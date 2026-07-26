"Habrá más plata para obras": Bolivia impulsa nuevas legislaciones sobre minería e hidrocarburos

Durante un evento realizado en el Distrito 8 de El Alto (oeste), Paz declaró que, para el desarrollo de ambos sectores, se logrará incrementar la producción y generar empleos, elementos necesarios para aumentar los ingresos y construir carreteras, hospitales, escuelas y otras obras públicas.
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, afirmó que gracias a las recientemente aprobadas leyes de Hidrocarburos y de Minería "va a haber plata" destinada para obras públicas en todo el país.
Durante un evento realizado en el Distrito 8 de El Alto (oeste), Paz declaró que, para el desarrollo de ambos sectores, se logrará incrementar la producción y generar empleos, elementos necesarios para aumentar los ingresos y construir carreteras, hospitales, escuelas y otras obras públicas.