Gobierno "tendrá que implementar medidas para tratar de recuperar el tiempo y el daño económico. Deberá aplicar programas de alivio financiero, créditos, alivio tributario. Hay varias opciones", evaluó.

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