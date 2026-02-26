https://noticiaslatam.lat/20260226/evo-morales-regresa-a-la-politica-con-criticas-al-gobierno-de-rodrigo-paz-1171798056.html

Evo Morales regresa a la política con críticas al Gobierno de Rodrigo Paz

Luego de un mes y medio ausente de la vida pública, Morales reapareció en su bastión, el Trópico de Cochabamba (centro), para presentar las candidaturas que respaldará en las elecciones subnacionales, las cuales competirán en decenas de partidos y agrupaciones de todo el país para las gobernaciones, legislaturas departamentales, alcaldías y concejos municipales, ante la 'proscripción' de su nueva sigla, el Instrumento Político Evo Pueblo. El exmandatario dijo que padeció la enfermedad de la chikungunya, que lo habría dejado debilitado y con aspecto demacrado, pero con su intención intacta de convertirse en el centro articulador de la oposición al Gobierno de Rodrigo Paz.En su alocución no se ahorró críticas al nuevo presidente ni al Gobierno de Estados Unidos, al cual acusó de intentar crear un "narcoestado" en Bolivia. Rechazó la política de créditos internacionales encarada por Paz, así como el descuido de la economía de las clases populares y el apoyo a las clases acomodadas.Desde su círculo cercano relataron a Sputnik que a Morales le ofrecieron volver a conducir el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que creó en la década de 1990 y que se mantuvo en el poder hasta finales del año pasado, cuando sufrió una derrota apabullante en las elecciones generales.A la vez, la Justicia boliviana se prepara para iniciarle un juicio por el presunto delito de trata agravada de personas, ya que, en 2016, cuando era presidente, habría tenido una relación con una menor de edad, con quien habría tenido una hija. La Policía boliviana afirmó que diseña un operativo de captura y espera el momento oportuno para hacer valer la orden de detención que pesa sobre Morales por esta causa.El expresidente (2006-2019) aseguró que está dispuesto a ir a la cárcel, pero pidió que no lo asesinen, posibilidad que –según información que él maneja– se baraja desde EEUU.En diálogo con Sputnik, el analista Carlos Saavedra evaluó el nuevo panorama configurado a partir de su reaparición en la política. A Morales no se lo veía en público desde el pasado 8 de enero, cuando funcionarios de la agencia antidroga de EEUU (la DEA, por su sigla en inglés) se mostraron sobrevolando justamente el trópico de Cochabamba, una de las principales regiones para el cultivo de hoja de coca en el país, donde también se encuentra a resguardo desde finales de 2024, cuando se emitió el mandamiento de aprehensión en su contra.El exmandatario expulsó del país a la DEA en 2008, acusada de complotar contra su Gobierno. Pero Paz decidió el retorno de sus operaciones en el país. La fecha de la incursión de Morales en el ostracismo coincidió con el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas.Sin embargo, "eso no quita que sea un hombre que tiene una votación dura que posiblemente ningún líder en Bolivia tenga. Ese voto duro importantísimo se ha visto en la primera vuelta electoral (el pasado 17 de agosto), cuando llamó al voto nulo, el cual obtuvo más de un millón de votos", en un electorado conformado en ese momento por más de siete millones de votantes.Pero hoy Morales "no tiene ningún tipo de representación institucional. No hay parlamentarios evistas. En términos institucionales ha quedado aislado. La única forma en que Evo puede tener participación institucional es en estas elecciones subnacionales", a realizarse el próximo 22 de marzo.Según Saavedra, en esta instancia electoral, "Evo y el evismo van a apuntar a hacerse de algunos enclaves geopolíticos muy importantes" Su apuesta central está en varios municipios rurales". El analista consideró que, sobre la base de las primeras encuestas, el evismo marcha primero para ganar la gobernación del departamento de Cochabamba, donde se presentará el exsenador Leonardo Loza, uno de los políticos más leales a Morales.A todas luces, para el analista "hay una intención de rearticular al masismo, que en gran medida se desmoronó por las luchas internas, por la fragmentación". Sobre la tormenta judicial que se le avecina al expresidente, el especialista reflexionó: "La libertad de Morales pende de un hilo. Él no tiene posibilidad