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"Habrá más plata para obras": Bolivia impulsa nuevas legislaciones sobre minería e hidrocarburos
"Habrá más plata para obras": Bolivia impulsa nuevas legislaciones sobre minería e hidrocarburos
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El presidente boliviano, Rodrigo Paz, afirmó que gracias a las recientemente aprobadas leyes de Hidrocarburos y de Minería "va a haber plata" destinada para... 26.07.2026, Sputnik Mundo
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"Habrá más plata para obras": Bolivia impulsa nuevas legislaciones sobre minería e hidrocarburos

01:45 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Luis NovaPresidente de Bolivia Rodrigo Paz
Presidente de Bolivia Rodrigo Paz - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Luis Nova
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El presidente boliviano, Rodrigo Paz, afirmó que gracias a las recientemente aprobadas leyes de Hidrocarburos y de Minería "va a haber plata" destinada para obras públicas en todo el país.
Durante un evento realizado en el Distrito 8 de El Alto (oeste), Paz declaró que, para el desarrollo de ambos sectores, se logrará incrementar la producción y generar empleos, elementos necesarios para aumentar los ingresos y construir carreteras, hospitales, escuelas y otras obras públicas.
"Necesitamos gas, necesitamos minería, necesitamos platita, necesitamos dolarcitos. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos leyes, necesitamos créditos", dijo el mandatario.
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