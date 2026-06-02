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Los bloqueos en Bolivia ponen en riesgo a los pacientes con cáncer

Los bloqueos en Bolivia ponen en riesgo a los pacientes con cáncer

Sputnik Mundo

Los cortes de carreteras de parte de comunidades indígenas en rechazo al Gobierno de Rodrigo Paz están colocando en situación de extrema vulnerabilidad a los... 02.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la titular de este grupo, las restricciones de tránsito no solo impiden el traslado oportuno de enfermos hacia los principales centros de salud especializados en La Paz, sino que ya se reportan trágicas consecuencias directas. Recientemente se registró el fallecimiento de un paciente oncológico que esperaba ser evacuado para recibir atención urgente, lo que ha encendido las alarmas entre las asociaciones de enfermos y el sector médico.Ante el agravamiento de la situación, las autoridades de la Gobernación de La Paz han declarado formalmente el estado de emergencia sanitaria en la región. Esta medida responde de manera directa al desabastecimiento crónico de insumos médicos esenciales, medicamentos de alta complejidad y reactivos de laboratorio indispensables para las terapias oncológicas, los cuales permanecen varados en los puntos de protesta.

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