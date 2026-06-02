¿Cuánto le ha costado a Bolivia las protestas y bloqueos contra el Gobierno de Paz?

De acuerdo con especialistas consultados por el diario La Razón, esta parálisis representa uno de los episodios de mayor impacto económico en el país sudamericano de los últimos años, afectando directamente la producción, el comercio y las exportaciones, en un contexto ya debilitado por un déficit fiscal del 12,2%, una deuda pública que ronda el 90% del PIB y marcadas limitaciones en la disponibilidad de divisas extranjeras.En el plano regional, el departamento de Cochabamba se posiciona como el epicentro de las afectaciones debido a su rol estratégico como el principal eje conector entre los mercados del oriente y el occidente del país. Un informe detallado de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) reveló que los bloqueos viales en dicha región ya provocaron pérdidas acumuladas por casi 278 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2026, superando la totalidad del daño económico registrado en todo el año 2025 (268 millones de dólares).
El prolongado conflicto social que atraviesa Bolivia, caracterizado por más de un mes de cortes de rutas y movilizaciones, ha generado pérdidas económicas nacionales estimadas en cerca de 2.000 millones de dólares, una cifra que representa aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del país registrado en 2025.
De acuerdo con especialistas consultados por el diario La Razón, esta parálisis representa uno de los episodios de mayor impacto económico en el país sudamericano de los últimos años, afectando directamente la producción, el comercio y las exportaciones, en un contexto ya debilitado por un déficit fiscal del 12,2%, una deuda pública que ronda el 90% del PIB y marcadas limitaciones en la disponibilidad de divisas extranjeras.
En el plano regional, el departamento de Cochabamba se posiciona como el epicentro de las afectaciones debido a su rol estratégico como el principal eje conector entre los mercados del oriente y el occidente del país.
Un informe detallado de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) reveló que los bloqueos viales en dicha región ya provocaron pérdidas acumuladas por casi 278 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2026, superando la totalidad del daño económico registrado en todo el año 2025 (268 millones de dólares).
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).