Arranca la ceremonia de apertura de la 33.ª Cumbre de la APEC
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Líderes y representantes de las economías de Asia-Pacífico se reúnen en China para la inauguración de la cumbre anual.
Fundada en 1989, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es el principal foro de cooperación económica regional.
Su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, promover el comercio y la inversión libres y abiertos, la integración económica regional, la cooperación económica y técnica, la seguridad y un entorno empresarial favorable y sostenible.
Actualmente, la APEC cuenta con 21 economías miembros: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.