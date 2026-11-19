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Perú debe evitar que la relación con China peligre al ser "el motor clave" del país, dice experto

Perú debe evitar que la relación con China peligre al ser "el motor clave" del país, dice experto

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China entregará 22,5 millones de dólares de asistencia al Perú frente a los efectos del fenómeno El Niño. Así lo anunció la presidenta Keiko Fujimori tras un... 19.11.2026, Sputnik Mundo

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En el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, ambas naciones buscan profundizar la Asociación Estratégica Integral, establecida desde 2013, así como sus vínculos comerciales. La cita también dejó compromisos para ampliar la cooperación en infraestructura, energía y tecnología.Para el internacionalista Oscar Vidarte, esta reunión entre Fujimori y Xi Jinping es fundamental para el Perú, debido a que generaba preocupación una marcada vinculación con Estados Unidos."En los últimos tiempos, desde gobiernos anteriores, hemos visto un marcado acercamiento, por no llamar alineamiento, a los Estados Unidos. Y China es el motor clave para el Perú. Así que el Perú no puede ni siquiera poner en riesgo, ni un poquito, esa relación con China. Creo que en China había mucha preocupación acerca de este alineamiento a los Estados Unidos", señaló a Sputnik.Profundizar la cooperación bilateralDesde la ciudad de Shenzhen, Fujimori ratificó a China como el principal aliado peruano y expresó su interés en atraer nuevas inversiones. También avaló la adhesión de su Gobierno al principio de una sola China. Por su parte, Xi Jinping manifestó la disposición de Pekín a profundizar más la cooperación bilateral en infraestructura, nuevas energías e inteligencia artificial.Para César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, la relación entre ambas naciones atraviesa una etapa de creciente integración comercial y de inversiones, que puede beneficiar al Perú siempre y cuando se preserve una política exterior prudente.Comercio e infraestructura: los pilares del vínculoDurante las últimas décadas, China se consolidó como el destino principal de las exportaciones peruanas, especialmente de minerales. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, hasta septiembre de este año, la nación sudamericana había exportado bienes por 31.309 millones de dólares al mercado del gigante asiático, un aumento interanual del 31,3%.Asimismo, más de 700 empresas peruanas exportan al mercado chino, según datos del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico.El megapuerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2024, es el principal símbolo del vínculo económico entre Lima y Pekín. Con una inversión inicial aproximada de 1.300 millones de dólares, el proyecto tiene como principal accionista a la empresa china COSCO Shipping Ports, que mantiene el 60% del control.Otro instrumento importante es el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China, vigente desde marzo de 2010. Su protocolo de optimización entró en vigor el 1 de noviembre de 2026, con modificaciones en siete capítulos y la incorporación de otros cinco, relacionados con comercio electrónico, inversiones y cadenas de suministro.García considera que la actualización del acuerdo abre nuevas oportunidades en infraestructura, energía, innovación y tecnología. También destacó el potencial de la cooperación tecnológica para mejorar la productividad de las empresas peruanas.Equilibrio entre Washington y PekínA lo largo de las últimas décadas, sostiene Vidarte, la Cancillería peruana ha hecho un buen trabajo manteniendo neutralidad entre China y Estados Unidos.No obstante, el Gobierno de Fujimori alteró este equilibrio diplomático al aproximarse al Escudo de las Américas, bloque diseñado para contener la expansión económica y geopolítica de China, según el analista. En su conjunto, estas decisiones restan claridad al rumbo internacional del país andino, añade.El especialista sostiene que "Estados Unidos debe estar viendo con incredulidad qué está pasando en Shenzhen".Además, asegura que los minerales críticos, especialmente el cobre, constituyen un componente estratégico de la relación con la nación asiática. Bajo su percepción, el país debe aprovechar esta posición sin perder una política exterior autónoma."Todos sabemos que esta disputa hegemónica va a generar un escenario difícil. (...) El Perú ha estado construyendo esa política exterior y tan mal no le fue. (…) Todavía no tenemos que elegir, pero el simple hecho de que se plantee ya genera la duda. Probablemente en algún momento tengamos que elegir, pero no ahora", señaló.El futuro del comercio en APECEl Perú prevé firmar el 19 de noviembre un TLC con Tailandia, un mercado que García considera estratégico. Para el economista, APEC debe servir para ampliar mercados y apostar por "una relación económica más diversificada" con países como Corea, Japón y Tailandia. Después, la presidenta viaja a Tokio, donde se reunirá el 20 de noviembre con la primera ministra Sanae Takaichi.García sostiene que Washington es consciente de la importancia de China para la economía peruana. El gigante asiático compra casi cuatro veces más que Estados Unidos y, explica el economista, compensar esa demanda no resultaría sencillo en el corto plazo."Vale la pena mirar a Asia, a China, como una oportunidad de desarrollo para muchos profesionales, no solo quedarnos en Estados Unidos y Europa, sino también mirar al continente asiático, y eso nos va a ayudar también a poder mejorar el capital humano, y sobre todo fortalecer y dar más oportunidades a los jóvenes", concluye García.

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