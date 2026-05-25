https://noticiaslatam.lat/20260525/el-gobierno-de-brasil-enviara-ayuda-humanitaria-a-bolivia-1173602815.html

El Gobierno de Brasil enviará ayuda humanitaria a Bolivia

El Gobierno de Brasil enviará ayuda humanitaria a Bolivia

Sputnik Mundo

El envío de ayuda humanitaria se concretó tras una llamada telefónica del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en medio... 25.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-25T22:52+0000

2026-05-25T22:52+0000

2026-05-25T22:52+0000

américa latina

rodrigo paz

la paz

política

bolivia

brasil

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165712218_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f4108d3dc95aa2cfb52f9fdd7ca9f552.jpg

Bolivia vive una crisis política provocada por las protestas contra el Gobierno de Paz. Los manifestantes se han declarado en huelga y han bloqueado varias carreteras, provocando escasez en varias regiones, incluida la capital, La Paz.

https://noticiaslatam.lat/20260524/evo-morales-propone-convocar-a-elecciones-en-90-dias-para-desactivar-las-protestas-en-bolivia-1173589503.html

la paz

bolivia

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rodrigo paz, la paz, política, bolivia, brasil