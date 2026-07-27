Bolivia buscará el relanzamiento de la Comunidad Andina de Naciones
© AP Photo / Juan KaritaEl presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
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El presidente boliviano Rodrigo Paz le presentará dicho plan a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, durante la próxima reunión bilateral en Lima, según informó el ministro de Exteriores, Fernando Aramayo.
"La cercanía nos compromete a poder trabajar una agenda que es económica, es cultural, es de seguridad, es geopolítica y ni hablar del aspecto fundamental que nos une, la Comunidad Andina. Queremos relanzar la Comunidad Andina de la mano del Perú", afirmó Aramayo, en entrevista con el canal Bolivia TV.
Fujimori asumirá el cargo el 28 de julio y, tras la investidura, está previsto un encuentro bilateral con Paz, con la intención de reimpulsar las relaciones bilaterales.
La CAN funciona desde el 26 de mayo de 1969, fecha en que se firmó el Acuerdo de Cartagena. Bolivia se integró al bloque andino como uno de los fundadores históricos y continúa siendo uno de los cuatro miembros plenos activos del organismo, junto a Colombia, Ecuador y Perú.
La CAN funciona desde el 26 de mayo de 1969, fecha en que se firmó el Acuerdo de Cartagena. Bolivia se integró al bloque andino como uno de los fundadores históricos y continúa siendo uno de los cuatro miembros plenos activos del organismo, junto a Colombia, Ecuador y Perú.
La sede central y Secretaría General del organismo regional se encuentran ubicadas en la ciudad de Lima, desde donde se promueven el comercio exterior, la integración física, el desarrollo social y la propiedad intelectual.
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