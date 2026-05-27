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Rodrigo Paz allana jurídicamente el camino para declarar el estado de excepción en Bolivia

Rodrigo Paz allana jurídicamente el camino para declarar el estado de excepción en Bolivia

Sputnik Mundo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, derogó la Ley 1.341 sobre el estado de excepción, que anteriormente actuaba como un límite a las facultades... 27.05.2026, Sputnik Mundo

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La Ley 1.341 de Estados de Excepción era la norma que establecía las reglas y límites para el presidente de Bolivia cuando decide declarar un estado de excepción, una medida aplicada solo en situaciones de emergencia.La norma en cuestión, primero, fue abrogada en la Cámara de Senadores el 24 de mayo. Luego, la Cámara de Diputados sancionó la norma en la noche del 26 de mayo. Finalmente, tras su promulgación, Paz tiene la vía legal allanada para hacer la declaratoria de estado de excepción cuando lo vea oportuno.El país sudamericano lleva semanas de bloqueos de carreteras y manifestaciones callejeras, encabezadas por organizaciones sociales para exigir la renuncia de Paz, que apenas lleva seis meses en el cargo.Sectores sociales como la Central Obrera Boliviana, los mineros y campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) mantienen aproximadamente 50 bloqueos de rutas, que provocan desabastecimiento de alimentos a ciudades como El Alto y La Paz.

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