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La perspectiva de deuda en Bolivia "implica comprometer el futuro" de las nuevas generaciones, dice analista

La perspectiva de deuda en Bolivia "implica comprometer el futuro" de las nuevas generaciones, dice analista

Sputnik Mundo

El Banco Central de Bolivia informó que actualmente el país paga más por servicios de deuda que el dinero llegado de créditos internacionales. Para el Gobierno... 30.07.2026, Sputnik Mundo

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Bolivia concluyó el primer semestre de 2026 con una deuda externa récord de más de 14.000 millones de dólares. Según un informe del Banco Central, el país ya paga más por los pasivos que lo recibido en créditos internacionales. De enero a junio pasado, ingresaron 1.217,8 millones de dólares, mientras que el pago a los acreedores fue por 1.284,9 millones. Para el Gobierno de Rodrigo Paz, la solución pasa por tomar más créditos. Por ello, alista la firma de un préstamo de 5.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).En los primeros seis meses de 2026, la deuda externa alcanzó los 14.357,7 millones de dólares, un incremento de 193,4 millones desde la última medición, a finales de 2025.Entre los acreedores multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el principal prestamista del Estado boliviano, con 4.372,4 millones de dólares, lo que representa el 30,5% del total de la deuda. Segundo se ubica la Corporación Andina de Fomento (CAF), con 3.293,6 millones (el 22,9%), y tercero, el Banco Mundial, con 1.718,9 millones (equivalente al 12%).En cuanto a la deuda bilateral, China es el principal acreedor, con un saldo de $1.090,3 millones, el 7,6% del total de la deuda externa. Le siguen Francia, con 666,5 millones (el 4,6%), y Alemania, con 90,2 millones de dólares.A todo esto, las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia son de apenas 3.600 millones de dólares, de los cuales el 80% están en oro.La economista Cecilia Fernández dijo a Sputnik que este panorama "es preocupante, porque la deuda implica comprometer el futuro de las futuras generaciones. Son deudas a pagar dentro de 20 años o más. En teoría, deberíamos utilizar esa deuda para hacer cambios en términos de progreso y desarrollo, con resultados que se verán en el futuro. Esa es la idea".Pero "cuando se abusa de esta herramienta de la macroeconomía, pasan estos desequilibrios y al final terminamos pagando más de lo que nos prestaron. Por estos desfases, usamos la deuda que recibimos para pagar otra deuda", ahondó.En ese sentido, la analista consideró que de esta manera no se resuelven las crisis estructurales: "El problema en Bolivia no es que no hay dinero, sino que está altamente concentrado en ciertos sectores. Pero es algo que no se quiere tocar; por ello, las autoridades actuales prefieren seguir endeudándose incluso con el FMI, sabiendo las condiciones que pone".La economista indicó que el volumen actual de los pasivos se viene acumulando desde los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), iniciados en 2006, en específico por los compromisos bilaterales con China: "El actual Gobierno no es mucho más creativo para generar nuevas herramientas e instrumentos que permitan incrementar los ingresos. Por eso entra nuevamente en la misma lógica de seguir con la deuda, con instituciones mucho menos flexibles y más impositivas en sus condiciones".Para Fernández, las imposiciones de los organismos de crédito apuntan a reducir el gasto público y a achicar el Estado.Deuda históricaEl economista Omar Velasco dijo a este medio que "el nivel de deuda externa en términos nominales es el más alto de la historia. Pero en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra en un 26,5%, que es un ratio todavía razonable".Velasco explicó que "en los últimos meses, la dinámica de la deuda se ha ido acelerando. No solamente se acelera la contratación de deuda, sino también los desembolsos, porque en estos seis meses el flujo de divisas proveniente de la deuda no ha aumentado. No porque no estén llegando dólares, sino porque así como llegan, están saliendo a la misma velocidad", fundamentalmente para la adquisición de combustibles.El economista señaló que actualmente la deuda per cápita es de 1.250 dólares por cada ciudadano boliviano. "Es un número alto; prácticamente es un tercio del ingreso per cápita del país", señaló.Sobre el préstamo con el FMI a firmar en los próximos días, Velasco advirtió que en 2026 solamente entrarán hasta 700 millones de dólares y el resto en los próximos años.El economista observó que el Gobierno nacional "está asumiendo todas las medidas de ajuste que el FMI le está imponiendo, y el colchón de recursos que le está dando es relativamente bajo para el tamaño de las necesidades que hay en el país". Pronosticó que hasta finales de 2026 la deuda va a superar los 16.000 millones de dólares.La opción de los BRICSDurante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025), Bolivia ingresó como Estado asociado al bloque de los BRICS, liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Dicho mecanismo dispone de un banco que no impone condiciones dañinas para la soberanía de las naciones. "Se han hecho unos primeros acercamientos para acudir a esos recursos. Pero el trabajo fue discontinuado y no ha habido desde entonces ninguna noticia al respecto", dijo Velasco.En el último mes, el precio del dólar saltó de 6,96 pesos bolivianos hasta los 11,37 que cotiza en esta fecha.Para Velasco, "no es sostenible mantener niveles de endeudamiento tan altos. Eso genera dependencia financiera de la deuda externa. Por ello, había que comenzar con el ajuste del gasto. Pero el Gobierno demoró varios meses en presentar a la Asamblea Legislativa el presupuesto reformulado de 2026", el cual sería aprobado recién en agosto.Así, advirtió que "no solamente es una cuestión de endeudarse. Se tienen que garantizar los mecanismos que permitan la generación de ingresos fiscales y de divisas para la devolución de esa deuda. Es ahí donde veo el gran riesgo, porque hay una espiral de endeudamiento sin respaldo productivo futuro que haga sostenible estos emprendimientos".

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