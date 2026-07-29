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Bolivia cierra un acuerdo técnico con el FMI por $1.900 millones

Bolivia cierra un acuerdo técnico con el FMI por $1.900 millones

Sputnik Mundo

El Gobierno de Boivia confirma haber acordado un acuerdo técnico de crédito externo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa de 36 meses. 29.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-29T18:40+0000

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El país andino requiere un respaldo financiero para sostener el nuevo esquema cambiario del dólar, que implementó el 29 de junio y que ya provocó la devaluación del 72% de su moneda. De acuerdo con el Gobierno de Rodrigo Paz, el acuerdo permitirá tener recursos adicionales del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales, fortaleciendo la capacidad del país para consolidar la recuperación económica.En concreto, el programa respaldado contempla medidas para fortalecer las finanzas públicas, consolidar las redes de protección social, modernizar el marco monetario y financiero, mejorar la competitividad y reforzar la transparencia y la institucionalidad, conforme al Ejecutivo boliviano.A su vez, el FMI en su comunicado precisó que el acuerdo se cerró "por aproximadamente $1.900 millones, equivalentes a 1.369 millones [derechos especiales de giro], o 570% de la cuota, destinado a respaldar el programa de reformas económicas del Gobierno boliviano".El paso podría allanar el camino para un paquete "más amplio de al menos $5.000 millones durante el período del programa" con la participación del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo "y otros socios", se desprende de la declaración de la jefe del equipo técnico del FMI, Joana Pereira.Además, detalló que el acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y a la implementación de las acciones previas acordadas.

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