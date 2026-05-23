Manifestantes en Bolivia repliegan a policías y militares en una carretera que conecta con La Paz
© Sputnik / Sebastián OchoaBloqueos en Bolivia
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Elementos de la Policía Bolivariana y del Ejército intentaron desbloquear una carretera que une La Paz con la ciudad de Oruro, sin embargo, los bloqueadores de la vía hicieron retroceder a las fuerzas del Estado.
🇧🇴🚧 Manifestantes en Bolivia repliegan a policías y militares en una carretera que conecta con La Paz— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 23, 2026
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Las personas quemaron pastizales para neutralizar los gases lacrimógenos, además, se hicieron valer de dinamita para poder avanzar. En tanto, en Achica Arriba, manifestantes tomaron e incendiaron un retén policial.
21 de mayo, 19:31 GMT
Durante semanas, varios grupos gremiales han protestado en todo el territorio nacional. En este contexto, la Central Obrera Boliviana (COB) ha fortalecido sus manifestaciones y exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
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