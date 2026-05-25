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El Gobierno de Brasil enviará ayuda humanitaria a Bolivia
El Gobierno de Brasil enviará ayuda humanitaria a Bolivia
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Bolivia vive una crisis política provocada por las protestas contra el Gobierno de Paz. Los manifestantes se han declarado en huelga y han bloqueado varias carreteras, provocando escasez en varias regiones, incluida la capital, La Paz.
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El Gobierno de Brasil enviará ayuda humanitaria a Bolivia

22:52 GMT 25.05.2026
© AP Photo / Eraldo PeresLuiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileño, habla durante un evento en el palacio presidencial de Planalto en Brasilia, Brasil, viernes 1 de agosto de 2025
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileño, habla durante un evento en el palacio presidencial de Planalto en Brasilia, Brasil, viernes 1 de agosto de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
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El envío de ayuda humanitaria se concretó tras una llamada telefónica del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en medio de las protestas que sacuden al país, informó el Palacio de Planalto.
"El presidente Lula reiteró su solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos y enfatizó la importancia de respetar plenamente las instituciones democráticas y el Estado de derecho. En ese contexto, abogó por que el Gobierno y los movimientos sociales eviten la violencia y prioricen el diálogo como forma de superar las diferencias y mantener la paz social", informó Planalto.
Bolivia vive una crisis política provocada por las protestas contra el Gobierno de Paz. Los manifestantes se han declarado en huelga y han bloqueado varias carreteras, provocando escasez en varias regiones, incluida la capital, La Paz.
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