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La colaboración de Petrobras en Bolivia "debe cumplir los parámetros soberanos", señala analista

La colaboración de Petrobras en Bolivia "debe cumplir los parámetros soberanos", señala analista

Sputnik Mundo

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva ofreció apoyo a su par en Bolivia, Rodrigo Paz, para hacer que la nación andina salga de la crisis energética por la... 11.07.2026, Sputnik Mundo

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Los presidentes de Bolivia y de Brasil acordaron impulsar en conjunto la explotación gasífera en el Estado Plurinacional, la cual en los últimos años registra una caída crítica. De esta manera, el Gobierno boliviano apunta a garantizar en el país la provisión de combustibles, que actualmente escasea; mientras el mandatario brasileño procura expandir las operaciones de la empresa estatal Petrobras en la nación vecina.La empresa brasileña tuvo una presencia importante en la explotación de los hidrocarburos bolivianos hasta 2014, cuando la extracción comenzó a caer sin que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) lograra encontrar nuevos pozos para mantener el ritmo de las operaciones."Petrobras vuelve a Bolivia", anunció el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, luego de reunirse en Río de Janeiro con Magda Chambriard, presidenta de Petrobras. En realidad, la empresa brasileña mantiene su trabajo en el país, aunque no al nivel de 2014, cuando abarcaba el 60% del gas extraído. Actualmente, conserva el 25% de las operaciones.Según el plan acordado, que se terminará de afinar en mesas de trabajo conjunto, se procurará que Petrobras participe de toda la cadena de hidrocarburos, desde la extracción, pasando por la refinación hasta la comercialización.Vale recordar que, en 2014, la producción de gas en Bolivia era de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd). En 2026 se ubica apenas en torno a los 26 MMmcd. Casi todas las exportaciones se van a Brasil, ya que en 2024 se dejó de exportar a Argentina, que aprovecha los recursos del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.Ni bien asumió la presidencia, a finales de 2025, Paz decidió retirar la subvención a los combustibles, que ese año costó al Estado más de 3.000 millones de dólares. Entonces, el litro de gasolina duplicó su costo luego de valer 0,50 centavos de dólar. En ese momento, YPFB comenzó a distribuir combustible de mala calidad, lo cual ha ocasionado molestia en la población. El Gobierno definió un sistema de compensación por los daños en los motores de los vehículos.Sumado a ello, el Gobierno no pudo resolver los problemas de abastecimiento de combustibles. Aun hoy se evidencian largas filas ante las estaciones de servicio de las principales ciudades.Según YPFB, las reservas de gas cayeron por debajo de los 3 trillones de pies cúbicos (TCF). La producción nacional se concentra en 17 pozos. De los campos Sábalo, Margarita y San Alberto, en el departamento de Tarija (sur), se extrae el 70% del total.¿Nuevas inversiones?En diálogo con Sputnik, el analista Gabriel Campero resaltó que "Petrobras nunca se fue. En realidad, esta empresa ha seguido ejerciendo funciones aquí en territorio boliviano. La del regreso es una narrativa que el Gobierno maneja como queriendo hacer ver que está trayendo inversiones a Bolivia".En las próximas semanas, en mesas técnicas, se determinará si Petrobras traerá inversiones a Bolivia y por qué monto. "El apoyo debe cumplir los parámetros soberanos del manejo de las instituciones del Estado y los intereses bolivianos. Eso tiene que estar por encima de cualquier tipo de política que pueda llevarse adelante", advirtió.El analista también cuestiona las declaraciones gubernamentales referidas a la reestructuración de YPFB con el apoyo de Petrobras: "Cuando dicen que van a reestructurar Yacimientos, implica la intromisión directa en el manejo de lo que es estatal".El Gobierno de Paz anunció que presentará una nueva ley de hidrocarburos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el objetivo de dinamizar las actividades de empresas privadas en territorio boliviano.La vista en TariquíaEl presidente de YPFB, Sebastián Daroca, indicó que hay un pozo en la reserva natural de Tariquía, en Tarija, sobre el cual hay un contrato de explotación con Petrobras desde el Gobierno de Evo Morales (2006-2019). Sin embargo, la oposición de las comunidades campesinas locales aún no permite explotar este megacampo que, se especula, posee 2,8 TCF, prácticamente la misma cantidad que hoy se tiene en reservas gasíferas en todo el país.Luego de un paso por los estrados judiciales, donde los campesinos de Tariquía fueron absueltos, la empresa y el Gobierno se abrieron a dialogar con las comunidades de la zona.Nelly Coca, una de las 12 comunarias que enfrentó a la Justicia por defender su territorio, dijo a este medio que está de acuerdo con el plan del Gobierno y Petrobras para aumentar la producción gasífera, pero que no se ejecute en Tariquía."Como opinión personal, puedo decir que es lamentable saber que el Gobierno está con la mira de vuelta en nuestra reserva, para destruir el medio ambiente, el lugar donde vivimos de la tierra y del agua que corre por nuestros ríos", explicó.Coca comentó que los comunarios fueron absueltos "después de que nos hicieron tantas humillaciones". Según advirtió la comunaria, "aquí nosotros vamos a seguir de pie, vamos a seguir fuertes y no hay diálogo que se tenga y no hay compensación con la que nos puedan sobornar para que los dejemos entrar a nuestras tierras".

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