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¿Cuánto le ha costado a Bolivia las protestas y bloqueos contra el Gobierno de Paz?

¿Cuánto le ha costado a Bolivia las protestas y bloqueos contra el Gobierno de Paz?

Sputnik Mundo

El prolongado conflicto social que atraviesa Bolivia, caracterizado por más de un mes de cortes de rutas y movilizaciones, ha generado pérdidas económicas... 02.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con especialistas consultados por el diario La Razón, esta parálisis representa uno de los episodios de mayor impacto económico en el país sudamericano de los últimos años, afectando directamente la producción, el comercio y las exportaciones, en un contexto ya debilitado por un déficit fiscal del 12,2%, una deuda pública que ronda el 90% del PIB y marcadas limitaciones en la disponibilidad de divisas extranjeras.En el plano regional, el departamento de Cochabamba se posiciona como el epicentro de las afectaciones debido a su rol estratégico como el principal eje conector entre los mercados del oriente y el occidente del país. Un informe detallado de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) reveló que los bloqueos viales en dicha región ya provocaron pérdidas acumuladas por casi 278 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2026, superando la totalidad del daño económico registrado en todo el año 2025 (268 millones de dólares).

https://noticiaslatam.lat/20260529/protestas-en-bolivia-se-acercan-a-su-primer-mes-a-que-factores-responde-la-extensa-crisis-1173640020.html

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