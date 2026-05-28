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"Vivimos una situación complicada": bolivianos enfrentan desabasto de alimentos y combustibles por bloqueos

"Vivimos una situación complicada": bolivianos enfrentan desabasto de alimentos y combustibles por bloqueos

Sputnik Mundo

En marzo de 1781, el líder aymara Tupak Katari junto a 40.000 guerreros cercaron la ciudad de La Paz (oeste), en ese momento, una colonia española de 20.000... 28.05.2026, Sputnik Mundo

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Más de dos siglos después, la capital boliviana, y una de las ciudades más grandes de esa nación, enfrenta una situación similar. Falta carne de pollo, de res y combustible, entre otros bienes elementales. Más de 60 puntos de bloqueo en todo el país durante un mes ya se resienten entre la ciudadanía paceña.Sputnik recorrió el mercado Rodríguez, el más grande de La Paz, donde se evidencia la falta de productos de la canasta básica. Algunas comerciantes comenzaron a ofrecer "carne de soya" como alternativa a la proteína animal. Durante los meses de cerco de Tupak Katari y su Ejército, la población local creó el célebre "plato paceño", integrado por lo que había en ese momento: papa, elote, haba, chuño (papa deshidratada) y queso, generalmente con llajua, una tradicional salsa picante. Hoy, las familias de esta ciudad también intentan alimentarse con lo que hay.Paradójicamente, la Federación de Trabajadores Campesinos Tupak Katari, de La Paz, mantiene decenas de cierres viales en el departamento. Junto a la Central Obrera Boliviana (COB), son las organizaciones más firmes en exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.Con 27 días de movilizaciones contra el Gobierno, los tres principales poderes de Bolivia consensuaron asumir medidas para devolver la tranquilidad al país: la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley para facilitarle al Ejecutivo la declaración del estado de excepción en el territorio nacional. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una sentencia que obliga a los movilizados a levantar los puntos de bloqueo, asimismo exige a Paz intervenir los cortes de carretera mediante el uso de la fuerza pública, ya que vulneran los derechos esenciales de la población boliviana.Aunque el presidente ya cuenta con estos mecanismos, este 27 de mayo volvió a convocar al diálogo a los sectores que piden su renuncia, cuando solo lleva seis meses en la Casa Grande del Pueblo. En su mensaje, advirtió que, si no aceptan dialogar, aplicará otras medidas constitucionales.El panorama para la poblaciónEn cualquier día de la semana, el mercado Rodríguez congrega a miles de comerciantes y compradores, quienes recorren las calles céntricas para proveerse de todo tipo de alimentos y productos. Pero, a finales de mayo, un recorrido realizado por Sputnik permitió evidenciar la falta de mercancías esenciales, por lo cual, la mayoría de los puestos de venta estaban cerrados.El carnicero Erwin Luna Román mostró las heladeras casi vacías de su local y contó a este medio que la población tampoco concurre a hacer sus compras ante la certeza del notorio desabastecimiento. "Estamos preocupados. En esta época, tenemos que alcanzar acuerdos mediante la conciliación y la paz. Más allá de que sea difícil la solución, se tiene que llegar siempre a acuerdos. No estoy de acuerdo con los conflictos que vivimos", aseveró.El comerciante agregó que los sectores enfrentados "no están aprendiendo a conversar y deberían hacerlo. También recomendaría a las organizaciones sociales que tengan buenos asesores, porque están tergiversando la información". Según Luna, "el Gobierno tiene todas las herramientas constitucionales para actuar. Me parece que Paz está siendo muy pasivo y muy tranquilo. ¿Cuál es el límite de un padre para soportar el mal comportamiento del hijo?".Gasolina que no sirveDesde este 27 de mayo, los sindicatos de choferes de La Paz comenzaron un paro indefinido contra Paz."Que de una vez renuncie este Gobierno, que dé un paso al costado porque está masacrando a la gente de los pueblos indígenas originarios de Bolivia. Es nuestro pedido como transportistas", subrayó.Y agregó: "El Gobierno es enteramente responsable. Ha hecho contratos con empresas de diferentes países, las cuales nos traen gasolina contaminada, basura. Mientras no renuncie Paz, vamos a sumarnos a los puntos de bloqueo".Una demanda que aún no se cumpleLa psicóloga y activista en Derechos Humanos Tahí Abrego explicó a Sputnik: "El nombre simbólico de Tupak Katari ha perdurado en los años, bajo la consigna de 'Volveré y seré millones' arraigada en la conciencia social de que el pueblo es la verdadera autoridad".Abrego contó que las actuales protestas "se iniciaron con la demanda de abrogación de la ley 1720 —la cual disponía la modificación del régimen de propiedad de la tierra para familias campesinas, que finalmente fue abrogada— y luego se radicalizó, más allá de las diferentes demandas con otros intereses interseccionados, quienes ahora piden la renuncia del presidente"."Esa demanda radical se produce tal como pasó en el cerco que hizo Tupak Katari a La Paz en 1781, que era un cerco con una consigna cerrada. Hoy, defendiéndose con hondas, piden igual que Tupak Katari que se vayan quienes gobiernan", comparó la experta.Asimismo "perdura el rol de las mujeres en la movilización, que van en primera línea, con liderazgo propio, como Bartolina Sisa y Gregoria Apaza. Se refleja cómo esta lucha no murió, porque, pase lo que pase, está claro que tanto el presidente como los asambleístas han reconocido que deben escucharles, aunque no quieran, y que Bolivia es más que los empresarios con y para quienes han estado gobernando. Al final, [Paz] ha pedido disculpas públicamente por no haber tenido la capacidad de escucharles antes", aseveró.Según la Defensoría del Pueblo, durante este mes de movilizaciones se registraron siete fallecidos, 23 heridos y 321 arrestados. Cuatro personas perdieron la vida por no tener atención de salud oportuna ante los bloqueos, un movilizado murió por arma de fuego durante el corredor humanitario del 23 de mayo y dos son bajas entre los movilizados, "pero no se cuenta con informe médico claro y están bajo investigación".Para Abrego, "este conflicto es doloroso para el país. Se han perdido vidas y se profundiza la discriminación y los discursos de odio, en lugar de reconocer la riqueza de nuestra diversidad. Ojalá dialoguen pronto y se logre una salida democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos".

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