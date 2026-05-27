https://noticiaslatam.lat/20260527/bolivia-avanza-hacia-aplicacion-del-estado-de-excepcion-tras-aval-de-ley-en-diputados-1173615519.html

Bolivia avanza hacia aplicación del estado de excepción tras aval de ley en Diputados

Bolivia avanza hacia aplicación del estado de excepción tras aval de ley en Diputados

Sputnik Mundo

Bolivia dio el penúltimo paso para la aplicación del estado de excepción, con la sanción en la Cámara de Diputados de la ley que elimina las trabas legales... 27.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-27T05:45+0000

2026-05-27T05:45+0000

2026-05-27T05:45+0000

américa latina

rodrigo paz

la paz

el alto

evo morales

cámara de diputados

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/05/1173341423_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_c5d8a599a4813a238ad0af9575c46251.jpg

El 24 de mayo, la Cámara de Senadores aprobó la abrogación de la Ley 1341 de "Estados de Excepción", vigente desde el 23 de julio de 2020.Dicha normativa establece las reglas y límites para el presidente de Bolivia cuando decide declarar un estado de excepción, una medida que se aplica en situaciones de emergencia.Bolivia registra bloqueos de carreteras y protestas desde el 1 de mayo, en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas seis meses en el cargo.Sectores sociales como la Central Obrera Boliviana, además de mineros y campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), mantienen alrededor de 50 bloqueos de rutas, lo que ha generado desabastecimiento de alimentos en ciudades como El Alto y La Paz.El Gobierno boliviano ha convocado al diálogo en reiteradas oportunidades y también ha intentado, sin éxito, habilitar corredores humanitarios con apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas.

https://noticiaslatam.lat/20260526/protestas-en-bolivia-las-autoridades-deberian-tomar-la-situacion-con-mayor-seriedad-1173611114.html

la paz

el alto

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rodrigo paz, la paz, el alto, evo morales, cámara de diputados