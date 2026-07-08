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La mayoría de las familias bolivianas no puede cubrir su canasta básica, según autoridades

La mayoría de las familias bolivianas no puede cubrir su canasta básica, según autoridades

Sputnik Mundo

La Defensoría del Pueblo boliviana alertó que el incremento sostenido de los precios está afectando el derecho a la alimentación de la población y golpea con... 08.07.2026, Sputnik Mundo

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El monitoreo realizado entre mayo y junio en 20 mercados de las nueve capitales departamentales y la ciudad de El Alto, reveló que el 63% de las familias consultadas ya no dispone de recursos suficientes para comprar su canasta básica habitual.El estudio, presentado por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, analizó la evolución de los precios antes, durante y después de los bloqueos registrados en el país latinoamericano, además de dar seguimiento a 21 productos de la canasta alimentaria. Según el diario El Deber, durante los bloqueos se registró desabastecimiento temporal de productos como leche, aceite y huevo, mientras que algunos alimentos incrementaron su precio a más de 200%, e incluso superaron el 300% en ciudades como La Paz y El Alto.Aunque los precios disminuyeron parcialmente tras el fin de las protestas, la Defensoría advirtió que no regresaron a los niveles previos y que la tendencia de encarecimiento se mantiene desde septiembre de 2024.El informe señala que otro 22% de las familias solo logra cubrir parcialmente sus necesidades alimentarias, mientras que únicamente el 15% aseguró mantener el mismo nivel de consumo.Como consecuencia, numerosos hogares dejaron de comprar carne, pollo, leche y frutas para sustituirlos por alimentos de menor costo, como arroz, fideos y tubérculos, mientras que algunos redujeron el número de comidas al día.Según medios occidentales, las entrevistas realizadas reflejan que adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas de hogar son los grupos más afectados por el incremento del costo de los alimentos.El estudio también identificó que entre el 50% y el 56% de los hogares opta por adquirir productos más económicos, mientras que entre el 67% y el 78% prescinde de alimentos considerados básicos para ajustarse a su presupuesto.La Defensoría concluyó que el principal problema ya no es la disponibilidad de alimentos en los mercados, sino la pérdida del poder adquisitivo de las familias para acceder a ellos.

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