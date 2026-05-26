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Bolivia cumple casi un mes de protestas y crece el riesgo de que se decrete estado de excepción

Bolivia cumple casi un mes de protestas y crece el riesgo de que se decrete estado de excepción

Sputnik Mundo

A inicios de mayo, varios sectores sociales comenzaron a manifestarse contra el presidente Rodrigo Paz mediante manifestaciones y bloqueos en gran parte del... 26.05.2026, Sputnik Mundo

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Bolivia entró a su cuarta semana de protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz, con pedidos de renuncia de varios sectores sociales. Este 25 de mayo, miles de manifestantes descendieron de La Ceja de la ciudad de El Alto para llegar hasta la capital paceña, donde se enfrentaron con policías que resguardaban el ingreso a la céntrica plaza Murillo. Campesinos, obreros y representantes de sindicatos y organizaciones terminaron dispersados por la gasificación policial. Al menos 20 personas fueron detenidas en las calles del conflicto.Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa Plurinacional avanzan las discusiones para abrogar la ley 1341, que ponía trabas al Gobierno para establecer el estado de excepción, como reclaman grupos empresariales e instituciones que rechazan los bloqueos, los cuales mantienen al país comercialmente parado desde hace casi un mes.Paz reconoce falta de diálogoEn la mañana de este 25 de mayo, el presidente Paz habló desde la ciudad de Sucre, donde se celebra el aniversario del denominado Primer Grito Libertario de América Latina, acontecido el 25 de mayo de 1809, cuando decenas de patriotas llamaron a liberar a la nación –que luego se llamaría Bolivia– del dominio español.Paz anunció que él y sus funcionarios más cercanos reducirán sus salarios en un 50%, en sintonía con uno de los reclamos de los sectores movilizados. Además, reconoció que cometió el error de no dialogar en su momento con quienes ahora se manifiestan.Las declaraciones de Paz no sirvieron para calmar las protestas. Los manifestantes que bajaron desde la ciudad de El Alto expresaron a Sputnik su descontento con el operativo para desbloquear la carretera que une a La Paz con Oruro el pasado 23 de mayo, en el que terminaron por imponerse en todos los puntos de protesta.En el municipio de Calamarca, Víctor Cruz Quispe, quien apoyaba los bloqueos, falleció por un impacto de bala. El Gobierno aseguró que investigará este caso para hallar a los responsables. Según las Fuerzas Armadas y la Policía, que intentaron desbloquear, no tenían armamento letal para lidiar con los bloqueadores."No estamos con Evo"El secretario general de la Central Obrera Bolivia (COB), Eduardo Ferrufino, dijo a Sputnik que se instruyó a los puntos de bloqueo permitir el paso de elementos básicos para el sustento de la población. Según el Gobierno, en estos 25 días de protestas fallecieron cuatro personas porque no pudieron acceder a atención médica oportuna para sus enfermedades de base.Ferrufino es el segundo dirigente en la jerarquía de la COB. El primero es Mario Argollo, quien está en la clandestinidad desde la semana pasada, cuando la Justicia ordenó su detención bajo el cargo de terrorismo, entre otros delitos.El dirigente cobista alertó que, de abrogarse la ley 1341, "le van a dar una hoja en blanco a militares y policías para mandar a matar". En ese sentido, hizo un llamado a medios internacionales, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a instituciones de derechos humanos para que inspeccionen las acciones del Gobierno "que está contra el pueblo, el mismo pueblo que le ha dado el voto [en referencia a las elecciones de 2025] para que ahora Paz esté en esa silla".El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, dijo a este medio que durante la campaña por la presidencia, Paz "ha hecho promesas preelectorales prebendalistas que hasta hoy día no cumple".Al arribar a la ciudad de La Paz, los movilizados marcharon en torno a la plaza Murillo, cercada en cada calle por policías con escudos y protegidos por alambrados. Una de las manifestantes, la señora Flora (optó por no dar su apellido), dijo a Sputnik: "Nos sentimos traicionados por este Gobierno, porque mucha gente campesina lo ha apoyado con confianza. Le hemos dado 15 días para dar solución a nuestros reclamos, por eso ahora estamos en las calles. La única solución es que renuncie".En varias ocasiones, el presidente Paz y sus ministros culparon a Evo Morales (2006-2019) por las protestas. El expresidente está recluido desde finales de 2024 en las comunidades del Trópico de Cochabamba (centro) para evitar las dos órdenes de detención emitidas porque no se presentó en el juicio que se le sigue por trata agravada de personas, ya que en 2015 habría tenido una relación con una menor de edad, con la cual habría tenido una hija al año siguiente.Y agregó: "Evo, si me escuchas, tienes que unirte al pueblo. Aquí estamos luchando, aquí queremos verte si estás con el pueblo".La mujer campesina aseguró que "los blancos jamás podrían vivir sin los campesinos. Nosotros sabemos comer chuño, pito, cañahua, trigo… Toda la producción de alimentos tenemos. Nunca vamos a necesitar del blanco, porque sabemos cómo sobrevivir en el campo".Otro de los manifestantes, de nombre Edwin, dijo a Sputnik: "Los medios de comunicación en Bolivia no están mostrando lo que realmente está pasando".Indicó que "este Gobierno desde que ha entrado ha hecho uso y abuso de los decretos para favorecer a las grandes empresas". Por ello consideró que "los políticos neoliberales siempre están a favor de ellos y en contra de nosotros, por eso la Asamblea y el presidente están a favor solamente de la clase alta".

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