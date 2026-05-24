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Evo Morales propone convocar a elecciones en 90 días para desactivar las protestas en Bolivia
Evo Morales propone convocar a elecciones en 90 días para desactivar las protestas en Bolivia
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En medio de una severa crisis social y política que mantiene paralizada a gran parte de Bolivia, el expresidente Evo Morales (2006-2019) propuso formalmente la... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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"[El presidente Rodrigo Paz] tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días", dijo Morales en su programa de radio dominical. "Para que no haya muertos, para que no haya heridos", la pacificación pasa por un paso al costado del jefe de Estado, añadió, y que un "presidente de transición" convoque a elecciones en ese plazo, añadió.Sectores de mineros, campesinos y maestros —muchos de los cuales apoyaron a Rodrigo Paz, en las urnas frente al desgaste del Movimiento al Socialismo (MAS)— han emprendido movilizaciones y bloqueos a nivel nacional, los cuales han incluso escalado al grado de pedir la dimisión del mandatario.
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Evo Morales propone convocar a elecciones en 90 días para desactivar las protestas en Bolivia

20:58 GMT 24.05.2026
© Foto : X - @evoespuebloEvo Morales, expresidente de Bolivia
Evo Morales, expresidente de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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En medio de una severa crisis social y política que mantiene paralizada a gran parte de Bolivia, el expresidente Evo Morales (2006-2019) propuso formalmente la convocatoria a elecciones generales como vía de solución al conflicto.
"[El presidente Rodrigo Paz] tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días", dijo Morales en su programa de radio dominical.
"Para que no haya muertos, para que no haya heridos", la pacificación pasa por un paso al costado del jefe de Estado, añadió, y que un "presidente de transición" convoque a elecciones en ese plazo, añadió.
Bloqueos en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 23.05.2026
América Latina
Manifestantes en Bolivia repliegan a policías y militares en una carretera que conecta con La Paz
ayer, 22:12 GMT
Sectores de mineros, campesinos y maestros —muchos de los cuales apoyaron a Rodrigo Paz, en las urnas frente al desgaste del Movimiento al Socialismo (MAS)— han emprendido movilizaciones y bloqueos a nivel nacional, los cuales han incluso escalado al grado de pedir la dimisión del mandatario.
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