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Bolivia avanza hacia aplicación del estado de excepción tras aval de ley en Diputados
Bolivia avanza hacia aplicación del estado de excepción tras aval de ley en Diputados
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Bolivia dio el penúltimo paso para la aplicación del estado de excepción, con la sanción en la Cámara de Diputados de la ley que elimina las trabas legales... 27.05.2026, Sputnik Mundo
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El 24 de mayo, la Cámara de Senadores aprobó la abrogación de la Ley 1341 de "Estados de Excepción", vigente desde el 23 de julio de 2020.Dicha normativa establece las reglas y límites para el presidente de Bolivia cuando decide declarar un estado de excepción, una medida que se aplica en situaciones de emergencia.Bolivia registra bloqueos de carreteras y protestas desde el 1 de mayo, en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas seis meses en el cargo.Sectores sociales como la Central Obrera Boliviana, además de mineros y campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), mantienen alrededor de 50 bloqueos de rutas, lo que ha generado desabastecimiento de alimentos en ciudades como El Alto y La Paz.El Gobierno boliviano ha convocado al diálogo en reiteradas oportunidades y también ha intentado, sin éxito, habilitar corredores humanitarios con apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas.
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Bolivia avanza hacia aplicación del estado de excepción tras aval de ley en Diputados

05:45 GMT 27.05.2026
© AP Photo / Juan KaritaBloqueos de transportistas en Bolivia.
Bloqueos de transportistas en Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 27.05.2026
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Bolivia dio el penúltimo paso para la aplicación del estado de excepción, con la sanción en la Cámara de Diputados de la ley que elimina las trabas legales para su implementación y la remitió al Ejecutivo para su promulgación.
"Queda aprobado el artículo único del proyecto de ley en su estación en detalle; habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y detalle, siendo Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales", dijo el presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro Salazar, en la sesión virtual convocada a raíz de las protestas registradas en la ciudad de La Paz.
El 24 de mayo, la Cámara de Senadores aprobó la abrogación de la Ley 1341 de "Estados de Excepción", vigente desde el 23 de julio de 2020.
Dicha normativa establece las reglas y límites para el presidente de Bolivia cuando decide declarar un estado de excepción, una medida que se aplica en situaciones de emergencia.
Protestas en Bolivia: Las autoridades deberían tomar la situación con mayor seriedad - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
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Protestas en Bolivia: "Las autoridades deberían tomar la situación con mayor seriedad"
ayer, 19:12 GMT
Bolivia registra bloqueos de carreteras y protestas desde el 1 de mayo, en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas seis meses en el cargo.
Sectores sociales como la Central Obrera Boliviana, además de mineros y campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), mantienen alrededor de 50 bloqueos de rutas, lo que ha generado desabastecimiento de alimentos en ciudades como El Alto y La Paz.
El Gobierno boliviano ha convocado al diálogo en reiteradas oportunidades y también ha intentado, sin éxito, habilitar corredores humanitarios con apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas.
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