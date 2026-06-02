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Los bloqueos en Bolivia ponen en riesgo a los pacientes con cáncer
Los bloqueos en Bolivia ponen en riesgo a los pacientes con cáncer
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Los cortes de carreteras de parte de comunidades indígenas en rechazo al Gobierno de Rodrigo Paz están colocando en situación de extrema vulnerabilidad a los... 02.06.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con la titular de este grupo, las restricciones de tránsito no solo impiden el traslado oportuno de enfermos hacia los principales centros de salud especializados en La Paz, sino que ya se reportan trágicas consecuencias directas. Recientemente se registró el fallecimiento de un paciente oncológico que esperaba ser evacuado para recibir atención urgente, lo que ha encendido las alarmas entre las asociaciones de enfermos y el sector médico.Ante el agravamiento de la situación, las autoridades de la Gobernación de La Paz han declarado formalmente el estado de emergencia sanitaria en la región. Esta medida responde de manera directa al desabastecimiento crónico de insumos médicos esenciales, medicamentos de alta complejidad y reactivos de laboratorio indispensables para las terapias oncológicas, los cuales permanecen varados en los puntos de protesta.
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Los bloqueos en Bolivia ponen en riesgo a los pacientes con cáncer

22:25 GMT 02.06.2026
© AP Photo / Juan KaritaBloqueos de transportistas en Bolivia.
Bloqueos de transportistas en Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
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Los cortes de carreteras de parte de comunidades indígenas en rechazo al Gobierno de Rodrigo Paz están colocando en situación de extrema vulnerabilidad a los enfermos oncológicos, quienes enfrentan interrupciones críticas en sus tratamientos, según advirtió al diario 'La Razón' la presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, Rosario Calle.
De acuerdo con la titular de este grupo, las restricciones de tránsito no solo impiden el traslado oportuno de enfermos hacia los principales centros de salud especializados en La Paz, sino que ya se reportan trágicas consecuencias directas.
Protestas por el paro en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
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¿Cuánto le ha costado a Bolivia las protestas y bloqueos contra el Gobierno de Paz?
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Recientemente se registró el fallecimiento de un paciente oncológico que esperaba ser evacuado para recibir atención urgente, lo que ha encendido las alarmas entre las asociaciones de enfermos y el sector médico.

Ante el agravamiento de la situación, las autoridades de la Gobernación de La Paz han declarado formalmente el estado de emergencia sanitaria en la región.
Esta medida responde de manera directa al desabastecimiento crónico de insumos médicos esenciales, medicamentos de alta complejidad y reactivos de laboratorio indispensables para las terapias oncológicas, los cuales permanecen varados en los puntos de protesta.
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