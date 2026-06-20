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El presidente Rodrigo Paz decreta el estado de excepción en Bolivia ante los bloqueos

El presidente Rodrigo Paz decreta el estado de excepción en Bolivia ante los bloqueos

Sputnik Mundo

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción en Bolivia "para liberar las carreteras del país", y enfrentar la grave crisis generada... 20.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-20T05:53+0000

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El presidente justificó la decisión al señalar que los bloqueos han convertido a los ciudadanos en "rehenes" de una crisis que impide el acceso a servicios esenciales, desde la atención médica hasta el abastecimiento de alimentos.Asimismo, reiteró que las puertas del Gobierno permanecen "abiertas" para el diálogo con quienes actúen "de buena fe", en un momento en que el Ejecutivo ya alcanzó un acuerdo con la Central Obrera para pacificar el país.Desde principios de mayo, Bolivia registra masivas protestas y bloqueos de carreteras en distintas provincias del país organizados por sectores mineros y campesinos que requieren incremento salarial, dotación de combustible de calidad y hasta la renuncia del mandatario.

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