de desplazarse en territorio boliviano". Morales bajo resguardoDe momento, el Gobierno de Paz no quiere enfrentar el costo social y político que tendría una eventual intervención policial en el Trópico de Cochabamba, donde miles de campesinos están dispuestos a ofrendar sus vidas en defensa de su líder. Así le explicó a Sputnik el vocero nacional del Instrumento Evo Pueblo, el también dirigente campesino Omar Ramírez.Con la participación de cientos de candidatos evistas en diversos partidos de todo el país, "queremos rearticular al movimiento indígena, campesino y obrero, es decir, a la izquierda boliviana. Más allá de algunas controversias que hemos tenido en el pasado, ahora es momento de cohesionar y unificar al movimiento, pero liderado por el hermano Evo Morales".Por dos décadas el MAS fue presidido por Morales. En 2024, la justicia ordenó quitarle la presidencia para que se votara por una nueva cabeza del partido. El entonces presidente Arce apoyó el nombramiento del dirigente campesino Grover García como nuevo titular del movimiento.Pero en los últimos meses del anterior Gobierno, la nueva cabeza del MAS se alejó de Arce, quien actualmente está detenido en el penal paceño de San Pedro por supuestos actos de corrupción cuando, como ministro de Economía de Morales, participaba de reuniones del Fondo de Desarrollo Indígena, destinado a financiar proyectos productivos en comunidades campesinas indígenas. Las irregularidades en la rendición de cuentas dieron pie al inicio de esta causa judicial, que aún está en la etapa investigativa y ya llevó a la cárcel a varios dirigentes masistas.Ramírez comentó que el presidente del MAS quedó solo, por lo cual se acercó al evismo para devolverle a Morales la conducción del partido otrora oficialista. El vocero de Evo Pueblo consideró que "el gran culpable de la división y la usurpación de la sigla del MAS no es Grover García, sino el expresidente Luis Arce" Ahora García se ha quedado prácticamente solo y agarrado a la sigla del MAS. Por eso nos convocó y nos dijo: "Aquí tienen la sigla".Ahora García se candidatea como asambleísta departamental por la Alianza Unidos por los Pueblos (AUPP), que también postula a Loza a la gobernación cochabambina.Las marcas de la chikungunyaMorales reapareció el pasado 19 de febrero en la población tropical de Chimoré, donde presentó a varios de sus candidatos. Según el expresidente, sobre un total de 181 partidos en competencia, en las subnacionales hay leales al evismo en el 80% de ellos.Allí el exjefe de Estado dejó en claro que no huyó ni piensa irse de Bolivia. Su aspecto demacrado dejó en evidencia que atravesó serios problemas de salud, al contagiarse en simultáneo de dengue y chikungunya, cuyos vectores son los mosquitos, en auge en este periodo de lluvias. "A cuidarse de esa enfermedad llamada chikungunya, es gravísimo".El pasado 23 de febrero también volvió a su programa en Radio Kawsachun Coca (RKC), en la población de Lauca Ñ.En las últimas semanas, el Gobierno de Paz tuvo que enfrentar su primer escándalo por tráfico de drogas, al difundirse que a finales de 2025 llegaron al aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz, en el este) 32 valijas provenientes de EEUU con más de 300 kilos de marihuana líquida. Días más tarde se detectó otro cargamento, por más de 400 kilos. "Si encabeza la lucha contra el narcotráfico, ¿cómo va a salir de EEUU?", preguntó Morales. Y agregó: "No sé si con eso están convirtiendo a Bolivia en narcoestado. A este paso Rodrigo Paz va a ser peor que su papá (el expresidente Jaime Paz Zamora) en el tema de narcotráfico".Durante su mandato (1989-1993), el padre del actual presidente enfrentó la detención en EEUU de uno de sus funcionarios dedicados justamente al combate al narcotráfico. Como las sospechas escalaron hasta él, en ese momento el Gobierno norteamericano le suspendió la visa.Morales también se refirió a la toma de crédito internacional del Gobierno de Paz, que hasta el momento superó los 10.000 millones de dólares: "Si esos créditos son para financiar el gasto corriente, estaremos hipotecando Bolivia. Esa es mi conclusión", sostuvo.El presidente Paz, por su parte, se refirió al regreso de Morales sin mencionarlo: "Todavía hay diablos que no quieren dejarse enterrar y quieren volver del pasado en una mentalidad antigua", dijo en Santa Cruz, en una comparación con los personajes del carnaval recién pasado.

