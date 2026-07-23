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¿Qué factores llevaron a que la mitad de la población de Bolivia esté en la pobreza?

¿Qué factores llevaron a que la mitad de la población de Bolivia esté en la pobreza?

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A partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, la Fundación Jubileo actualizó la información sobre la pobreza en la nación, que... 23.07.2026, Sputnik Mundo

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En su último estudio (2024), el INE del país sudamericano indicó que el 37,7% de la población boliviana vivía bajo la línea de la pobreza. Una nueva investigación a cargo de la Fundación Jubileo, que actualiza los datos e incluye la variable de la inflación, determinó que el 47,7% de los habitantes no cuenta con los recursos necesarios para llenar la canasta básica de alimentos en la actualidad. El relevamiento demostró que los más afectados son los campesinos, indígenas, jóvenes y mujeres.El informe de Jubileo tomó en cuenta las diferencias en los niveles de pobreza que priman tanto en ciudades como en áreas rurales. También abordó la problemática por franjas etarias y por género. Como resultado, la fundación pudo elaborar un mapa actualizado y detallado de la situación de las familias en la nación sudamericana.Según el INE, la pobreza alcanzaba a 4,7 millones de personas en 2024, sobre un total de 11,3 millones. El 12,8% vivía en pobreza extrema, lo cual implicaba que no tenían recursos para cubrir una canasta básica de alimentos. Actualmente, esta cifra subió hasta el 19%, que representa unos dos millones de habitantes.El informe de Jubileo determinó que actualmente la pobreza abarca a 5,8 millones de bolivianos, fundamentalmente por el alza de los alimentos que, en los dos últimos años, subieron 30%. Según estos datos, si en 2024 una de cada tres personas era pobre, hoy lo es la mitad de la población.A partir de los datos del INE, la fundación señaló que el 53% de la población rural se encuentra en pobreza moderada, frente al 31% en las ciudades. Si se analiza la pobreza extrema, el 6% de los citadinos no cubren una canasta mínima de alimentos, mientras en el campo esta proporción se incrementa al 29,6%.En cuanto a la población indígena, Jubileo evaluó que el 46,1% vive bajo la línea de pobreza, frente al 33,5% de quienes no reconocen sus raíces ancestrales. Sobre el género, el estudio demostró que las mujeres afrontan mayores niveles de pobreza, que llegan a un 38,2%, mientras en los hombres es del 37,1%.La pobreza también diferencia entre edades. El 50,6% de las niñas, niños y adolescentes de hasta 17 años están en una situación económica precaria, lo cual afecta a su desarrollo en todos los aspectos.Asimismo, influye la educación a la cual pudo acceder cada boliviano. El 58,8% de quienes no tienen estudios viven en la pobreza, pero solamente el 18,7% de quienes tienen más de 12 años de escolaridad están en ese estrato.El análisis a grandes rasgosSputnik dialogó con Carla Cordero Sade, analista de políticas sociales de la Fundación Jubileo y quien elaboró el nuevo estudio."Hemos hecho una actualización de la línea de pobreza para medirla por ingreso, debido a la crisis multidimensional que está enfrentando el país. Ahí hemos visto que había un desfase con la inflación de alimentos".Un problema estructural de Bolivia reside en su alta tasa de trabajo informal, que supera al 80%. "Incluso en la época del boom económico (hasta 2015), la informalidad laboral ha sido persistente en nuestro país. Según los últimos datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 85 de cada 100 trabajadores en Bolivia lo hacen en la informalidad. Los últimos datos oficiales sitúan en 87,7% esta proporción".Jubileo concluyó este estudio en junio, por lo cual no fueron incluidas las repercusiones en la economía causadas por los 53 días de bloqueo nacional contra el Gobierno de Rodrigo Paz, ocurridos en los últimos meses. En este lapso varios negocios, comercios, así como pequeñas y medianas empresas (pymes), tuvieron que cerrar y despedir trabajadores.Mencionó que además "está el tema de la baja productividad. Bolivia es uno de los países menos productivos en América Latina. No tenemos una matriz de desarrollo productivo de generación de valor agregado". Para la investigadora, las falencias en la educación boliviana son determinantes en este sector. "Nuestros jóvenes están orientados a carreras que ya están saturadas en nuestro mercado laboral. Más del 60% estudia Derecho y Ciencias Sociales, carreras que no están orientadas a cambiar esta matriz productiva que necesita el país", explicó.Cordero mencionó que muy pocos jóvenes estudian Ingeniería Química, Industrial, Agronomía, "que sirven para transformar la producción en nuestro país. Hay que pensar a qué se dedica nuestra mano de obra, y también dónde hay demanda". Pobreza en el campo y la ciudadActualmente, la población boliviana se distribuye en un 70% en áreas urbanas y un 30% en zonas rurales. Aunque en el campo la pobreza es más elevada, en proporción se concentra más en las ciudades. "Estamos hablando de que el 59% de los pobres están en las ciudades y, cuando hablamos de esa pobreza extrema, es decir, cuando la gente no tiene ni para comprar una canasta básica de alimentos, el 67% se concentra en el campo", dijo la investigadora.Además, "la pobreza afecta más a las mujeres, precisamente porque las mujeres cumplen un doble rol en la economía: cuidan del hogar y también trabajan, insertas más en la economía informal. Por eso se ven estas brechas", comentó la especialista de Jubileo.A comienzos de julio, el Gobierno nacional modificó la cotización del dólar luego de 15 años, para adaptarlo a la cotización del mercado paralelo y las billeteras electrónicas. Así pasó de costar 6,96 pesos bolivianos a 11 unidades por dólar, al menos hasta el 22 de julio. Cada día, el Banco Central de Bolivia informa la cotización para la jornada siguiente, en atención al juego de la demanda y oferta.Pero en las últimas tres semanas la cotización aumentó a razón de 10 hasta 20 centavos por día. Así pasó de 9,73 bolivianos en un principio a los actuales 11.Varios sectores de comercio y pequeñas empresas, que dependen de insumos importados para el desarrollo de sus actividades, exigieron medidas a las autoridades ante los aumentos que deben enfrentar a diario y pueden repercutir en lo inmediato en estos datos.

https://noticiaslatam.lat/20260717/hemos-regresado-al-mismo-momento-persisten-problemas-economicos-en-bolivia-pese-al-estado-de-1174317823.html

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